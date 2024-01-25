Эта закуска исчезает первая со стола. Вкусный рецепт из простых продуктов: просто и быстро

Популярность намазок обусловлена их простотой в использовании. Большинству работающих людей довольно сложно заставить себя утром рано подняться с кровати. Поэтому времени на приготовление полноценного завтрака нет. Намазки на хлеб и тосты помогают многим не оставаться вовсе без завтрака утром. Нужно помнить, что утренний прием пищи важен для организма.
В магазинах продается большое количество паштетов и прочих продуктов для быстрых завтраков. Но, среди множества намазок найти вкусную бывает сложно. Поэтому стоит научиться готовить намазку своими руками.
Ингредиенты для намазки:
- Зеленый лук — пучок;
- Яйца — 3 шт.;
- Соленые огурцы — 2 шт.;
- Укроп — пара веточек.
Ингредиенты для заправки:
- Растительное не рафинированное масло — 3 ст.л.;
- Винный уксус или сок лимона — 1 ч.л.;
- Чеснок — 1 зубчик;
- Черный молотый перец — щепотка;
- Горчица нежная — 1 ч.л.;
- Соль — 1/4 ч.л.
Приготовление намазки:
Отвариваем вкрутую яйца, очищаем и натираем на мелкой терке. Шинкуем зеленый лук и укроп, кладем к яйцам. Нарезаем мелко соленые огурцы и тоже выкладываем к яйцам.
Для заправки смешиваем в миске с растительным маслом уксус, черный молотый перец, горчицу, соль. Пропускаем через пресс зубчик чеснока и выкладываем в масло, перемешиваем.
Выливаем заправку к яйцам, смешиваем ингредиенты.
Так получается простая закуска и намазка к завтраку.
Можно выложить намазку на хлеб, в тарталетки и на гренки.