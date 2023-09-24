ГлавнаяРецептыКонсервированная кукуруза для салатов или пиццы: рецепт зимней закрутки Консервированная кукуруза для салатов или пиццы: рецепт зимней закрутки На чтение: 2 минуты Зачем покупать консервированную кукурузу в магазине по бешеным ценам, если можно приготовить ее собственноручно. У нас есть проверенный рецепт! ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Консервированная кукуруза – отличный вариант для зимней консервации. Ее удобно добавлять в салаты, она без консервантов и приготовлена собственноручно. Читайте также Нестандартные рецепты блюд с куриными котлетами, которые посмакуют всем Мы предлагаем не только заморозить кочаны кукурузы, но и закрыть зернышками с лимонной кислотой. Несколько таких баночек точно выручат вас в зимний период. Консервированная кукуруза с лимонной кислотой Время: 2 часа Порции: 1 Ингредиенты: – кочаны кукурузы. Для маринада на полулитровую банку: _ 1 столовая ложка сахара; – ½ чайной ложки соли; – 1/3 чайной ложки лимонной кислоты. Приготовление: Кукурузные кочаны отвариваем в подсоленной (1 столовая ложка на 10 литров воды) воде 40 – 50 минут. Вынимаем их и оставляем охлаждаться. Кукурузный отвар оставляем для заливки. С кочанов отрезаем зерна и ссыпаем их в стерильные банки. В каждую банку кладем 1 столовую ложку сахара, половинку чайной ложки поваренной соли и треть чайной ложки лимонной кислоты. Отвар доводим до кипения и заливаем содержимое банок кипящим маринадным раствором. Прикрываем каждую банку прокипяченной крышкой и ставим стерилизовать 15 – 20 минут. Закрываем крышки, ставим банки вверх дном и закутываем теплым одеялом. Сохраняем готовые закрутки в темном и прохладном месте. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попробуйте также приготовить песочный пирог со сливами. Поделитесь с друзьями