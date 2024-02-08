Описание приготовления:

Количество муки может быть больше или меньше, все зависит от состояния жмыха. Если в нем осталось много жидкости, как у меня, понадобится больше муки. Поэтому не кладите сразу всю муку, а добавляйте ее небольшими частями. Тесто должно быть мягким и немного липким. При желании в печенье можно добавить изюм или шоколадные капли.

Назначение: На полдник Основной ингредиент: Орехи / Миндаль Блюдо: Выпечка / Печенье / Сладкое

Состав / Ингредиенты:

Миндаль измельченный 140 Грамм (жмых)

Яйцо 1 Штука (мелкое)

Масло сливочное 40 Грамм

Сахар 3 Ст. ложки

Мука 80 Грамм

Разрыхлитель 1 Чайная ложка

Соль 1 Щепотка

Количество порций 3

Калорийность

443 ккал

Калорийность

12 г

Белки

28 г

Жиры

33 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Печенье из миндального жмыха»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления печенья из миндального жмыха. Сливочное масло достаньте заранее, чтобы оно стало мягким.

В чашу выложите миндальный жмых, всыпьте сахар и вбейте яйцо. Все хорошо перемешайте.

Добавьте в массу мягкое сливочное масло и хорошо перемешайте, чтобы масло разошлось в миндальной массе.

Муку смешайте с разрыхлителем и просейте в миндальную массу. Все хорошо перемешайте до мягкого, чуть липкого теста.

Противень застелите пергаментом. Тесто разделите на одинаковые части, скатайте шарики и выложите на противень на расстоянии. Пальцами придавите тесто, формируя лепешки примерно 5-7 миллиметров толщиной.

Противень с печеньем поставьте в горячую духовку и выпекайте при температуре 180 градусов в течение 20-25 минут. Не держите печенье долго, оно станет жестким. Спустя время дайте печенью остыть и подавайте к столу.

Приятного аппетита!