Пицца на сковороде – это не классика и традиция, но вариант быстрого приготовления вкусного завтрака или ужина. Тесто для такой пиццы замешивается жидким и на молочных ингредиентах с яйцом. Начинка выбирается по вкусу и с исключением сырых лука с болгарским перцем, которые не успевают приготовиться. Пицца посыпается сыром и готовится под крышкой в течение 7-10 минут, что просто и удобно.

Быстрая пицца за 10 минут на сковороде

Быструю пиццу за 10 минут на сковороде готовим на жидком тесте, замешанном на сметане с майонезом в равных количествах и муке. Начинкой берем любую колбасу, свежий помидор и твердый сыр.

Ингредиенты –+4 порц.

Яйцо куриное 2 шт.

Майонез 4 ст.л.

Сметана 4 ст.л.

Мука 9 ст.л.

Сыр Пармезан (или другой твердый сыр) 150 гр.

Вареная колбаса 100 гр.

Помидоры 1 шт.

Соль по вкусу

Шаги 10 мин.

Как приготовить быструю пиццу на сковороде за 10 минут? В посуду для замеса теста положите по 4 столовых ложки сметаны с майонезом, разбейте два яйца и насыпьте просеянную муку. Венчиком или ложкой замесите тесто до однородной текстуры, консистенция должна получиться, как у нежирной сметаны. Колбасу и помидоры нарежьте тонкими слайсами. На любой терке измельчите кусок твердого сыры. На средний огонь поставьте сковороду, смажьте маслом и ровным тонким слоем выложите замешанное тесто. Поверх теста разложите нарезку колбасы с помидором и равномерно посыпьте сыром. В течение 5 минут готовьте пиццу без крышки. Затем огонь сделайте небольшим, прикройте сковороду крышкой и готовьте еще 5 минут до полного растворения сыра. Приготовленную на сковороде за 10 минут быструю пиццу разрежьте на порционные куски и сразу горячей сервируйте к столу. Приятного аппетита!

Пицца на сковороде с майонезом и сметаной

Для быстрой пиццы на сковороде, лучшим вариантом теста является замешанное на майонезе и сметане. Оно хорошо и быстро пропекается, и отличается хорошим вкусом. В этом рецепте начинкой к такой пицце берем отварное куриное мясо, помидор, зеленый салат и сыр.

Время готовки: 15 минут.

Время приготовления: 5 минут.

Порции: 2.

Ингредиенты:

Яйцо – 1 шт.

Майонез – 2 ст.л.

Сметана – 2 ст.л.

Мука – 2.5 ст.л.

Твердый сыр – 100 гр.

Отварное куриное филе – 100 гр.

Помидор – 1/2 шт.

Листья салата – 2 шт.

Соус – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Масло растительное/сливочное – для смазывания.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В посуде для замеса теста взбейте куриное яйцо, добавьте по 2 столовые ложки сметаны с майонезом и хорошо перемешайте.

Шаг 2. Через сито насыпьте пшеничную муку.

Шаг 3. Ложкой или венчиком замесите тесто до однородной текстуры и жидкой консистенции, чтобы легко стекало с ложки.

Шаг 4. Сковороду хорошо разогрейте и смажьте небольшим количеством любого масла. В нее перелейте замешанное тесто и распределите ровным слоем. Дайте тесту 1 минуту, чтобы снизу оно схватилось.

Шаг 5. Затем этот корж смажьте любым соусом, например, смесью сметаны с томатной пастой, или кетчупом с майонезом.

Шаг 6. Нарежьте тонкими слайсами отваренное филе курицы и помидор. Разложите эту нарезку поверх соуса и добавьте нарезанные листья салата. Посыпьте их солью и измельченным на средней терке твердым сыром. Сковороду прикройте крышкой и жарьте пиццу в течение 7 минут на небольшом огне.

Шаг 7. Приготовленной пицце на сковороде с майонезом и сметаной, дайте несколько минут постоять под прикрытой крышкой. Затем переложите на блюдо и можете сервировать к столу. Приятного аппетита!

