Персиковый десерт из песочного теста

Бывает, что покупаешь баночку консервированных фруктов по акции, а потом забываешь о ней. Так она лежит очень и очень долго, пока не приходит ее звездный час. Считайте, что он наступил. Ведь сегодня мы расскажем, как приготовить фантастический персиковый десерт в духовке.

Это лакомство из песочного теста творит чудеса. Так как в нём собраны все составляющие идеального сладкого блюда: рассыпчатая основа, невесомый крем и сочные консервированные персики. Пальчики оближешь!

Как приготовить вкусный персиковый десерт с кремом

Вы можете придать этому фруктовому лакомству любую форму. Когда раскатаете песочное тесто в тонкий пласт, вырежьте из него звездочки, сердечки и т.д. Используйте для этой цели специальные формы для печенья, которые продаются практически во всех отделах с кухонной утварью.

Ингредиенты

Молоко300 мл Яичный желток1 шт. Сахар3 ст. л. Ванильный сахар1 ч. л. Кукурузный крахмал2 ст. л. Пшеничная мука300 г Сахарная пудра100 г Сода2 ч. л. Подсолнечное масло100 мл Яйцо2 шт. Лимонная цедра5 г Консервированные персики80 г

Приготовление

Всыпаем в небольшую емкость кукурузный крахмал. Вливаем 3 ст. л. молока. Тщательно всё перемешиваем.Вливаем оставшееся молоко в сотейник с толстым дном. Добавляем яичный желток. Всыпаем обычный и ванильный сахар. Отправляем сотейник на огонь.Доводим его содержимое до кипения, активно помешивая. Вливаем в сотейник молочную смесь с крахмалом. Варим крем до загустения, постоянно помешивая. Перекладываем его в миску. Накрываем крем пищевой пленой в контакт. Оставляем его до полного остывания при комнатной температуре. Нарезаем консервированные персики на небольшие кусочки.Готовим тесто. Просеиваем в глубокую емкость пшеничную муку. Всыпаем пищевую соду и сахарную пудру. Вливаем подсолнечное масло и вбиваем яйцо.Натираем на мелкой терке цедру лимона. Всыпаем ее к соединенным ингредиентам. Замешиваем однородно плотное тесто, которое не липнет к рукам. Разделяем тесто на 2 части одинакового размера. Заворачиваем его половинки в отдельные полиэтиленовые пакеты. Отправляем тесто в холодильник на 20 минут.Достаем одну половину. Раскатываем ее на поверхности, припыленной мукой, в пласт толщиной приблизительно 8 мм. При помощи кулинарной формы или стакана вырезаем основу для десерта.Застилаем противень пергаментом. Помещаем на него заготовки из теста. Сверху выкладываем крем, равномерно его распределяя. Помещаем на него нарезанные персики.Достаем вторую половину теста. Натираем его на терке с крупными отверстиями. Посыпаем стружкой из теста заготовки с кремом и фруктами, стараясь равномерно ее распределить. Отправляем противень с десертом в разогретую до 200 градусов духовку на 20 минут. Готово!

Перед тем как подавать выпечку на стол, посыпьте ее щедрым слоем сахарной пудры. Заварите крепкий кофе или ароматный чай с лимоном и насладитесь нежнейшим вкусом домашнего персикового десерта.