підрахунок відвідувачів

Системи підрахунку відвідувачів перетворюють потоки людей на керовану аналітику: коли і скільки клієнтів заходить, скільки виходить, які години пікові та як це корелює з продажами. Маючи об’єктивні цифри, рітейл, ТРЦ, музеї, офіси та HoReCa оптимізують персонал, маркетинг і простір, знижують витрати та прискорюють зростання конверсії.

Навіщо бізнесу підраховувати відвідувачів

Точний footfall як база для планування змін і бюджетів.

як база для планування змін і бюджетів. Вимірювана конверсія : продажі ÷ трафік, а не «відчуття» менеджерів.

: продажі ÷ трафік, а не «відчуття» менеджерів. Оптимізація персоналу : графіки під пікові години замість овертаймів.

: графіки під пікові години замість овертаймів. Оцінка ефекту вітрин і промо через A/B і порівняння локацій.

через A/B і порівняння локацій. Контроль заповнюваності зон, черг і SLA обслуговування.

зон, черг і SLA обслуговування. Планування мерчандайзингу та ротації асортименту за тепло/холодними зонами.

Як працюють системи підрахунку

Сучасні рішення базуються на відеоаналітиці: моно- та стереокамери, ToF-сенсори або гібридні лічильники з edge-обробкою. Алгоритми відстежують контури об’єктів, відсікають тіні і колізії, розрізняють напрямки вхід/вихід, ігнорують візки чи манекени. За правильної установки точність сягає 95–99%. Дані передаються в VMS/BI, поєднуються з POS для розрахунку реальної конверсії та виручки на відвідувача.

Впровадження: ключові кроки

Починається все з аудиту входів, потоків і висот стель. Далі підбираються пристрої: для широких порталів — стерео надвхідні лічильники, для вузьких проходів — компактні камери з широким кутом. Критично важливі монтаж і калібрування: висота 2,7–4 м, коректний кут, зона екранування, тест із потоком у різних сценаріях. Після — інтеграція через API з касою, ERP або BI, налаштування дашбордів, сповіщень і SLA.

Метрики та сценарії використання

Базові метрики: трафік (in/out), унікальність і повторні візити, заповнюваність у реальному часі, dwell time, середня довжина черги, швидкість обслуговування, конверсія, виручка на відвідувача. Сценарії: аналітика зон у ТРЦ, оптимізація фудкорту, контроль черг у касах, розрахунок потенціалу орендарів, оцінка ефективності промо-акцій та сезонного мерчандайзингу.

Конфіденційність і комплаєнс

Коректні рішення не зберігають біометрію і працюють знеособлено: обробка на пристрої, агрегація статистики, мінімальний строк зберігання технічних логів. Важливо дотримуватися вимог ЗУ України «Про захист персональних даних»: інформувати відвідувачів, мати політику приватності, контролювати доступ і журнали змін. Це зберігає довіру та знижує юридичні ризики.

Економічний ефект і ROI

Після впровадження бізнес зазвичай бачить: -10–25% часу очікування в чергах завдяки динамічним графікам, +3–8% до конверсії через точні вирівнювання персоналу та A/B вітрин, -5–15% операційних витрат у «тихі» години. Прозорі KPI дозволяють справедливо оцінювати команди й кампанії, а також масштабувати найефективніші практики між локаціями.

Якщо вашому проєкту потрібні точні цифри, інтеграція з POS/BI та реальний контроль SLA, варто почати з пілота на 1–2 входах, аби перевірити точність, джерела похибок і зручність дашбордів. Далі — масштабування зі стандартизованими профілями камер, політиками зберігання даних і централізованим моніторингом якості.

Деталі впровадження, приклади дашбордів і варіанти інтеграцій дивіться тут: https://ikscs.in.ua/install/cctv/people-counting