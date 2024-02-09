Описание приготовления:
Для рецепта будем использовать овсяную муку, в результате получается очень вкусно и аппетитно. Не переживайте, вкуса овсянки в готовых оладушках нет. Если любите варенье или джем, подавайте их к оладьям, также можно добавить при подаче сметану. Берите на заметку и готовьте с удовольствием!
Назначение: На завтрак / На полдник Основной ингредиент: Фрукты / Банан / Мука / Овсяная мука Блюдо: Выпечка / Оладьи
Состав / Ингредиенты:
- Банан 250 Грамм
- Молоко 60 Миллилитров
- Мука овсяная 100 Грамм
- Яйца куриные 1 Штука
- Разрыхлитель 1 Щепотка
- Соль 1 Щепотка
- Сахар 2 Чайных ложки
- Масло растительное 2 Ст. ложки
Количество порций 3
Калорийность
228 ккал
Калорийность
2 г
Белки
12 г
Жиры
26 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Банановые оладьи с овсяной мукой»
Подготовьте ингредиенты.
Банан очистите и разомните вилкой.
В отдельную миску вбейте куриное яйцо, добавьте молоко, сахар и щепотку соли.
Перемешайте все при помощи венчика и добавьте размятый банан.
Теперь всыпьте в миску овсяную муку и разрыхлитель теста.
Снова перемешайте все ингредиенты, получается тесто для наших оладий. Дайте тесту отдохнуть 10 минут.
Разогрейте сковороду, влейте масло. При помощи столовой ложки выложите тесто в сковороду, жарьте оладьи на небольшом огне по 2 минуты с каждой стороны.
Приятного аппетита!