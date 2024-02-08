Печеночные оладьи – это одно из самых популярных и вкусных блюд, приготовленных на основе субпродуктов. Для того, чтобы перемолотая печень сохраняла свою форму и действительно выглядела, как оладьи, в состав необходимо добавлять пшеничную муку либо манку. Также для яркости вкуса и большей пользы, многие кулинары смешивают основной компонент с различными овощами и специями. Поэтому, если вы любите печенку и все, что с ней связано, то присаживайтесь поудобнее и выбирайте рецепт именно для себя!
Классические оладьи из куриной печени в домашних условиях
Классические оладьи из куриной печени в домашних условиях можно приготовить из простых и доступных ингредиентов, при этом потратив на процесс приготовления не более получаса. Разнообразьте свое меню полезным и вкусным блюдом на скорую руку!
Ингредиенты –+4 порц.
- Куриная печень 400 гр.
- Яйцо куриное 1 шт.
- Мука 2 ст.л.
- Масло растительное для жарки
- Морковь 1 шт.
- Лук репчатый ¼ шт.
- Капуста Брокколи 50 гр.
- Соль по вкусу
- Перец чёрный молотый по вкусу
Шаги 30 мин.
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Печеночные оладьи готовятся быстро и просто. Перед началом кулинарного процесса тщательно промываем и очищаем необходимые овощи.
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Перьями нарезаем лук, разбираем брокколи на соцветия.
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Морковку режем колечками. Овощное ассорти бланшируем либо отвариваем до мягкости в чуть подсоленной воде.
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Зачищенную печенку кладем в блендер и пробиваем до получения однородной кашицы.
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К субпродукту выкладываем овощи и снова измельчаем, добавив соль и черный перец.
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К массе вбиваем яйцо и высыпаем муку – снова включаем технику.
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Выкладываем тесто на сковороду с растительным маслом при помощи столовой ложки и обжариваем до образования аппетитной корочки с двух сторон.
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Классические печеночные оладьи готовы! Перед подачей, промакиваем бумажными полотенцами от лишнего жира и сервируем. Приятного аппетита!
Оладьи из говяжьей печени
Оладьи из говяжьей печени – это сытное и полезное кушанье, которое станет для вас вкусным перекусом или же полноценным блюдом, если вы решите дополнить оладушки своим любимым гарниром либо соусом. Для яркости вкуса, добавим в состав немного овощей и специй.
Время готовки – 25 мин.
Время приготовления – 10-15 мин.
Порции – 3.
Ингредиенты:
- Печень говяжья – 300 гр.
- Кефир – 50 мл.
- Лук – 3 шт.
- Яйца – 2 шт.
- Чеснок – 3 зуб.
- Крахмал кукурузный – 3 ст.л.
- Масло растительное – для жарки.
- Травы прованские – 1 ст.л.
- Сода – ½ ч.л.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Говяжий субпродукт зачищаем от пленок и протоков, тщательно промываем и разрезаем на небольшие сегменты.
Шаг 2. Прокручиваем печенку через решетку мясорубки с мелкими отверстиями.
Шаг 3. Аналогичным способом измельчаем лук с чесноком.
Шаг 4. Кашицу из печени и овощей переливаем в объемную миску, добавляем соль и специи, яйца и кефир.
Шаг 5. Помешивая, вводим крахмал.
Шаг 6. Однородное тесто выкладываем ложкой на сковородку с растительным маслом и готовим по 2-3 минуты с каждой стороны.
Шаг 7. Приятного аппетита!
Оладьи из свиной печени
Оладьи из свиной печени – это бюджетное и простое в приготовлении блюдо, которое богато железом, а также прекрасно на вкус. Главный секрет в готовке – это предварительно вымочить субпродукт в молоке, тогда из печени уйдет вся горечь – проверено!
Время готовки – 2 ч. 45 мин.
Время приготовления – 15 мин.
Порции – 10.
Ингредиенты:
- Печень свиная – 500 гр.
- Лук – 80 гр.
- Яйца – 1 шт.
- Мука – 3 ст.л.
- Масло подсолнечное – для жарки.
- Молоко – 500-700 мл.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Первым делом промываем и чистим субпродукт, нарезаем его и замачиваем в молоке около двух часов. Снимаем шелуху с лука.
Шаг 2. Мелко рубим луковицу.
Шаг 3. Максимально мелко нарезаем печень.
Шаг 4. Овощную и печеночную нарезку высыпаем в чашу блендера либо кухонного комбайна.
Шаг 5. Перемалываем до гладкой и однородной консистенции.
Шаг 6. В полученную массу вмешиваем муку и яйцо.
Шаг 7. Тесто солим и перчим, переходим к жарке: массу выкладываем ложкой на горячую сковороду с подсолнечным маслом.
Шаг 8. Жарим на протяжении двух минут с каждой стороны.
Шаг 9. Выкладываем оладушки на сервировочное блюдо и приступаем к трапезе. Приятного аппетита!
