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Лаваш со сгущенкой

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Лаваш со сгущенкой

Описание приготовления:

Приготовить лаваш со сгущёнкой можно буквально за 10 минут. Лаваш берите тонкий и мягкий, не плотный, чтобы он лучше пропитался. Вареную сгущенку и сливочное масло нужно брать качественные, проверенные и предпочтительно натуральные. По желанию в начинку можно добавить измельчённые грецкие орехи или курагу. Получается простой, но изумительный десерт быстрого приготовления, который придётся по вкусу всем сладкоежкам!
Назначение: На полдник Основной ингредиент: Молочные продукты / Сгущенка / Лаваш Блюдо: Десерты / Сладкое

Состав / Ингредиенты:

  • Лаваш 1 Штука
  • Вареная сгущенка 300 Грамм
  • Масло сливочное 100 Грамм

Количество порций 6

Калорийность

433 ккал

Калорийность

5 г

Белки

27 г

Жиры

41 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Лаваш со сгущенкой»

Лаваш со сгущенкой

Подготовьте все ингредиенты. Сливочное масло обязательно должно постоять при комнатной температуре и стать мягкое.

Лаваш со сгущенкой

В глубокой миске соедините вареную сгущенку и мягкое сливочное масло.

Лаваш со сгущенкой

Компоненты взбейте миксером или электровенчиком до получения однородной пышной массы, которая не будет содержать комков. Крем готов.

Лаваш со сгущенкой

Тонкий лаваш выложите на ровную рабочую поверхность. Если у вас нет времени на пропитку десерта, то можно смазать лаваш силиконовой кисточкой сахарным сиропом или сладким чаем. У меня длинный лаваш, я разрезала его на две равные части, если у вас небольшой квадратный лаваш, то возьмите две штуки. Лопаткой распределите крем ровным слоем, не доходя немного до одного края.

Лаваш со сгущенкой

Сверху накройте начинку вторым лавашом, пропитайте при необходимости и распределите оставшийся крем.

Лаваш со сгущенкой

Лаваш с начинкой сверните в плотный рулет.

Лаваш со сгущенкой

Рулет окутайте пищевой пленкой со всех сторон. Заготовку поместите в холодильник на ночь, чтобы начинка хорошо пропитала лаваш. Мягкий лаваш будет легко разрезать. Если вы предварительно пропитали лаваш сиропом, то хватит 2-3 часов.

Лаваш со сгущенкой

Спустя время рулет нарежьте на небольшие порционные кусочки. Выложите их на тарелку и по желанию посыпьте грецкими орехами или кондитерской посыпкой. Приятного аппетита!

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