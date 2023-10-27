Описание приготовления:

На первый взгляд вам может показаться это блюдо каким-то сложным или экзотическим, но стоит приготовить начинку и можно считать, что оно почти готово. Остаётся наполнить очищенных кальмаров овощами, посыпать сыром и запечь в течение 12-15 минут. Блюдо по этому рецепту получается нежное, сочное и очень вкусное! Можно подать в качестве закуски или на ужин, только в таком случае обязательно дополните кальмары гарниром. Идеально подойдёт отварной рис. Необычное блюдо не оставит равнодушным абсолютно никого!

Назначение: На ужин / На праздничный стол / Фуршет Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Морепродукты / Кальмары Блюдо: Горячие блюда / Блюда с начинкой / Фаршированные

Состав / Ингредиенты:

Кальмар 2 Штуки (у меня уже очищенные тушки)

Кабачок 250 Грамм

Лук 1 Штука

Морковь 1 Штука

Сметанa 30 Грамм

Сыр 50 Грамм

Растительное масло 2 Ст. ложки

Соль По вкусу

Перец По вкусу

Количество порций 2

Калорийность

57 ккал

Калорийность

7 г

Белки

1 г

Жиры

4 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Кальмары фаршированные кабачками в духовке»

Подготовьте все ингредиенты. Тушки кальмаров у меня уже очищенные.

Лук нарежьте кубиками, морковь натрите на крупной тёрке. Обжарьте овощи до мягкости.

Кабачок натрите на крупной тёрке, добавьте щепотку соли и перемешайте. Оставьте на 5 минут, затем как он пустит сок, отожмите и добавьте к обжаренным овощам.

Посолите и поперчите начинку по вкусу. Готовьте около 5 минут.

Тушки кальмаров ополосните под проточной водой. Аккуратно срежьте плавники. Плавники можно нарезать и добавить в начинку, а можно заморозить и использовать в приготовлении других блюд.

Наполните подготовленные тушки овощной начинкой и соедините края при помощи зубочистки.

Выложите в смазанную маслом жаропрочную форму. Смажьте кальмары сметаной и посыпьте тёртым сыром.

Запекайте в духовке при температуре 180 градусов около 15 минут.

Кальмары фаршированные кабачками в духовке готовы. Можно подавать порционно или нарезать колечками и подать на общем блюде. Приятного аппетита!