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Кальмары фаршированные кабачками в духовке

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Кальмары фаршированные кабачками в духовке

Описание приготовления:

На первый взгляд вам может показаться это блюдо каким-то сложным или экзотическим, но стоит приготовить начинку и можно считать, что оно почти готово. Остаётся наполнить очищенных кальмаров овощами, посыпать сыром и запечь в течение 12-15 минут. Блюдо по этому рецепту получается нежное, сочное и очень вкусное! Можно подать в качестве закуски или на ужин, только в таком случае обязательно дополните кальмары гарниром. Идеально подойдёт отварной рис. Необычное блюдо не оставит равнодушным абсолютно никого!
Назначение: На ужин / На праздничный стол / Фуршет Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Морепродукты / Кальмары Блюдо: Горячие блюда / Блюда с начинкой / Фаршированные

Состав / Ингредиенты:

  • Кальмар 2 Штуки (у меня уже очищенные тушки)
  • Кабачок 250 Грамм
  • Лук 1 Штука
  • Морковь 1 Штука
  • Сметанa 30 Грамм
  • Сыр 50 Грамм
  • Растительное масло 2 Ст. ложки
  • Соль По вкусу
  • Перец По вкусу

Количество порций 2

Калорийность

57 ккал

Калорийность

7 г

Белки

1 г

Жиры

4 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Кальмары фаршированные кабачками в духовке»

Кальмары фаршированные кабачками в духовке

Подготовьте все ингредиенты. Тушки кальмаров у меня уже очищенные.

Кальмары фаршированные кабачками в духовке

Лук нарежьте кубиками, морковь натрите на крупной тёрке. Обжарьте овощи до мягкости.

Кальмары фаршированные кабачками в духовке

Кабачок натрите на крупной тёрке, добавьте щепотку соли и перемешайте. Оставьте на 5 минут, затем как он пустит сок, отожмите и добавьте к обжаренным овощам.

Кальмары фаршированные кабачками в духовке

Посолите и поперчите начинку по вкусу. Готовьте около 5 минут.

Кальмары фаршированные кабачками в духовке

Тушки кальмаров ополосните под проточной водой. Аккуратно срежьте плавники. Плавники можно нарезать и добавить в начинку, а можно заморозить и использовать в приготовлении других блюд.

Кальмары фаршированные кабачками в духовке

Наполните подготовленные тушки овощной начинкой и соедините края при помощи зубочистки.

Кальмары фаршированные кабачками в духовке

Выложите в смазанную маслом жаропрочную форму. Смажьте кальмары сметаной и посыпьте тёртым сыром.

Кальмары фаршированные кабачками в духовке

Запекайте в духовке при температуре 180 градусов около 15 минут.

Кальмары фаршированные кабачками в духовке

Кальмары фаршированные кабачками в духовке готовы. Можно подавать порционно или нарезать колечками и подать на общем блюде. Приятного аппетита!

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