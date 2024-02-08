Печеночные оладьи – это одно из самых популярных и вкусных блюд, приготовленных на основе субпродуктов. Для того, чтобы перемолотая печень сохраняла свою форму и действительно выглядела, как оладьи, в состав необходимо добавлять пшеничную муку либо манку. Также для яркости вкуса и большей пользы, многие кулинары смешивают основной компонент с различными овощами и специями. Поэтому, если вы любите печенку и все, что с ней связано, то присаживайтесь поудобнее и выбирайте рецепт именно для себя!

Классические оладьи из куриной печени в домашних условиях

Классические оладьи из куриной печени в домашних условиях можно приготовить из простых и доступных ингредиентов, при этом потратив на процесс приготовления не более получаса. Разнообразьте свое меню полезным и вкусным блюдом на скорую руку!

Ингредиенты –+4 порц.

Куриная печень 400 гр.

Яйцо куриное 1 шт.

Мука 2 ст.л.

Масло растительное для жарки

Морковь 1 шт.

Лук репчатый ¼ шт.

Капуста Брокколи 50 гр.

Соль по вкусу

Перец чёрный молотый по вкусу

Шаги 30 мин.

Печеночные оладьи готовятся быстро и просто. Перед началом кулинарного процесса тщательно промываем и очищаем необходимые овощи. Перьями нарезаем лук, разбираем брокколи на соцветия. Морковку режем колечками. Овощное ассорти бланшируем либо отвариваем до мягкости в чуть подсоленной воде. Зачищенную печенку кладем в блендер и пробиваем до получения однородной кашицы. К субпродукту выкладываем овощи и снова измельчаем, добавив соль и черный перец. К массе вбиваем яйцо и высыпаем муку – снова включаем технику. Выкладываем тесто на сковороду с растительным маслом при помощи столовой ложки и обжариваем до образования аппетитной корочки с двух сторон. Классические печеночные оладьи готовы! Перед подачей, промакиваем бумажными полотенцами от лишнего жира и сервируем. Приятного аппетита!

Оладьи из говяжьей печени

Оладьи из говяжьей печени – это сытное и полезное кушанье, которое станет для вас вкусным перекусом или же полноценным блюдом, если вы решите дополнить оладушки своим любимым гарниром либо соусом. Для яркости вкуса, добавим в состав немного овощей и специй.

Время готовки – 25 мин.

Время приготовления – 10-15 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

Печень говяжья – 300 гр.

Кефир – 50 мл.

Лук – 3 шт.

Яйца – 2 шт.

Чеснок – 3 зуб.

Крахмал кукурузный – 3 ст.л.

Масло растительное – для жарки.

Травы прованские – 1 ст.л.

Сода – ½ ч.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Говяжий субпродукт зачищаем от пленок и протоков, тщательно промываем и разрезаем на небольшие сегменты.

Шаг 2. Прокручиваем печенку через решетку мясорубки с мелкими отверстиями.

Шаг 3. Аналогичным способом измельчаем лук с чесноком.

Шаг 4. Кашицу из печени и овощей переливаем в объемную миску, добавляем соль и специи, яйца и кефир.

Шаг 5. Помешивая, вводим крахмал.

Шаг 6. Однородное тесто выкладываем ложкой на сковородку с растительным маслом и готовим по 2-3 минуты с каждой стороны.

Шаг 7. Приятного аппетита!

Оладьи из свиной печени

Оладьи из свиной печени – это бюджетное и простое в приготовлении блюдо, которое богато железом, а также прекрасно на вкус. Главный секрет в готовке – это предварительно вымочить субпродукт в молоке, тогда из печени уйдет вся горечь – проверено!

Время готовки – 2 ч. 45 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 10.

Ингредиенты:

Печень свиная – 500 гр.

Лук – 80 гр.

Яйца – 1 шт.

Мука – 3 ст.л.

Масло подсолнечное – для жарки.

Молоко – 500-700 мл.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом промываем и чистим субпродукт, нарезаем его и замачиваем в молоке около двух часов. Снимаем шелуху с лука.

Шаг 2. Мелко рубим луковицу.

Шаг 3. Максимально мелко нарезаем печень.

Шаг 4. Овощную и печеночную нарезку высыпаем в чашу блендера либо кухонного комбайна.

Шаг 5. Перемалываем до гладкой и однородной консистенции.

Шаг 6. В полученную массу вмешиваем муку и яйцо.

Шаг 7. Тесто солим и перчим, переходим к жарке: массу выкладываем ложкой на горячую сковороду с подсолнечным маслом.

Шаг 8. Жарим на протяжении двух минут с каждой стороны.

