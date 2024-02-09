Описание приготовления:

Для рецепта будем использовать овсяную муку, в результате получается очень вкусно и аппетитно. Не переживайте, вкуса овсянки в готовых оладушках нет. Если любите варенье или джем, подавайте их к оладьям, также можно добавить при подаче сметану. Берите на заметку и готовьте с удовольствием!

Назначение: На завтрак / На полдник Основной ингредиент: Фрукты / Банан / Мука / Овсяная мука Блюдо: Выпечка / Оладьи

Состав / Ингредиенты:

Банан 250 Грамм

Молоко 60 Миллилитров

Мука овсяная 100 Грамм

Яйца куриные 1 Штука

Разрыхлитель 1 Щепотка

Соль 1 Щепотка

Сахар 2 Чайных ложки

Масло растительное 2 Ст. ложки

Количество порций 3

Калорийность

228 ккал

Калорийность

2 г

Белки

12 г

Жиры

26 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Банановые оладьи с овсяной мукой»

Подготовьте ингредиенты.

Банан очистите и разомните вилкой.

В отдельную миску вбейте куриное яйцо, добавьте молоко, сахар и щепотку соли.

Перемешайте все при помощи венчика и добавьте размятый банан.

Теперь всыпьте в миску овсяную муку и разрыхлитель теста.

Снова перемешайте все ингредиенты, получается тесто для наших оладий. Дайте тесту отдохнуть 10 минут.

Разогрейте сковороду, влейте масло. При помощи столовой ложки выложите тесто в сковороду, жарьте оладьи на небольшом огне по 2 минуты с каждой стороны.

Приятного аппетита!