Простая и быстрая пиццы с сыром и колбасой

Колбаса с сыром являются самой популярной и вкусной начинкой не только для классической, но и для простой и быстрой пиццы на сковороде. Тесто замешиваем на сметане, майонезе и яйце. Начинку дополним только помидором.

Время готовки: 25 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 5.

Ингредиенты:

Мука пшеничная – 230 гр.

Яйцо – 2 шт.

Майонез – 80 гр.

Сметана – 100 гр.

Колбаса – 150 гр.

Твердый сыр – 150 гр.

Помидоры – 2 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сразу подготовить, согласно рецепту, простой набор ингредиентов для пиццы. Колбасу лучше выбрать варено-копченую. Очистить ее от оболочки и нарезать тонкими слайсами. Помидоры также нарезать слайсами. Сыр измельчить на крупной терке.

Шаг 2. В отдельную посуду разбить два яйца, добавить сметану с майонезом, насыпать через сито муку и миксером замесить тесто до однородной и достаточно жидкой текстуры.

Шаг 3. Замешанное тесто ровным слоем перелить в разогретую сковороду. Поверх теста равномерно разложить слайсы колбасы с помидором и посыпать тертым сыром. Сковороду прикрыть крышкой. Готовить пиццу на небольшом огне и в течение 10-15 минут.

Шаг 4. Затем пиццу переложить на большое блюдо и разрезать на кусочки.

Шаг 5. Приготовленную простую и быструю пиццу с сыром и колбасой разложить по порционным тарелкам, дополнить зеленью и сервировать к столу в горячем виде. Приятного аппетита!

Очень быстрая пицца на лаваше с яйцом

Очень быстрая пицца на лаваше с яйцом готовится на основе нарезанного тонкой соломкой армянского лаваша, залитого смесью яйца с молоком. Начинка может быть любой и в этом рецепте берем только помидоры с зеленым луком и тертым твердым сыром. За 10-15 минут у вас готов сытный и очень вкусный завтрак.

Время готовки: 15 минут.

Время приготовления: 7 минут.

Порции: 1.

Ингредиенты:

Тонкий лаваш – 150 гр.

Яйцо – 2 шт.

Молоко – 30 мл.

Твердый сыр – 50 гр.

Помидор – 1 шт.

Зеленый лук – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Армянский лаваш сверните рулетом и нарежьте тонкой соломкой. Разогрейте чугунную или с толстым дном сковороду и переложите в нее нарезку лаваша, не добавляя масла.

Шаг 2. В отдельной посуде венчиком взбейте в однородную массу два яйца с молоком. Яиц можете взять и более двух, что пиццу сделает только вкуснее.

Шаг 3. Этой яично-молочной смесью равномерно залейте нарезку лаваша на сковороде.

Шаг 4. Поверх этой смеси равномерно разложите нарезанный слайсами помидор.

Шаг 5. Посыпьте пиццу мелко нашинкованным зеленым луком и по желанию можете добавить любой мясной ингредиент, например, кусочки колбасы.

Шаг 6. Затем пиццу посыпьте измельченным на крупной терке сыром. Сковороду прикройте крышкой. Готовьте пиццу на небольшом огне в течение 5-7 минут.

Шаг 7. За это время яичная масса будет готова и сыр расплавится.

Шаг 8. Приготовленную очень быструю пиццу на лаваше с яйцом аккуратно лопаткой переложите на блюдо и сервируйте к столу в горячем виде. Приятного аппетита!

Кабачковая пицца на сковороде

Кабачковая пицца на сковороде получается менее калорийной по сравнению с традиционной на тесте и одновременно вкусной. Варианты начинок к кабачковой пицце могут быть разными, а в этом рецепте берем сладкий перец с копченой колбасой и сыром. Основу делаем из тертых кабачков с мукой и яйцом.

Время готовки: 40 минут.

Время приготовления: 15 минут.

Порции: 3.

Ингредиенты:

Кабачок средний – 1 шт.

Яйцо – 3 шт.

Мука – 4 ст.л.

Сладкий перец – 3 шт.

Копченая колбаса – 50 гр.

Твердый сыр – 100 гр.

Зеленый укроп – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное/сливочное – для смазывания.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом подготовить, согласно рецепту, простой набор ингредиентов для кабачковой пиццы.

