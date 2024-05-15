В честь особого праздника: рецепт салата «Вышиванка»: рецепт салата «Вышиванка»

В четверг, 16 мая, украинцы во всем мире будут отмечать День вышиванки. Она прочно вплетена в генетический код нашей нации, поэтому стоит разнообразить меню невероятными блюдами.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Вышиванка испокон веков является символом нашего несокрушимого народа, помогает преодолевать все трудности, а сейчас очаровывает своей красотой и аутентичностью весь мир. К этому невероятному празднику есть особые рецепты, одним из них является салат «Вышиванка».

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Салат «Вышиванка»

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 150 грамм твердого сыра;

– 150 грамм крабовых палочек;

– 1 болгарский перец;

– 2 свежих огурца;

– 1 банка консервированной кукурузы;

– 2 пакетика сухариков;

– 180 грамм майонеза;

– зелень укропа или лука;

– 1 – 2 зубца чеснока (по желанию).

Приготовление:

Почистите огурцы от кожуры, а болгарский перец – от семян, после чего нарежьте все ингредиенты соломкой. Уложите ингредиенты на тарелку полосами друг за другом. Верхнюю часть салата украсьте свежими зелеными листьями и нанесите майонез в форме сеточки. Для придания пикантности в салат при желании можно добавить измельченный чеснок.

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