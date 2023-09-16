Побалуйте именинницу сладким подарком: рецепты выпечки на Веры, Надежды, Любви и Софии

Сегодня, 17 сентября, отмечается великий религиозный праздник Веры, Надежды, Любви и их матери Софии. Чтобы вкусно поздравить знакомых именинниц – подарите им сладкий подарок. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ 24 канал подготовил два рецепта вкусных и аппетитный вариант домашней выпечки, которую вы с легкостью можете приготовить на дому. Такие сладкие подарки всегда греют не только глаз, но сердце родного человека. Читайте также Удивите семью осенними вкусностями: рецепт выпечки из слоеного теста и куриного фарша Рецепт лаймового пирога Время: 4 часа

4 часа Порции: 6 Ингредиенты:

– 200 граммов песочного печенья;

– 20 граммов сливочного масла;

– 200 граммов сгущенки;

– 100 граммов яиц;

– 100 граммов крем-сыра;

– 60 граммов лаймового фреша;

– цедра 2 лаймов

Для меренги:

– 60 граммов белка;

– 40 граммов сахара;

– 40 граммов сахарной пудры. Приготовление: Перебиваем песочное печенье блендером в крошку и соединяем с растопленным сливочным маслом. Из полученной массы формируем основание для пирога и утрамбовываем его в кольцо диаметром 20 сантиметров.

Для начинки смешиваем сгущенку, крем-сыр и яйца в однородную массу.

Соединяем цедру лайма и фреш, доводим до пара в микроволновке. Оставляем на 15 минут. Лаймовый тарт / Фото The sweet occasion Процеживаем сок от цедры, вливаем его в начинку. Разогреваем духовку с конвекцией до 170 градусов. Заливаем начинку на основание и отправляем выпекаться на 25 минут.

Готовый лаймовый пирог оставляем охлаждаться, затем отправляем его в холодильник на 3 – 4 часа.

Для приготовления швейцарской меренги смешиваем все ингредиенты в чаше комбайна, отправляем ее на паровую баню и прогреваем смесь до 50 – 55 градусов при постоянном помешивании.

Взбиваем белковую смесь на больших оборотах к стойким пикам.

Украсьте лаймовый пирог меренгой и свежими ягодами. Рецепт торта «Наполеон» Время: 14 часов

14 часов Порции: 8 Ингредиенты для теста:

– 200 граммов сливочного масла;

– 500 граммов муки;

– 200 граммов сметаны;

– 50 граммов яиц;

– 7 граммов соды;

– 1 грамм соли.

Ингредиенты для заварного крема:

– 1100 граммов молока;

– 160 граммов желтков;

– 50 граммов муки;

– 40 граммов кукурузного крахмала;

– 150 граммов сливочного масла;

– 150 граммов сахара (до желтков);

– 150 граммов сахара;

– ванильный сахар.

Ингредиенты для декора:

– 100 граммов сахарной пудры. Приготовление: Для приготовления теста соединяем холодную сметану с содой, добавляем в смесь яйцо и кусочки холодного сливочного масла. Высыпаем в массу муку с солью и быстро замешиваем эластичное тесто – оно не должно нагреться.

Разделяем готовое тесто на 15 равных частей, выкладываем их на тарелку и накрываем пищевой пленкой. Отправляем тесто охлаждаться в холодильник на два часа. Торт Наполеон / Фото Kitchen cookbook Для приготовления заварного крема соединяем желтки с первой частью сахара, кукурузным крахмалом и мукой. Тщательно вымешиваем смесь до однородной смеси.

Вливаем в массу ½ молока и отставляем отдохнуть.

Оставшееся молоко ставим на средний огонь, добавляем ванильный сахар и доводим до кипения.

В отдельную кастрюлю высыпаем вторую часть сахара, ставим на огонь и топим до формирования карамели – темно-коричневого цвета. Тоненькой струйкой вливаем карамель в горячее молоко и сразу вымешиваем смесь. Ставим кастрюлю на огонь и прогреваем до полного растопки карамели.

Вливаем яичную массу в кастрюлю с молоком и карамелью и активно вымешиваем крем венчиком – завариваем его. Как только крем начнет кипеть, достаточно нескольких пузырьков, варите его 1 – 2 минуты, активно помешивая, чтобы он не пошел комочками.

Снимите крем с плиты, добавляете куски холодного сливочного масла и тщательно вымешайте массу. Накройте заварной крем пищевой пленкой в контакт и оставьте охлаждать в холодильнике в течение часа.

Достаньте охлажденное тесто из холодильника, раскатайте каждый кусок занозой подсыпая сахарную пудру вместо муки. Выпекайте лепешки при температуре 180 градусов 5 – 7 минут до золотистого цвета.

Пока выпеченный корж еще горячий, вырежьте по форме диаметром 22 сантиметров круга, остатки теста не выбрасывайте – их мы используем для декора торта.

Крем достаем из холодильника, взбиваем ручным блендером или венчиком до гладкости и перемазываем им лепешки для торта «Наполеон».

На перемазку одного лепешка примерно требуется 3 столовые ложки заварного крема.

Оставшееся тесто от формирования коржей мелко измельчите ножом. Присыпьте крошкой готовый торт сверху и отправляем в холодильник на 10 – 12 часов.

Достаньте торт из формы, присыпьте крошкой края. Приятного аппетита!