Шаг 9. Выкладываем оладушки на сервировочное блюдо и приступаем к трапезе. Приятного аппетита!

Оладьи из куриной печени с мукой на сковороде

Оладьи из куриной печени с мукой на сковороде – это нежное и тающее во рту блюдо, которое, наверняка, придется по вкусу всем любителям чего-то нового и оригинального. Подать такое кушанье можно с картофельным пюре, пастой либо любым другим гарниром, который вам нравится.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 10 шт.

Ингредиенты:

Печень куриная – 350 гр.

Яйца – 1 шт.

Мука – 2 ст.л.

Масло подсолнечное – для жарки.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Все необходимое помещаем на рабочую поверхность.

Шаг 2. Старательно промываем и зачищаем печенку, насухо промакиваем и разрезаем на небольшие куски – забрасываем в блендер.

Шаг 3. Следом отправляем яйцо, муку, соль и молотый перец.

Шаг 4. Перемалываем до консистенции пюре.

Шаг 5. В сковороду наливаем и прогреваем подсолнечное масло, зачерпываем тесто ложкой и выкладываем, придавая круглую форму.

Шаг 6. Жарим оладьи с двух сторон до изменения цвета и золотистости.

Шаг 7. Готовьте и получайте удовольствие не только от результата, но и от процесса!

Оладьи из куриной печени с манкой

Оладьи из куриной печени с манкой, приготовленные с добавлением таких овощей, как лук и сочная морковь – это сытное и питательное кушанье, которое запросто можно предложить семье в качестве полезного приема пищи, особенно в сочетании с овощным свежим салатом.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 10-15 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Печень куриная – 300 гр.

Луковица – 1 шт.

Морковка – 1 шт.

Яйца – 1 шт.

Крупа манная – 2-3 ст.л.

Масло подсолнечное – для жарки.

Чеснок гранулированный – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем и ополаскиваем овощи, из печени вырезаем протоки и снимаем пленку – обдаем водой.

Шаг 2. Лук мелко измельчаем, а морковку измельчаем при помощи бурачной терки.

Шаг 3. В чашу блендера вбиваем яйцо и выкладываем субпродукт.

Шаг 4. Измельчаем на высоких оборотах.

Шаг 5. Овощную нарезку пассеруем на подсолнечном масле до мягкости и легкого румянца (3-4 минуты).

Шаг 6. Зажарку, манку и приправы с солью отправляем к печеночной массе и тщательно перемешиваем.

Шаг 7. Жарим оладьи по 90 секунд с каждой стороны.

Шаг 8. Промакиваем бумажными полотенцами и приступаем к дегустации. Приятного аппетита!

Оладьи из куриной печени с луком и морковью

Оладьи из куриной печени с луком и морковью – это горячее блюдо на скорую руку, которое сможет приготовить даже ребенок, так как процесс элементарен. И несмотря на простой и доступный состав, оладьи получаются безумно вкусными, сочными и очень ароматными.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4-5.

Ингредиенты:

Печень куриная – 0,5 кг.

Морковь – 50 гр.

Лук – 60 гр.

Яйца – 1 шт.

Мука – 100 гр.

Масло растительное – для жарки.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Снимаем шелуху с лука и кожицу с морковки, субпродукт чистим и ополаскиваем.

Шаг 2. Печенку режем на небольшие сегменты и высыпаем в чашу блендера, пробиваем.

Шаг 3. Так же измельчаем морковь с луком.

Шаг 4. Смешиваем две массы, добавив муку, яйцо и соль.

Шаг 5. Прогреваем сковородку с растительным маслом и ложкой выкладываем тесто, жарим до готовности с двух сторон на умеренном огне.

Шаг 6. Сервируем и подаем. Приятного аппетита!

Оладьи из говяжьей печени с манкой на сковороде

Оладьи из говяжьей печени с манкой на сковороде, приготовленные с добавлением тонкой соломки белокочанной капусты – это нежное и сочное кушанье, которое можно сочетать абсолютно с любым гарниром и получить аппетитный и невероятно ароматный обед или ужин для всей семьи.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 13 шт.

Ингредиенты:

Печень говяжья – 300 гр.

Капуста белокочанная – 150 гр.

Манка – 3 ст.л.

Луковица – 1 шт.

Чеснок – 1-2 зуб.

Яйца – 1 шт.

Соль – ½ ч.л.

Сода – 2 щепотки.

Масло растительное – для жарки.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Луковицу «освобождаем» от шелухи и режем тонкими полукольцами, шинкуем капусту.

Шаг 2. Заливаем овощи кипятком и закрываем крышкой, оставляем на 10 минут для размягчения.