Шаг 2. Кабачок очистить от кожуры с семечками. Мякоть измельчить на крупной терке.

Шаг 3. Затем руками отжать кабачковый сок и переложить эту массу в посуду для замеса теста.

Шаг 4. К ней добавить мелко нашинкованный зеленый укроп.

Шаг 5. Затем разбить к кабачку яйца и насыпать пшеничную муку.

Шаг 6. Ложкой эти ингредиенты хорошо перемешать. Разогреть глубокую сковороду, смазать любым маслом и ровным слоем выложить в нее замешанное кабачковое тесто. Готовить пиццу на среднем огне, под прикрытой крышкой в течение 10-15 минут, чтобы снизу она стала румяной.

Шаг 7. За это время, очищенный сладкий перец нарезать тонкими кольцами. Колбасу нарезать небольшими кубиками. Твердый сыр измельчить на крупной терку.

Шаг 8. Обжаренную пиццу аккуратно перевернуть на другой бок с помощью плоской тарелки. Поверх ее разложить кольца перца.

Шаг 9. В каждое кольцо положить кусочек колбасы.

Шаг 10. Равномерно посыпать пиццу натертым на терке сыром. Сковороду прикрыть крышкой и готовить пиццу на небольшом огне в течение еще 10 минут до полного расплавления сыра.

Шаг 11. Приготовленную на сковороде кабачковую пиццу нарезать кусочками и сервировать к столу в горячем виде. Приятного аппетита!

Ленивая пицца на сковороде

Пицца на сковороде на основе жидкого теста относится к категории так называемых «ленивых» блюд. В этом рецепте вам предлагается самый быстрый, удобный и вкусный вариант приготовления ленивой пиццы на основе батона. Начинкой для нее возьмём традиционные и всеми любимые колбасу, помидоры, оливки и твердый сыр. Батон для пиццы подойдет и вчерашний.

Время готовки: 30 минут.

Время приготовления: 5 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

Батон – 400 гр.

Яйцо – 2 шт.

Молоко – 150 мл.

Кетчуп – 2 ст.л.

Майонез – 2 ст.л.

Колбаса – 200 гр.

Помидоры – 2 шт.

Маслины – по вкусу.

Сыр твердый – 150 гр.

Огурец соленый – 1 шт.

Масло оливковое – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Тонкими ломтиками нарезать батон и на 15 минут залить молоком.

Шаг 2. Разогреть большую сковороду, смазать оливковым маслом и переложить в нее одним слоем замоченные ломтики батона. В чашке взболтать два яйца и равномерно полить ими батон. На небольшом огне и в течение двух минут потушить эту основу пиццы, чтобы яйцо схватилось.

Шаг 3. Все ингредиенты для начинки нарезать небольшими кусочками произвольной формы. Основу пиццы смазать смесью майонеза с кетчупом и разложить нарезку колбасы.

Шаг 4. Поверх колбасы равномерно разложить нарезку помидор, маслин и соленого огурца.

Шаг 5. В последнюю очередь посыпать пиццу измельченным на мелкой терке твердым сыром.

Шаг 6. Сковороду прикрыть крышкой и готовить пиццу в продолжение 5-7 минут на небольшом огне и до полного растворения сыра.

Шаг 7. Приготовленную на сковороде ленивую пиццу разрезать на куски, разложить по порционным тарелкам и подать к столу в горячем виде. Приятного аппетита!

Пицца на кефире на сковороде

Пицца на кефире на сковороде готовится просто и быстро. Кефирное тесто замешивается с содой, хорошо пропекается, получается менее калорийным и вкусом не уступает традиционному на майонезе со сметаной. Начинка к кефирному тесту подходит любая, а в этом рецепте берем стандартный набор: колбасу, помидоры и сыр.

Время готовки: 20 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 1.

Ингредиенты:

Кефир – 100 мл.

Яйцо – 1 шт.

Мука – 8 ст.л.

Соль – 1 щепотка.

Сода – 1 щепотка.

Для начинки:

Колбаса – 100 гр.

Помидоры – 2 шт.

Сыр твердый – 50 гр.

Томатная паста – 1 ст.л.

