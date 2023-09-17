Доктор Мясников посоветовал отказаться от одного продукта: именно он портит всем жизнь

Врач и телеведущий Александр Мясников настойчиво рекомендовал россиянам исключить из рациона один продукт и навсегда забыть о болезнях. Об этом рассказала «Лента.ру».

По словам эксперта, главным врагом всех людей являются сладкие пирожные. В них зашкаливает количество трансжиров, которые приносят организму один лишь вред.

При этом Мясников не говорит, что нужно прощаться со всей якобы вредной пищей сразу. «Вредной» и «полезной» еды в принципе не существует — есть только правильный и неправильный образ питания.

Под правильным образом питания врач понимает диету, которая состоит из овощей, фруктов, рыбы, курицы, небольшого количества молочных продуктов и цельнозерновых, а также вина в умеренной дозе.

Доктор добавил, что люди, которые придерживаются именно такого образа питания, могут иногда себе позволить практически все — и фастфуд, и сладкое. Но им эти продукты нанесут гораздо меньше вреда.

Ранее кардиолог Светлана Павличенко посоветовала добавлять в блюда побольше капусты, свежей или квашеной. Этот овощ укрепляет иммунитет, что будет особенно актуально в осенне-зимний период.