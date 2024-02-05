Описание приготовления:

Приготовить лаваш со сгущёнкой можно буквально за 10 минут. Лаваш берите тонкий и мягкий, не плотный, чтобы он лучше пропитался. Вареную сгущенку и сливочное масло нужно брать качественные, проверенные и предпочтительно натуральные. По желанию в начинку можно добавить измельчённые грецкие орехи или курагу. Получается простой, но изумительный десерт быстрого приготовления, который придётся по вкусу всем сладкоежкам!

Назначение: На полдник Основной ингредиент: Молочные продукты / Сгущенка / Лаваш Блюдо: Десерты / Сладкое

Состав / Ингредиенты:

Лаваш 1 Штука

Вареная сгущенка 300 Грамм

Масло сливочное 100 Грамм

Количество порций 6

Калорийность

433 ккал

Калорийность

5 г

Белки

27 г

Жиры

41 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Лаваш со сгущенкой»

Подготовьте все ингредиенты. Сливочное масло обязательно должно постоять при комнатной температуре и стать мягкое.

В глубокой миске соедините вареную сгущенку и мягкое сливочное масло.

Компоненты взбейте миксером или электровенчиком до получения однородной пышной массы, которая не будет содержать комков. Крем готов.

Тонкий лаваш выложите на ровную рабочую поверхность. Если у вас нет времени на пропитку десерта, то можно смазать лаваш силиконовой кисточкой сахарным сиропом или сладким чаем. У меня длинный лаваш, я разрезала его на две равные части, если у вас небольшой квадратный лаваш, то возьмите две штуки. Лопаткой распределите крем ровным слоем, не доходя немного до одного края.

Сверху накройте начинку вторым лавашом, пропитайте при необходимости и распределите оставшийся крем.

Лаваш с начинкой сверните в плотный рулет.

Рулет окутайте пищевой пленкой со всех сторон. Заготовку поместите в холодильник на ночь, чтобы начинка хорошо пропитала лаваш. Мягкий лаваш будет легко разрезать. Если вы предварительно пропитали лаваш сиропом, то хватит 2-3 часов.

Спустя время рулет нарежьте на небольшие порционные кусочки. Выложите их на тарелку и по желанию посыпьте грецкими орехами или кондитерской посыпкой. Приятного аппетита!