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Печенье из миндального жмыха

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Печенье из миндального жмыха

Описание приготовления:

Количество муки может быть больше или меньше, все зависит от состояния жмыха. Если в нем осталось много жидкости, как у меня, понадобится больше муки. Поэтому не кладите сразу всю муку, а добавляйте ее небольшими частями. Тесто должно быть мягким и немного липким. При желании в печенье можно добавить изюм или шоколадные капли.
Назначение: На полдник Основной ингредиент: Орехи / Миндаль Блюдо: Выпечка / Печенье / Сладкое

Состав / Ингредиенты:

  • Миндаль измельченный 140 Грамм (жмых)
  • Яйцо 1 Штука (мелкое)
  • Масло сливочное 40 Грамм
  • Сахар 3 Ст. ложки
  • Мука 80 Грамм
  • Разрыхлитель 1 Чайная ложка
  • Соль 1 Щепотка

Количество порций 3

Калорийность

443 ккал

Калорийность

12 г

Белки

28 г

Жиры

33 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Печенье из миндального жмыха»

Печенье из миндального жмыха

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления печенья из миндального жмыха. Сливочное масло достаньте заранее, чтобы оно стало мягким.

Печенье из миндального жмыха

В чашу выложите миндальный жмых, всыпьте сахар и вбейте яйцо. Все хорошо перемешайте.

Печенье из миндального жмыха

Добавьте в массу мягкое сливочное масло и хорошо перемешайте, чтобы масло разошлось в миндальной массе.

Печенье из миндального жмыха

Муку смешайте с разрыхлителем и просейте в миндальную массу. Все хорошо перемешайте до мягкого, чуть липкого теста.

Печенье из миндального жмыха

Противень застелите пергаментом. Тесто разделите на одинаковые части, скатайте шарики и выложите на противень на расстоянии. Пальцами придавите тесто, формируя лепешки примерно 5-7 миллиметров толщиной.

Печенье из миндального жмыха

Противень с печеньем поставьте в горячую духовку и выпекайте при температуре 180 градусов в течение 20-25 минут. Не держите печенье долго, оно станет жестким. Спустя время дайте печенью остыть и подавайте к столу.

Печенье из миндального жмыха

Приятного аппетита!

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