Шаг 3. Не теряя времени, пюрируем очищенную печенку.

Шаг 4. С овощей сливаем воду, добавляем чеснок и пробиваем блендером до однородной консистенции.

Шаг 5. Полученную кашицу отжимаем от излишков сока.

Шаг 6. Объединяем субпродукт с овощами, манкой, яйцом и содой с солью – настаиваем около 15 минут.

Шаг 7. Достаточное количество растительного масла разогреваем в толстостенной сковороде и столовой ложкой выкладываем тесто, формируя оладьи. Готовим по полторы минуты с каждой стороны.

Шаг 8. Красиво выкладываем печеночные оладушки и подаем к столу. Приятного аппетита!

Печеночные оладьи с рисом

Печеночные оладьи с рисом – это блюдо, которое имеет плотную, но нежную текстуру, яркий и насыщенный аромат, а также незабываемый вкус, не похожий ни на что другое. Пожарив такие оладушки, рекомендуем вам подавать их к столу в сочетании со сливочным соусом.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 10-15 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Рис отварной – 5 ст.л.

Печень куриная – 200 гр.

Яйца – 1 шт.

Мука – 1-2 ст.л.

Масло подсолнечное – 2 ст.л.

Чеснок гранулированный – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Чистим и ополаскиваем печенку, пробиваем в блендере до гладкой и однородной консистенции.

Шаг 2. В пиалу выкладываем рис и печеночную массу.

Шаг 3. Дополняем массу куриным яйцом, солью, черным перцем и гранулированным чесноком.

Шаг 4. Подсыпаем указанное количество пшеничной муки.

Шаг 5. Старательно перемешиваем ингредиенты.

Шаг 6. Выкладываем массу на горячую сковородку с подсолнечным маслом и жарим около двух минут с одной и второй стороны.

Шаг 7. Готовьте и получайте удовольствие!

Печеночные оладьи в духовке

Печеночные оладьи в духовке готовятся без единой капли масла (при условии использования силиконового коврика) и, соответственно, подходят для диетического и диабетического меню. Для яркости вкуса к субпродукту добавляется немного репчатого лука и куриное яйцо.

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 5 мин.

Порции – 4-5.

Ингредиенты:

Рис отварной – 250 гр.

Печень куриная – 450 гр.

Луковица – 1 шт.

Яйца – 1 шт.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. При помощи кухонных граммовых весов отмеряем нужное количество субпродукта и крупы.

Шаг 2. Удаляем пленки и протоки с печени, ополаскиваем под струей воды. Параллельно начинаем прогревать духовой шкаф до отметки в 250 градусов.

Шаг 3. Очищенную луковицу разрезаем на 4-6 сегментов в зависимости от размера.

Шаг 4. Пропускаем через решетку мясорубки крупу, лук и печень.

Шаг 5. К «фаршу» добавляем яйцо, соль и немного черного перца – вымешиваем.

Шаг 6. Большой ложкой выкладываем массу на коврик из силикона либо противень, смазанный растительным маслом.

Шаг 7. Готовим оладьи на протяжении 10 минут, извлекаем из духовки и отделяем от силикона только через несколько минут. Оладьям следует стабилизироваться.

Шаг 8. Дополняем овощами и трапезничаем. Приятного аппетита!

ПП печеночные оладьи с рисовой мукой

ПП печеночные оладьи с рисовой мукой – это полезный и сытный вариант для плотного перекуса либо полноценного приема пищи, который идеально подойдет для тех, кто следит за своим питанием и не потребляет излишнее количество жиров. Попробуйте, и вы не пожалеете!

Время готовки – 25 мин.

Время приготовления – 7-10 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Печень куриная – 500 гр.

Мука рисовая – 3 ст.л.

Цукини – 150 гр.

Лук – 1 шт.

Яйца – 1 шт.

Масло растительное – для жарки.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продуктовый набор.

Шаг 2. Зачищаем печенку и разрезаем на небольшие кусочки.

Шаг 3. Цукини нарезаем колечками, предварительно избавившись от хвостиков.

Шаг 4. Удаляем шелуху с луковицы, режем на 4-6 сегментов.

Шаг 5. В чашу блендера выкладываем субпродукт, овощи, яйцо, соль и перец – измельчаем.

Шаг 6. Для вязкости всыпаем рисовую муку и снова перемешиваем при помощи ножей.

Шаг 7. Однородное тесто выкладываем ложкой на сковородку с растительным маслом и жарим по 2 минуты с каждой стороны.

Шаг 8. Красиво выкладываем оладьи на сервировочное блюдо и подаем. Приятного аппетита!