Портал про города-курорты | Perekop

Банановые оладьи с овсяной мукой

На чтение: 1 минута
Банановые оладьи с овсяной мукой

Описание приготовления:

Для рецепта будем использовать овсяную муку, в результате получается очень вкусно и аппетитно. Не переживайте, вкуса овсянки в готовых оладушках нет. Если любите варенье или джем, подавайте их к оладьям, также можно добавить при подаче сметану. Берите на заметку и готовьте с удовольствием!
Назначение: На завтрак / На полдник Основной ингредиент: Фрукты / Банан / Мука / Овсяная мука Блюдо: Выпечка / Оладьи

Состав / Ингредиенты:

  • Банан 250 Грамм
  • Молоко 60 Миллилитров
  • Мука овсяная 100 Грамм
  • Яйца куриные 1 Штука
  • Разрыхлитель 1 Щепотка
  • Соль 1 Щепотка
  • Сахар 2 Чайных ложки
  • Масло растительное 2 Ст. ложки

Количество порций 3

Калорийность

228 ккал

Калорийность

2 г

Белки

12 г

Жиры

26 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Банановые оладьи с овсяной мукой»

Банановые оладьи с овсяной мукой

Подготовьте ингредиенты.

Банановые оладьи с овсяной мукой

Банан очистите и разомните вилкой.

Банановые оладьи с овсяной мукой

В отдельную миску вбейте куриное яйцо, добавьте молоко, сахар и щепотку соли.

Банановые оладьи с овсяной мукой

Перемешайте все при помощи венчика и добавьте размятый банан.

Банановые оладьи с овсяной мукой

Теперь всыпьте в миску овсяную муку и разрыхлитель теста.

Банановые оладьи с овсяной мукой

Снова перемешайте все ингредиенты, получается тесто для наших оладий. Дайте тесту отдохнуть 10 минут.

Банановые оладьи с овсяной мукой

Разогрейте сковороду, влейте масло. При помощи столовой ложки выложите тесто в сковороду, жарьте оладьи на небольшом огне по 2 минуты с каждой стороны.

Банановые оладьи с овсяной мукой

Приятного аппетита!

Что будем искать? Например,Человек