«Первые поцелуи»: простой рецепт творожно-апельсинового чизкейка – идеально для свидания

Сладкий чизкейк – отличная идея для свидания. Воспользуйтесь этим простым рецептом, чтобы удивить свою вторую половинку. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Вместо большой формы можно использовать маленькие формочки. Просто равномерно распределите в них толченое печенье, творожно-сливочную массу и желейный раствор. Будет вкусно Вы забудете о магазинных: готовим вкусные и полезные домашние ириски – элементарный рецепт Творожно-апельсиновый чизкейк «Первые поцелуи» Время : 1 час 30 минут

: 1 час 30 минут Порций: 8 Ингредиенты:

– 200 миллилитров апельсинового сока;

– 6 граммов желатина;

– 80 миллилитров воды;

– 1 желе в пакетике;

– 150 граммов печенья;

– 40 граммов масла 82%;

– 300 миллилитров сливок 35%;

– 400 граммов кисломолочного сыра;

– 15 граммов ванильного сахара;

– 100 граммов сахарной пудры;

– фрукты по вкусу. Приготовление: Измельчите печенье толкушкой. Вылейте в него растопленное на водяной бане или в микроволновке масло. Перемешайте. В форму выложите массу из печенья и разровняйте лопаткой. Поставьте в холодильник на 30 минут. Залейте желе теплой водой. Сливки взбейте миксером. Последовательно добавляйте сахарную пудру, творог, ванильный сахар, не переставая взбивать. Добавьте к взбитой смеси охлажденное желе, перемешайте до однородности. Выложите творожно-сливочную массу в форму и разровняйте лопаткой. Поставьте в холодильник на 40 минут. Растворите желатин с соком и оставьте набухать. Разогрейте на водяной бане, чтобы у вас получилась оранжевая маслообразная жидкость. Очень осторожно и равномерно разлейте оранжевый желатиновый раствор по поверхности десерта. По желанию добавьте нарезанные тонкими ломтиками фрукты или ягоды. Поставьте в холодильник и дождитесь полного застывания. Понравился рецепт? Узнайте, что можно сделать из апельсиновых шкурок – это блюдо удивит вкусом.