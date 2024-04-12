Подойдет к любому застолью. Крабовый салат: рецепт проверенный годами

Крабовый салат, который стал популярным в СССР в 1970-х годах, не содержит крабов. Его основной ингредиент — рыбные консервы, обычно это сурими — перемолотое филе белой рыбы. Свое название салат получил из-за того, что в советское время его ингредиенты было сложно достать, и многие продукты заменялись похожими по вкусу аналогами.

Позднее для крабового салата стали актуальны крабовые палочки. Их привезли из Японии. В СССР смогли недурно повторить рецепт крабовых палочек и производство пошло в гору.

Еще популярнее крабовые палочки стали в 1990 годы. Тогда почти в любой салат люди добавляли для вкуса палочки. Расскажем, как приготовить классический крабовый салат.

Ингредиенты:

Рис отварной – 200 мл;

Яйцо – 4 шт.;

Кукуруза консервированная – 180 г;

Крабовые палочки – 240 г;

Майонез – 4 ст.л.

Приготовление крабового салата:

Отвариваем до готовности рис, вкрутую варим яйца, остужаем. Нарезаем маленькими кубиками крабовые палочки и очищенные вареные яйца.

Выкладываем в салатник яйца с крабовыми палочками. Выливаем из кукурузы лишнюю жидкость и добавляем в салат вместе с отварным рисом.

Заправляем блюдо майонезом и тщательно перемешиваем.

В результате мы имеем быстрый бюджетный салат из крабовых палочек. Этот классический рецепт будет кстати на любом застолье.