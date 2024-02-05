Описание приготовления:
Приготовить лаваш со сгущёнкой можно буквально за 10 минут. Лаваш берите тонкий и мягкий, не плотный, чтобы он лучше пропитался. Вареную сгущенку и сливочное масло нужно брать качественные, проверенные и предпочтительно натуральные. По желанию в начинку можно добавить измельчённые грецкие орехи или курагу. Получается простой, но изумительный десерт быстрого приготовления, который придётся по вкусу всем сладкоежкам!
Назначение: На полдник Основной ингредиент: Молочные продукты / Сгущенка / Лаваш Блюдо: Десерты / Сладкое
Состав / Ингредиенты:
- Лаваш 1 Штука
- Вареная сгущенка 300 Грамм
- Масло сливочное 100 Грамм
Количество порций 6
Калорийность
433 ккал
Калорийность
5 г
Белки
27 г
Жиры
41 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Лаваш со сгущенкой»
Подготовьте все ингредиенты. Сливочное масло обязательно должно постоять при комнатной температуре и стать мягкое.
В глубокой миске соедините вареную сгущенку и мягкое сливочное масло.
Компоненты взбейте миксером или электровенчиком до получения однородной пышной массы, которая не будет содержать комков. Крем готов.
Тонкий лаваш выложите на ровную рабочую поверхность. Если у вас нет времени на пропитку десерта, то можно смазать лаваш силиконовой кисточкой сахарным сиропом или сладким чаем. У меня длинный лаваш, я разрезала его на две равные части, если у вас небольшой квадратный лаваш, то возьмите две штуки. Лопаткой распределите крем ровным слоем, не доходя немного до одного края.
Сверху накройте начинку вторым лавашом, пропитайте при необходимости и распределите оставшийся крем.
Лаваш с начинкой сверните в плотный рулет.
Рулет окутайте пищевой пленкой со всех сторон. Заготовку поместите в холодильник на ночь, чтобы начинка хорошо пропитала лаваш. Мягкий лаваш будет легко разрезать. Если вы предварительно пропитали лаваш сиропом, то хватит 2-3 часов.
Спустя время рулет нарежьте на небольшие порционные кусочки. Выложите их на тарелку и по желанию посыпьте грецкими орехами или кондитерской посыпкой. Приятного аппетита!