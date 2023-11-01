Пирог «райское яблоко» — поистине, рецепт выходного дня. Муж эту выпечку обожает, поэтому стараюсь радовать любимого каждые выходные. Вы же знаете, с каким удовольствием мужчины и дети просыпаются не из-за назойливого будильника, а от манящего и вкусного аромата еды. Пока сыновья лакомятся панкейками в кленовом сиропе, муж за обе щеки уплетает пирог. Помощь в этом деле ему не нужна.

В сезон яблок бывает трудно определиться с блюдами, которые точно стоит приготовить. Как выбрать проверенный и действительно стоящий рецепт? В данном вопросе вы можете положиться на нашу редакцию! Мы уже подготовили подборку выпечки с яблоками, которая точно придется по вкусу вашим родным и близким. А в довершение к списку делюсь рецептом любимого яблочного пирога моего мужа. Это еда богов!

Как приготовить пирог «Райское яблоко»

Этот пирог готовится из песочного теста. Поэтому сливочное масло должно быть холодным, а все остальные ингредиенты — комнатной температуры. Также вам понадобится штук 6 зеленых яблок средних размеров. Они должны быть твердыми и кислыми, чтобы пирог получился идеальным по текстуре и вкусу. С остальными ингредиентами вы ознакомитесь ниже:

Ингредиенты

Сливочное масло200 г Яйцо4 шт. Пшеничная мука380 г Сахар220 г Соль щеп. Сметана150 г Ванильный сахар10 г Разрыхлитель10 г Корица1 ч. л. Яблоко6 шт. Крахмал10 г Лимонный сок1 ст. л.

Приготовление

Первым делом приготовьте песочное тесто. Для этого добавьте к муке разрыхлитель и щепотку соли. На крупной терке натрите холодное сливочное масло. Муку с маслом перетрите руками в крошку. Отделите белки от желтков. К сухому тесту добавьте 100 г сахара, ванильный сахар, желтки и сметану. Тщательно всё перемешайте до консистенции однородного теста. Его треть отделите и заверните в пищевую пленку (или пакет). Спрячьте треть теста в морозильную камеру. Теперь приступайте к приготовлению начинки. В белки добавьте сок лимона. Постепенно досыпая сахар, взбивайте массу миксером. Досыпьте в нее крахмал и перемешайте лопаткой.Форму размером 32 на 22 см выстелите пергаментом. Выложите на него тесто и разровняйте. Затем очистите яблоки от кожуры, нарежьте их кусочками и пересыпьте сахаром с корицей. Выложите яблоки на тесто. Сверху яблоки полейте безе. Разровняйте его. Достаньте тесто из морозильной камеры и натрите его на крупной терке на пирог. Выпекайте десерт в разогретой до 180 градусов духовке около 40 минут.

Пирог готов! Дайте ему немного остыть, а затем, по желанию, украсьте сахарной пудрой и ягодами смородины или малины. Уместно также будет смотреться декор в виде листиков мяты. Выпечка с таким видом достойна подачи даже на праздничный стол. Если согласны, пишите нам в комментариях!