Майонез – 1 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – 1 ст.л.

Зелень – для подачи.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В посуду для замеса теста налейте немного подогретого кефира. Разбейте к нему яйцо и насыпьте по щепотке соли с содой. Венчиком их просто перемешайте.

Шаг 2. В кефирную смесь через сито насыпьте муку.

Шаг 3. Замесите тесто до однородной текстуры, а консистенция должна получиться, как у магазинной сметаны.

Шаг 4. Для начинки тонкими четверть слайсами нарежьте вареную колбасу.

Шаг 5. Тонкими кружками нарежьте помидоры.

Шаг 6. Сыр измельчите на средней терке.

Шаг 7. Разогрейте сковороду для пиццы и смажьте растительным маслом. В нее перелейте кефирное тесто, распределите ровным слоем и пожарьте на небольшом огне под прикрытой крышкой в течение 3-4 минут до румяного цвета снизу.

Шаг 8. Сковороду снимите с огня. Корж аккуратно переверните и смажьте ложкой томатной пасты.

Шаг 9. Поверх коржа разложите нарезку колбасы.

Шаг 10. Смажьте колбасу ложкой майонеза и поверх ее разложите нарезку помидор. Посыпьте помидоры солью с черным перцем.

Шаг 11. Обильно и равномерно посыпьте пиццу тертым сыром. Сковороду поставьте на небольшой огонь, прикройте крышкой и готовьте пиццу в течение 5 минут.

Шаг 12. Приготовленную на сковороде пиццу на кефире посыпьте зеленью, порционно нарежьте и сервируйте к столу в горячем виде. Приятного аппетита!

Пицца на сковороде без дрожжей на молоке

Тесто для пиццы без дрожжей на молоке является самым вкусным и популярным вариантом для выпекания в духовке, но замесив его более жидким, как для оладий, можно испечь пиццу на сковороде. Нейтральный вкус бездрожжевого молочного теста отлично сочетается с любой начинкой. Жарится пицца очень быстро, поэтому все ингредиенты начинки должны быть нарезаны до начала выпечки.

Время готовки: 20 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 1 пицца на сковороде диаметром 26 см.

Ингредиенты:

Яйцо – 1 шт.

Мука – 2-3 ст.л.

Молоко – 100 мл.

Масло оливковое – 1 ст.л.

Соль – 1 щепотка.

Для начинки:

Колбаса – 100 гр.

Помидоры – 2 шт.

Сыр твердый – 100 гр.

Томатная паста – 1 ст.л.

Майонез – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В посуду для замеса теста разбейте одно яйцо, добавьте щепотку соли и налейте столовую ложку оливкового масла.

Шаг 2. Затем налейте молоко.

Шаг 3. Венчиком или вилкой эти ингредиенты хорошо перемешайте.

Шаг 4. Муку просейте через сито. Насыпайте ее постепенно по одной столовой ложке в молочную основу и сразу замешивайте тесто. Количество муки определяйте текстурой теста, чтобы получилось немного гуще, чем для оладий.

Шаг 5. Замешанному тесту дайте несколько минут для настаивания, а за это время брусочками нарежьте вареную колбасу.

Шаг 6. Тонкими дольками нарежьте помидоры.

Шаг 7. На крупной терке измельчите твердый сыр.

Шаг 8. Сковороду для пиццы смажьте любым маслом и выложите в нее замешанное на молоке тесто ровным слоем.

Шаг 9. Поверх теста нанесите немного томатной пасты с майонезом.

Шаг 10. Равномерно разложите нарезку колбасы.

Шаг 11. Поверх колбасы разложите помидорные дольки.

Шаг 12. Затем посыпьте пиццу тертым сыром.

Шаг 13. Поставьте сковороду с пиццей на небольшой огонь, прикройте крышкой и готовьте примерно 10 минут. За это время сыр расплавится. Готовность коржа проверьте, подняв его край ножом. Если корж снизу румяный, огонь можно выключить и пиццу переложить на блюдо.

Шаг 14. Приготовленную на сковороде пиццу без дрожжей на молоке сервируйте к столу в горячем виде. Приятного аппетита!

