Вместо надоевшего «Оливье». Салат без картошки «Белорусочка» — вкусный и полезный рецепт

Оливье — это один из самых известных салатов на территории стран СНГ. Однако, помимо стран СНГ Оливье знают также в Европе. В европейских государствах салат не так популярен. Большим почетом у европейцев пользуется Греческий салат или Цезарь. При этом готовка Оливье во Франции и в России сильно отличается.

Например, для Оливье французы используют отварное мясо, чаще говядину. Также готовится домашний майонез или схожий по вкусу соус. Покупной майонез лишь портит вкус салата.

Если надоело видеть на столах каждый праздник Оливье, то можно приготовить либо европейский вариант, либо вовсе заменить салат на нечто новое. Приготовим салат без картошки “Белорусочка”.

Ингредиенты для салата “Белорусочка”:

мясо — 300 г;

болгарский перец — 2 шт.;

консервированный горошек — 180 г;

яйца — 4 шт.;

лук репчатый — 1 шт.;

сыр — 150 г;

соль — 1,5 ч.л.;

сметана;

горчица;

сахар — 1 ч.л.;

уксус 9% — 1 ст.л.;

кипяток.

Приготовление салата “Белорусочка”:

Нарезаем полукольцами лук, в чаше посыпаем ложкой соли, сахаром и поливаем уксусом. Заливаем кипятком лук так, чтобы он полностью покрылся жидкостью.

Маринуем лук 15-20 минут. Очищаем болгарский перец от внутренностей и нарезаем мелкой соломкой. Высыпаем к перцу в салатник горошек без жидкости.

Отвариваем до готовности мясо и яйца. Очищаем яйца и нарезаем маленьким кубиком, брусочками режем сыр. Выкладываем сыр и яйца в салат.

Нарезаем говядину брусочками или измельчаем на волокна. Выкладываем мясо в салат вместе с отжатым от маринада луком.

Заправляем салат горчицей и сметаной по вкусу, солим и посыпаем черным молотым перцем, тщательно перемешиваем.

Можно оставить салат на 30 минут в холодильнике, чтобы все компоненты соединились между собой.

Вместо сметаны и горчицы допускается использовать майонез.