ГлавнаяРецепты«Первые поцелуи»: простой рецепт творожно-апельсинового чизкейка – идеально для свидания «Первые поцелуи»: простой рецепт творожно-апельсинового чизкейка – идеально для свидания На чтение: 2 минуты Сладкий чизкейк – отличная идея для свидания. Воспользуйтесь этим простым рецептом, чтобы удивить свою вторую половинку. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Вместо большой формы можно использовать маленькие формочки. Просто равномерно распределите в них толченое печенье, творожно-сливочную массу и желейный раствор. Будет вкусно Вы забудете о магазинных: готовим вкусные и полезные домашние ириски – элементарный рецепт Творожно-апельсиновый чизкейк «Первые поцелуи» Время: 1 час 30 минут Порций: 8 Ингредиенты: – 200 миллилитров апельсинового сока; – 6 граммов желатина; – 80 миллилитров воды; – 1 желе в пакетике; – 150 граммов печенья; – 40 граммов масла 82%; – 300 миллилитров сливок 35%; – 400 граммов кисломолочного сыра; – 15 граммов ванильного сахара; – 100 граммов сахарной пудры; – фрукты по вкусу. Приготовление: Измельчите печенье толкушкой. Вылейте в него растопленное на водяной бане или в микроволновке масло. Перемешайте. В форму выложите массу из печенья и разровняйте лопаткой. Поставьте в холодильник на 30 минут. Залейте желе теплой водой. Сливки взбейте миксером. Последовательно добавляйте сахарную пудру, творог, ванильный сахар, не переставая взбивать. Добавьте к взбитой смеси охлажденное желе, перемешайте до однородности. Выложите творожно-сливочную массу в форму и разровняйте лопаткой. Поставьте в холодильник на 40 минут. Растворите желатин с соком и оставьте набухать. Разогрейте на водяной бане, чтобы у вас получилась оранжевая маслообразная жидкость. Очень осторожно и равномерно разлейте оранжевый желатиновый раствор по поверхности десерта. По желанию добавьте нарезанные тонкими ломтиками фрукты или ягоды. Поставьте в холодильник и дождитесь полного застывания. Понравился рецепт? Узнайте, что можно сделать из апельсиновых шкурок – это блюдо удивит вкусом. Поделитесь с друзьями