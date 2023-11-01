Кулинары очень часто готовят мясо на луковой подушке. Делают они это по одной простой причине — в результате блюдо выходит более сочным. Запеченный карбонад с символичным названием «Горе луковое» показывает на своем примере, что в этом повара не ошибаются. Какой же аппетитной получается такая свинина по рецепту популярного блогера Натальи Калниной!

Карбонад будет очень сочным и ароматным, если вы приготовите его не просто на овощной подушке, а в настоящей луковой обертке. Для этого советуем взять 4 луковицы среднего размера. Их будет достаточно, чтобы покрыть мясо со всех сторон.

Как правильно приготовить запеченный карбонад «Горе луковое»

При желании получить свинину, которая будет таять во рту, не забудьте о таком этапе, как маринование. Приправленный по вкусу карбонад в луковой шубе должен простоять завернутым в фольгу хотя бы 3 часа (при комнатной температуре). Лишь после этого можно переходить к его запеканию.

Ингредиенты

Свиной карбонад1,2 кг Лук4 шт. Подсолнечное масло2 ст. л. Уксус2 ст. л. Соль2 ч. л. Мускатный орех по вкусу Базилик по вкусу Приправа для мяса1 ч. л.

Приготовление

Очищаем репчатый лук. Нарезаем его полукольцами. Помещаем лук в глубокую емкость. Вливаем к нему столовый уксус. Перемешиваем руками. Оставляем лук на кухне на 20 минут. В небольшую емкость всыпаем соль, приправу к мясу, немного мускатного ореха и сушеного базилика. Хорошенько перемешиваем все специи.Смазываем кусок свинины подсолнечным маслом, используя кулинарную лопатку. Посыпаем его смесью специй равномерно со всех сторон. Аккуратно втираем пряности в мясо. Расстилаем на столе фольгу. Выкладываем на нее часть замаринованного лука. Сверху помещаем мясо. Присыпаем его оставшимся луком. Заворачиваем свинину в фольгу. Оставляем ее мариноваться на 3 часа. Разогреваем духовку до 200 градусов. Помещаем мясо, завернутое в несколько слоев фольги, на противень. Отправляем его в духовку на 1,5 часа.

Дайте мясу полностью остыть. Далее раскройте фольгу и счистите весь лук. Если вы хотите отправить запеченный карбонад в холодильник для дальнейшего хранения, чтобы потом готовить с ним вкуснейшие бутерброды, обсушите его бумажным полотенцем. Избавьтесь от лишней влаги. Затем поместите мясо в бумажный пакет и уберите его в холодильник.