Оладьи из куриной печени с мукой на сковороде
Оладьи из куриной печени с мукой на сковороде – это нежное и тающее во рту блюдо, которое, наверняка, придется по вкусу всем любителям чего-то нового и оригинального. Подать такое кушанье можно с картофельным пюре, пастой либо любым другим гарниром, который вам нравится.
Время готовки – 30 мин.
Время приготовления – 10 мин.
Порции – 10 шт.
Ингредиенты:
- Печень куриная – 350 гр.
- Яйца – 1 шт.
- Мука – 2 ст.л.
- Масло подсолнечное – для жарки.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Все необходимое помещаем на рабочую поверхность.
Шаг 2. Старательно промываем и зачищаем печенку, насухо промакиваем и разрезаем на небольшие куски – забрасываем в блендер.
Шаг 3. Следом отправляем яйцо, муку, соль и молотый перец.
Шаг 4. Перемалываем до консистенции пюре.
Шаг 5. В сковороду наливаем и прогреваем подсолнечное масло, зачерпываем тесто ложкой и выкладываем, придавая круглую форму.
Шаг 6. Жарим оладьи с двух сторон до изменения цвета и золотистости.
Шаг 7. Готовьте и получайте удовольствие не только от результата, но и от процесса!
Оладьи из куриной печени с манкой
Оладьи из куриной печени с манкой, приготовленные с добавлением таких овощей, как лук и сочная морковь – это сытное и питательное кушанье, которое запросто можно предложить семье в качестве полезного приема пищи, особенно в сочетании с овощным свежим салатом.
Время готовки – 30 мин.
Время приготовления – 10-15 мин.
Порции – 4.
Ингредиенты:
- Печень куриная – 300 гр.
- Луковица – 1 шт.
- Морковка – 1 шт.
- Яйца – 1 шт.
- Крупа манная – 2-3 ст.л.
- Масло подсолнечное – для жарки.
- Чеснок гранулированный – по вкусу.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Очищаем и ополаскиваем овощи, из печени вырезаем протоки и снимаем пленку – обдаем водой.
Шаг 2. Лук мелко измельчаем, а морковку измельчаем при помощи бурачной терки.
Шаг 3. В чашу блендера вбиваем яйцо и выкладываем субпродукт.
Шаг 4. Измельчаем на высоких оборотах.
Шаг 5. Овощную нарезку пассеруем на подсолнечном масле до мягкости и легкого румянца (3-4 минуты).
Шаг 6. Зажарку, манку и приправы с солью отправляем к печеночной массе и тщательно перемешиваем.
Шаг 7. Жарим оладьи по 90 секунд с каждой стороны.
Шаг 8. Промакиваем бумажными полотенцами и приступаем к дегустации. Приятного аппетита!
Оладьи из куриной печени с луком и морковью
Оладьи из куриной печени с луком и морковью – это горячее блюдо на скорую руку, которое сможет приготовить даже ребенок, так как процесс элементарен. И несмотря на простой и доступный состав, оладьи получаются безумно вкусными, сочными и очень ароматными.
Время готовки – 60 мин.
Время приготовления – 10 мин.
Порции – 4-5.
Ингредиенты:
- Печень куриная – 0,5 кг.
- Морковь – 50 гр.
- Лук – 60 гр.
- Яйца – 1 шт.
- Мука – 100 гр.
- Масло растительное – для жарки.
- Соль – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Снимаем шелуху с лука и кожицу с морковки, субпродукт чистим и ополаскиваем.
Шаг 2. Печенку режем на небольшие сегменты и высыпаем в чашу блендера, пробиваем.
Шаг 3. Так же измельчаем морковь с луком.
Шаг 4. Смешиваем две массы, добавив муку, яйцо и соль.
Шаг 5. Прогреваем сковородку с растительным маслом и ложкой выкладываем тесто, жарим до готовности с двух сторон на умеренном огне.
Шаг 6. Сервируем и подаем. Приятного аппетита!
Оладьи из говяжьей печени с манкой на сковороде
Оладьи из говяжьей печени с манкой на сковороде, приготовленные с добавлением тонкой соломки белокочанной капусты – это нежное и сочное кушанье, которое можно сочетать абсолютно с любым гарниром и получить аппетитный и невероятно ароматный обед или ужин для всей семьи.
Время готовки – 30 мин.
Время приготовления – 15 мин.
Порции – 13 шт.
Ингредиенты:
- Печень говяжья – 300 гр.
- Капуста белокочанная – 150 гр.
- Манка – 3 ст.л.
- Луковица – 1 шт.
- Чеснок – 1-2 зуб.
- Яйца – 1 шт.
- Соль – ½ ч.л.
- Сода – 2 щепотки.
- Масло растительное – для жарки.
- Перец черный молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Луковицу «освобождаем» от шелухи и режем тонкими полукольцами, шинкуем капусту.
