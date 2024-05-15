ГлавнаяРецептыВ честь особого праздника: рецепт салата «Вышиванка»: рецепт салата «Вышиванка» В честь особого праздника: рецепт салата «Вышиванка»: рецепт салата «Вышиванка» На чтение: 1 минута В четверг, 16 мая, украинцы во всем мире будут отмечать День вышиванки. Она прочно вплетена в генетический код нашей нации, поэтому стоит разнообразить меню невероятными блюдами. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Вышиванка испокон веков является символом нашего несокрушимого народа, помогает преодолевать все трудности, а сейчас очаровывает своей красотой и аутентичностью весь мир. К этому невероятному празднику есть особые рецепты, одним из них является салат «Вышиванка». Интересно Наконец мы этого дождались: как приготовить клубнику в шоколаде Салат «Вышиванка» Время: 45 минут Порций: 4 Ингредиенты: – 150 грамм твердого сыра; – 150 грамм крабовых палочек; – 1 болгарский перец; – 2 свежих огурца; – 1 банка консервированной кукурузы; – 2 пакетика сухариков; – 180 грамм майонеза; – зелень укропа или лука; – 1 – 2 зубца чеснока (по желанию). Приготовление: Почистите огурцы от кожуры, а болгарский перец – от семян, после чего нарежьте все ингредиенты соломкой. Уложите ингредиенты на тарелку полосами друг за другом. Верхнюю часть салата украсьте свежими зелеными листьями и нанесите майонез в форме сеточки. Для придания пикантности в салат при желании можно добавить измельченный чеснок. Также подойдет к празднику: рецепт аппетитного шашлыка. Поделитесь с друзьями