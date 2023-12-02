Почему тесто на пиццу не получилось: три частых ошибки, которые делают все

В мире кулинарии нет блюда, которое могло бы посоревноваться в популярности с пиццей. Эта шедевральная итальянская выпечка завоевала сердца гурманов из всех уголков планеты.

КУЛИНАРНЫЙ ГИД

Секрет вкусной пиццы – это сочетание хрустящего теста, ароматного соуса и разнообразных начинок. Однако важно знать, как правильно сделать тесто, чтобы получить особое блюдо.

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Ошибки при замешивании теста для пиццы

Приготовить идеальную пиццу не так просто, как может показаться. При замешивании самого теста можно допустить ошибки, которые сделают пиццу слишком влажной или просто безвкусной.

Для теста требуются качественные свежие дрожжи. Если срок годности истек или они выглядят сомнительно, лучше купить новые. Замороженные дрожжи также не подходят для приготовления пиццы.

Тесто, замешенное на таких ингредиентах, может не только не подняться, но и получиться очень невкусным. Лучше всего заморозить тесто для пиццы, а не сами дрожжи.

Невероятный вкус / Фото unsplash

Добавление воды

Еще одной ошибкой при замешивании теста является добавление слишком горячей воды, которая вместо того, чтобы активировать дрожжи, может их убить, а значит, тесто вообще не поднимется. Лучше всего добавлять молоко или воду температурой до 40 градусов.

Ошибки при выпечке пиццы

При выпекании наиболее распространенной ошибкой является нанесение на тесто слишком много влажных добавок, например грибов, маринованных оливок, соусов. В результате пицца может быть размокшей и недопеченной.

Если вы планируете добавить большое количество соусов, сыров или других влажных ингредиентов, перед их добавлением следует испечь тесто. Достаточно 5 – 10 минут, чтобы на верхнем слое образовалась тонкая, немного затвердевшая корочка. Тогда можно легко добавить томатный соус, сливочный соус или даже соус бешамель.

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