Описание приготовления:
Количество муки может быть больше или меньше, все зависит от состояния жмыха. Если в нем осталось много жидкости, как у меня, понадобится больше муки. Поэтому не кладите сразу всю муку, а добавляйте ее небольшими частями. Тесто должно быть мягким и немного липким. При желании в печенье можно добавить изюм или шоколадные капли.
Назначение: На полдник Основной ингредиент: Орехи / Миндаль Блюдо: Выпечка / Печенье / Сладкое
Состав / Ингредиенты:
- Миндаль измельченный 140 Грамм (жмых)
- Яйцо 1 Штука (мелкое)
- Масло сливочное 40 Грамм
- Сахар 3 Ст. ложки
- Мука 80 Грамм
- Разрыхлитель 1 Чайная ложка
- Соль 1 Щепотка
Количество порций 3
Калорийность
443 ккал
Калорийность
12 г
Белки
28 г
Жиры
33 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Печенье из миндального жмыха»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления печенья из миндального жмыха. Сливочное масло достаньте заранее, чтобы оно стало мягким.
В чашу выложите миндальный жмых, всыпьте сахар и вбейте яйцо. Все хорошо перемешайте.
Добавьте в массу мягкое сливочное масло и хорошо перемешайте, чтобы масло разошлось в миндальной массе.
Муку смешайте с разрыхлителем и просейте в миндальную массу. Все хорошо перемешайте до мягкого, чуть липкого теста.
Противень застелите пергаментом. Тесто разделите на одинаковые части, скатайте шарики и выложите на противень на расстоянии. Пальцами придавите тесто, формируя лепешки примерно 5-7 миллиметров толщиной.
Противень с печеньем поставьте в горячую духовку и выпекайте при температуре 180 градусов в течение 20-25 минут. Не держите печенье долго, оно станет жестким. Спустя время дайте печенью остыть и подавайте к столу.
Приятного аппетита!