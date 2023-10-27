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Пирожки больше не делаю, нашла рецепт проще. Быстрые беляши из тонкого хрустящего теста

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Пирожки больше не делаю, нашла рецепт проще. Быстрые беляши из тонкого хрустящего теста

Выпечка является важной частью культуры человечества, по крайней мере — гастрономической. Во всех странах есть свои рецепты того или иного блюда из теста. Часто мы слышим, например, про хачапури, беляши, чебуреки и эчпочмаки. Это самые популярные пироги на территории стран Средней Азии и СНГ.

Однако, многие пренебрегают приготовлением традиционной выпечки дома. В основном люди покупают пироги в пекарнях.

Стоит попробовать приготовить самостоятельно подобие беляшей.

Ингредиенты начинки для беляшей:

  • Растительное масло — 50 мл;
  • Лук репчатый — 2 шт.;
  • Фарш говяжий — 400 г;
  • Грибы — 250 г;
  • Соль — ½ ч. л.

Ингредиенты для теста:

  • Мука — 450 г;
  • Соль — 1 ч.л.;
  • Растительное масло — 30 мл;
  • Кипяток — 300 мл.

Приготовление беляшей:

Для создания начинки нарезаем маленьким кубиком репчатый лук, небольшими дольками измельчаем грибы. В сковороде с растительным маслом до мягкости обжариваем лук.

К луку добавляем фарш, посыпаем любимыми специями и обжариваем. К обжаренному фаршу кладем грибы. Готовим до уменьшения грибов в размере, а затем остужаем.

Пирожки больше не делаю, нашла рецепт проще. Быстрые беляши из тонкого хрустящего теста

Для теста соединяем муку с солью, вливаем в сыпучие продукты сперва кипяток, а затем растительное масло. Лопаткой замешиваем тесто.

Слегка остывшее тесто вымешиваем руками до мягкости и эластичности. Делим тесто на 16 равных колобков.

Пирожки больше не делаю, нашла рецепт проще. Быстрые беляши из тонкого хрустящего теста

Раскатываем колобки в тонкие круглые лепешки. На полукруг каждой лепешки выкладываем по столовой ложке начинки. Второй частью теста накрываем начинку и запечатываем края.

Пирожки больше не делаю, нашла рецепт проще. Быстрые беляши из тонкого хрустящего теста

В сковороде с растительным маслом обжариваем пирожки до золотистой корочки с обеих сторон. Не забываем периодически переворачивать пирожки с одной стороны на другую.

Пирожки больше не делаю, нашла рецепт проще. Быстрые беляши из тонкого хрустящего теста

Получаются простые быстрые беляши из тонкого хрустящего теста.

Пирожки больше не делаю, нашла рецепт проще. Быстрые беляши из тонкого хрустящего теста

Этот рецепт получится у любого начинающего кулинара.

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