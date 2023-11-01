Красивый рецепт салата из свеклы. Я готовлю его через день: вкусно и полезно

Блюда из свеклы будут актуальны, наверное, всегда. Борщи, винегреты и даже Сельдь под шубой для жителей СНГ стали неотъемлемой частью рациона. Эта статистика радует, так как свекла полезна для организма.

Этот овощ способен защитить даже от рака. Например, если каждый день употреблять свекольный сок, то можно за минимальный срок вывести токсины из организма.

Если есть свекольные салаты постоянно, то вы избавитесь от лишних килограмм и акне. По этой причине, не стоит пренебрегать свекольными салатами. Их можно приготовить бюджетно и вкусно.

Создадим самостоятельно один из быстрых свекольных салатов.

Ингредиенты для свекольного салата:

лук репчатый — шт.;

чеснок — 3 зубчика;

свекла вареная — 4 шт.;

яйца — 5 шт.;

маринованные огурцы — 4 шт.;

растительное масло — 100 мл;

соль — ½ ч. л.;

горчица — 1 ч. л.;

сок 1/2 лимона.

Приготовление свекольного салата:

Нарезаем лук четверть кольцами, обжариваем в сковороде с растительным маслом. Мелко шинкуем зубчики чеснока, выкладываем к луку.

Очищенную вареную свеклу натираем на крупных резцах терки. Выкладываем свекольную массу в миску с жареным луком и чесноком.

Отвариваем вкрутую 4 яйца, очищаем и нарезаем на небольшие кубики. Нарезаем на маленькие кубики маринованные огурцы, вместе с яйцами отправляем в салатник.

Для приготовления заправки разбиваем яйцо в глубокую чашу с растительным маслом. Взбиваем продукты погружным блендером 30 секунд. Высыпаем в смесь соль, черный молотый перец, добавляем лимонный сок и горчицу.

Повторно взбиваем блендером ингредиенты, выкладываем соус в салат и тщательно перемешиваем.

Как итог, мы имеем вкусный и полезный свекольный салат. Он может быть заправлен также сметаной, если нет возможности приготовить домашний майонез.