Подойдет к любому застолью. Крабовый салат: рецепт проверенный годами

Крабовый салат, который стал популярным в СССР в 1970-х годах, не содержит крабов. Его основной ингредиент — рыбные консервы, обычно это сурими — перемолотое филе белой рыбы. Свое название салат получил из-за того, что в советское время его ингредиенты было сложно достать, и многие продукты заменялись похожими по вкусу аналогами.
Позднее для крабового салата стали актуальны крабовые палочки. Их привезли из Японии. В СССР смогли недурно повторить рецепт крабовых палочек и производство пошло в гору.
Еще популярнее крабовые палочки стали в 1990 годы. Тогда почти в любой салат люди добавляли для вкуса палочки. Расскажем, как приготовить классический крабовый салат.
Ингредиенты:
- Рис отварной – 200 мл;
- Яйцо – 4 шт.;
- Кукуруза консервированная – 180 г;
- Крабовые палочки – 240 г;
- Майонез – 4 ст.л.
Приготовление крабового салата:
Отвариваем до готовности рис, вкрутую варим яйца, остужаем. Нарезаем маленькими кубиками крабовые палочки и очищенные вареные яйца.
Выкладываем в салатник яйца с крабовыми палочками. Выливаем из кукурузы лишнюю жидкость и добавляем в салат вместе с отварным рисом.
Заправляем блюдо майонезом и тщательно перемешиваем.
В результате мы имеем быстрый бюджетный салат из крабовых палочек. Этот классический рецепт будет кстати на любом застолье.