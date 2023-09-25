Перечислены ягоды, которые укрепляют сосуды — все можно купить на рынке

Чтобы укрепить стенки сосудов и нормализовать артериальное давление, достаточно просто сходить на рынок и купить набор полезных ягод. Об этом в беседе с изданием «Москва 24» упомянула диетолог Марият Мухина.

По словам врача, набор ягод для гарантированного укрепления сердечно-сосудистой системы состоит из арбуза, брусники и черноплодной рябины.

Черноплодная рябина полезна за счет содержания катехинов, рутина, кверцетина и антоцианов. В бруснике много витамина С, который делает стенки сосудов более прочными. Более того, ягода обладает мочегонным эффектом, а значит, снижает давление и уменьшает отечность.

Арбуз, по словам Мухиной, тоже не дает лишней жидкости задерживаться в организме, а еще расширяет сосуды. Этот плод — богатый источник магния, который назначают гипертоникам в стационаре.

Все ягоды, перечисленные диетологом, можно употреблять как в свежем виде, так и в качестве отваров и морсов.