Шаг 2. Заливаем овощи кипятком и закрываем крышкой, оставляем на 10 минут для размягчения.
Шаг 3. Не теряя времени, пюрируем очищенную печенку.
Шаг 4. С овощей сливаем воду, добавляем чеснок и пробиваем блендером до однородной консистенции.
Шаг 5. Полученную кашицу отжимаем от излишков сока.
Шаг 6. Объединяем субпродукт с овощами, манкой, яйцом и содой с солью – настаиваем около 15 минут.
Шаг 7. Достаточное количество растительного масла разогреваем в толстостенной сковороде и столовой ложкой выкладываем тесто, формируя оладьи. Готовим по полторы минуты с каждой стороны.
Шаг 8. Красиво выкладываем печеночные оладушки и подаем к столу. Приятного аппетита!
Печеночные оладьи с рисом
Печеночные оладьи с рисом – это блюдо, которое имеет плотную, но нежную текстуру, яркий и насыщенный аромат, а также незабываемый вкус, не похожий ни на что другое. Пожарив такие оладушки, рекомендуем вам подавать их к столу в сочетании со сливочным соусом.
Время готовки – 30 мин.
Время приготовления – 10-15 мин.
Порции – 4.
Ингредиенты:
- Рис отварной – 5 ст.л.
- Печень куриная – 200 гр.
- Яйца – 1 шт.
- Мука – 1-2 ст.л.
- Масло подсолнечное – 2 ст.л.
- Чеснок гранулированный – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
- Соль – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Чистим и ополаскиваем печенку, пробиваем в блендере до гладкой и однородной консистенции.
Шаг 2. В пиалу выкладываем рис и печеночную массу.
Шаг 3. Дополняем массу куриным яйцом, солью, черным перцем и гранулированным чесноком.
Шаг 4. Подсыпаем указанное количество пшеничной муки.
Шаг 5. Старательно перемешиваем ингредиенты.
Шаг 6. Выкладываем массу на горячую сковородку с подсолнечным маслом и жарим около двух минут с одной и второй стороны.
Шаг 7. Готовьте и получайте удовольствие!
Печеночные оладьи в духовке
Печеночные оладьи в духовке готовятся без единой капли масла (при условии использования силиконового коврика) и, соответственно, подходят для диетического и диабетического меню. Для яркости вкуса к субпродукту добавляется немного репчатого лука и куриное яйцо.
Время готовки – 20 мин.
Время приготовления – 5 мин.
Порции – 4-5.
Ингредиенты:
- Рис отварной – 250 гр.
- Печень куриная – 450 гр.
- Луковица – 1 шт.
- Яйца – 1 шт.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. При помощи кухонных граммовых весов отмеряем нужное количество субпродукта и крупы.
Шаг 2. Удаляем пленки и протоки с печени, ополаскиваем под струей воды. Параллельно начинаем прогревать духовой шкаф до отметки в 250 градусов.
Шаг 3. Очищенную луковицу разрезаем на 4-6 сегментов в зависимости от размера.
Шаг 4. Пропускаем через решетку мясорубки крупу, лук и печень.
Шаг 5. К «фаршу» добавляем яйцо, соль и немного черного перца – вымешиваем.
Шаг 6. Большой ложкой выкладываем массу на коврик из силикона либо противень, смазанный растительным маслом.
Шаг 7. Готовим оладьи на протяжении 10 минут, извлекаем из духовки и отделяем от силикона только через несколько минут. Оладьям следует стабилизироваться.
Шаг 8. Дополняем овощами и трапезничаем. Приятного аппетита!
ПП печеночные оладьи с рисовой мукой
ПП печеночные оладьи с рисовой мукой – это полезный и сытный вариант для плотного перекуса либо полноценного приема пищи, который идеально подойдет для тех, кто следит за своим питанием и не потребляет излишнее количество жиров. Попробуйте, и вы не пожалеете!
Время готовки – 25 мин.
Время приготовления – 7-10 мин.
Порции – 4.
Ингредиенты:
- Печень куриная – 500 гр.
- Мука рисовая – 3 ст.л.
- Цукини – 150 гр.
- Лук – 1 шт.
- Яйца – 1 шт.
- Масло растительное – для жарки.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготавливаем продуктовый набор.
Шаг 2. Зачищаем печенку и разрезаем на небольшие кусочки.
Шаг 3. Цукини нарезаем колечками, предварительно избавившись от хвостиков.
Шаг 4. Удаляем шелуху с луковицы, режем на 4-6 сегментов.
Шаг 5. В чашу блендера выкладываем субпродукт, овощи, яйцо, соль и перец – измельчаем.
Шаг 6. Для вязкости всыпаем рисовую муку и снова перемешиваем при помощи ножей.
Шаг 7. Однородное тесто выкладываем ложкой на сковородку с растительным маслом и жарим по 2 минуты с каждой стороны.
Шаг 8. Красиво выкладываем оладьи на сервировочное блюдо и подаем. Приятного аппетита!