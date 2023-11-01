Почти винегрет, но вкуснее: рецепт овощного салата с сельдью

Если вы любите овощные салаты, то этот точно вам подойдет.
Этот салат напоминает винегрет, а немного мексиканского вкуса ему добавляет консервированная кукуруза. В него можно добавить консервированные тунец, или запеченную курицу, а если сделать его с филе маринованной сельди, то она придаст оригинальный приятный вкус. Рецептом поделились на сайте LaMaistas.
Овощной салат с селедкой
ИНГРЕДИЕНТЫ:
- 200 грамм филе сельди;
- 150 грамм консервированной фасоли (лучше использовать красную);
- 150 грамм консервированной кукурузы;
- 1 морковь (среднего размера);
- 1 красный перец;
- 1 красная луковица;
- 2 ст.л. оливкового масла;
- 1 ч. л. сушеного орегано;
- 0,5 ч. л. молотого тмина
- 0,5 ч. л. копченой паприки.
Морковь натрите на крупной терке, а сладкий красный перец – кубиками. На сковороду налейте немного оливкового масла, разогрейте, добавьте морковь и перец и немного обжарьте, чтобы они размягчились, но не потеряли форму.
Слейте маринад с селедки, нарежьте ее длинными кусочками, положите в миску.
Консервированную фасоль и кукурузу выложите в сито, промойте под проточной водой, хорошо слейте воду и добавьте к сельди.
Лук очистите, мелко нарежьте и добавьте к прочим ингредиентам.
В миску с подготовленными ингредиентами добавить морковь и перец, добавить орегано, тмин, порошок паприки, полейте оливковым маслом, добавить нарезанный чеснок, если хотите, и хорошо перемешайте.
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