Пицца с грибами на сковороде

Пицца с грибами на сковороде готовится просто, быстро и будет у вас вкусным, сытным блюдом как для завтрака, так и/или перекуса. Тесто замешиваем на сметане с яйцом, и эта основы получается тонкой и хрустящей. Для начинки грибы обжарим с луком и дополним только соусом и сыром.

Время готовки: 20 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 1 пицца на сковороде диаметром 26 см.

Ингредиенты:

Яйцо – 1 шт.

Сметана – 1 ст.л.

Мука – 1 ст.л.

Соль – 1 щепотка.

Для начинки:

Шампиньоны – 150 гр.

Лук – 1 шт.

Масло растительное – 2 ст.л.

Сыр твердый – 60 гр.

Кетчуп – 1 ст.л.

Майонез – 1 ст.л.

Петрушка – 5 гр.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Шампиньоны и лук почистите. Грибы нарежьте слайсами, а лук тонкими полукольцами.

Шаг 2. Обжарьте их на разогретом растительном масле до готовности и полного выпаривания грибного сока.

Шаг 3. Обжаренные грибы посыпьте солью с черным перцем.

Шаг 4. В посуду для замеса теста разбейте яйцо, добавьте сметану со щепоткой соли и хорошо перемешайте.

Шаг 5. В эту смесь через сито насыпьте муку и замесите тесто до однородной текстуры.

Шаг 6. Сыр измельчите на крупной терке.

Шаг 7. Разогрейте сковороду с ложкой растительного масла. В нее ровным тонким слоем переложите замешанное тесто.

Шаг 8. Поверх теста нанесите слой кетчупа.

Шаг 9. Затем разложите поверх теста обжаренные с луком шампиньоны.

Шаг 10. Шампиньоны покройте майонезной сеточкой.

Шаг 11. Равномерно посыпьте пиццу тертым сыром и мелко нарезанной петрушкой.

Шаг 12. Сковороду прикройте крышкой и готовьте пиццу на небольшом огне в продолжение 5-7 минут.

Шаг 13. Приготовленную на сковороде пиццу с грибами переложите на блюдо и подайте к столу в горячем виде. Приятного аппетита!

Картофельная пицца на сковороде

Картофельная пицца на сковороде требует немного больше времени на приготовление, но получается очень вкусной, особенно для любителей картошки. Этот овощ измельчается на средней или крупной терке, смешивается с яйцом и мукой и немного обжаривается. Есть варианты на основе картофельного пюре и мелко нарезанного картофеля. Затем картофельная основа дополняется любой начинкой, соусом, сыром и запекается на сковороде под крышкой. В этом рецепте для начинки берем колбасу, шампиньоны и помидор.

Время готовки: 25 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 1 пицца на сковороде диаметром 26 см.

Ингредиенты:

Картофель крупный – 3 шт.

Яйцо – 1 шт.

Мука – 3 ст.л.

Соль – по вкусу.

Для начинки:

Шампиньоны – 4 шт.

Помидор – 1 шт.

Колбаса – 50 гр.

Сыр твердый – 100 гр.

Майонез – по вкусу.

Масло растительное – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Картофель почистите, промойте, измельчите на средней терке или крупной и переложите в отдельную посуду. Лишний сок слейте. Добавьте к этой массе яйцо с мукой и солью. Затем ложкой хорошо перемешайте.

Шаг 2. Разогрейте сковороду для пиццы и смажьте растительным маслом. В нее ровным слоем выложите картофельную массу. Пожарьте ее на среднем огне без крышки и до золотистого цвета снизу.

Шаг 3. За это время мелко нарежьте ингредиенты для начинки. Сыр измельчите на крупной терке.

Шаг 4. Обжаренный картофельный корж лопаткой аккуратно переверните и смажьте майонезом. Поверх его разложите слайсы шампиньонов.

Шаг 5. Поверх грибов равномерно разложите нарезку колбасы с помидорами и покройте натертым на терке сыром. Сковороду прикройте крышкой. Готовьте пиццу на небольшом огне и в течение 15-20 минут.

Шаг 6. Приготовленную на сковороде картофельную пиццу переложите на блюдо и подайте к столу в горячем виде. Приятного аппетита!