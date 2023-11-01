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Пирог «Райское яблоко»

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Пирог «Райское яблоко»

Пирог «райское яблоко» — поистине, рецепт выходного дня. Муж эту выпечку обожает, поэтому стараюсь радовать любимого каждые выходные. Вы же знаете, с каким удовольствием мужчины и дети просыпаются не из-за назойливого будильника, а от манящего и вкусного аромата еды. Пока сыновья лакомятся панкейками в кленовом сиропе, муж за обе щеки уплетает пирог. Помощь в этом деле ему не нужна.

В сезон яблок бывает трудно определиться с блюдами, которые точно стоит приготовить. Как выбрать проверенный и действительно стоящий рецепт? В данном вопросе вы можете положиться на нашу редакцию! Мы уже подготовили подборку выпечки с яблоками, которая точно придется по вкусу вашим родным и близким. А в довершение к списку делюсь рецептом любимого яблочного пирога моего мужа. Это еда богов!

Как приготовить пирог «Райское яблоко»

Пирог «Райское яблоко»

Этот пирог готовится из песочного теста. Поэтому сливочное масло должно быть холодным, а все остальные ингредиенты — комнатной температуры. Также вам понадобится штук 6 зеленых яблок средних размеров. Они должны быть твердыми и кислыми, чтобы пирог получился идеальным по текстуре и вкусу. С остальными ингредиентами вы ознакомитесь ниже:

Ингредиенты

Сливочное масло200 г Яйцо4 шт. Пшеничная мука380 г Сахар220 г Соль щеп. Сметана150 г Ванильный сахар10 г Разрыхлитель10 г Корица1 ч. л. Яблоко6 шт. Крахмал10 г Лимонный сок1 ст. л.

Приготовление

    Первым делом приготовьте песочное тесто. Для этого добавьте к муке разрыхлитель и щепотку соли. На крупной терке натрите холодное сливочное масло. Муку с маслом перетрите руками в крошку. Отделите белки от желтков. К сухому тесту добавьте 100 г сахара, ванильный сахар, желтки и сметану. Тщательно всё перемешайте до консистенции однородного теста. Его треть отделите и заверните в пищевую пленку (или пакет). Спрячьте треть теста в морозильную камеру.

    Пирог «Райское яблоко»

    Теперь приступайте к приготовлению начинки. В белки добавьте сок лимона. Постепенно досыпая сахар, взбивайте массу миксером. Досыпьте в нее крахмал и перемешайте лопаткой.Форму размером 32 на 22 см выстелите пергаментом. Выложите на него тесто и разровняйте. Затем очистите яблоки от кожуры, нарежьте их кусочками и пересыпьте сахаром с корицей. Выложите яблоки на тесто.

    Пирог «Райское яблоко»

    Сверху яблоки полейте безе. Разровняйте его. Достаньте тесто из морозильной камеры и натрите его на крупной терке на пирог. Выпекайте десерт в разогретой до 180 градусов духовке около 40 минут.

Пирог готов! Дайте ему немного остыть, а затем, по желанию, украсьте сахарной пудрой и ягодами смородины или малины. Уместно также будет смотреться декор в виде листиков мяты. Выпечка с таким видом достойна подачи даже на праздничный стол. Если согласны, пишите нам в комментариях!

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