Пирожки больше не делаю, нашла рецепт проще. Быстрые беляши из тонкого хрустящего теста

Выпечка является важной частью культуры человечества, по крайней мере — гастрономической. Во всех странах есть свои рецепты того или иного блюда из теста. Часто мы слышим, например, про хачапури, беляши, чебуреки и эчпочмаки. Это самые популярные пироги на территории стран Средней Азии и СНГ.
Однако, многие пренебрегают приготовлением традиционной выпечки дома. В основном люди покупают пироги в пекарнях.
Стоит попробовать приготовить самостоятельно подобие беляшей.
Ингредиенты начинки для беляшей:
- Растительное масло — 50 мл;
- Лук репчатый — 2 шт.;
- Фарш говяжий — 400 г;
- Грибы — 250 г;
- Соль — ½ ч. л.
Ингредиенты для теста:
- Мука — 450 г;
- Соль — 1 ч.л.;
- Растительное масло — 30 мл;
- Кипяток — 300 мл.
Приготовление беляшей:
Для создания начинки нарезаем маленьким кубиком репчатый лук, небольшими дольками измельчаем грибы. В сковороде с растительным маслом до мягкости обжариваем лук.
К луку добавляем фарш, посыпаем любимыми специями и обжариваем. К обжаренному фаршу кладем грибы. Готовим до уменьшения грибов в размере, а затем остужаем.
Для теста соединяем муку с солью, вливаем в сыпучие продукты сперва кипяток, а затем растительное масло. Лопаткой замешиваем тесто.
Слегка остывшее тесто вымешиваем руками до мягкости и эластичности. Делим тесто на 16 равных колобков.
Раскатываем колобки в тонкие круглые лепешки. На полукруг каждой лепешки выкладываем по столовой ложке начинки. Второй частью теста накрываем начинку и запечатываем края.
В сковороде с растительным маслом обжариваем пирожки до золотистой корочки с обеих сторон. Не забываем периодически переворачивать пирожки с одной стороны на другую.
Получаются простые быстрые беляши из тонкого хрустящего теста.
Этот рецепт получится у любого начинающего кулинара.