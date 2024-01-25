Эта закуска исчезает первая со стола. Вкусный рецепт из простых продуктов: просто и быстро

Популярность намазок обусловлена их простотой в использовании. Большинству работающих людей довольно сложно заставить себя утром рано подняться с кровати. Поэтому времени на приготовление полноценного завтрака нет. Намазки на хлеб и тосты помогают многим не оставаться вовсе без завтрака утром. Нужно помнить, что утренний прием пищи важен для организма.

В магазинах продается большое количество паштетов и прочих продуктов для быстрых завтраков. Но, среди множества намазок найти вкусную бывает сложно. Поэтому стоит научиться готовить намазку своими руками.

Ингредиенты для намазки:

Зеленый лук — пучок;

Яйца — 3 шт.;

Соленые огурцы — 2 шт.;

Укроп — пара веточек.

Ингредиенты для заправки:

Растительное не рафинированное масло — 3 ст.л.;

Винный уксус или сок лимона — 1 ч.л.;

Чеснок — 1 зубчик;

Черный молотый перец — щепотка;

Горчица нежная — 1 ч.л.;

Соль — 1/4 ч.л.

Приготовление намазки:

Отвариваем вкрутую яйца, очищаем и натираем на мелкой терке. Шинкуем зеленый лук и укроп, кладем к яйцам. Нарезаем мелко соленые огурцы и тоже выкладываем к яйцам.

Для заправки смешиваем в миске с растительным маслом уксус, черный молотый перец, горчицу, соль. Пропускаем через пресс зубчик чеснока и выкладываем в масло, перемешиваем.

Выливаем заправку к яйцам, смешиваем ингредиенты.

Так получается простая закуска и намазка к завтраку.

Можно выложить намазку на хлеб, в тарталетки и на гренки.