Описание приготовления:
Чтобы придать пряникам насыщенный шоколадный вкус, берите алкализованное какао. Пряники можно сделать любого размера и любой формы. Тесто можно не только скатать в шарики. Его можно раскатать на столе и вырезать формочкой.
Назначение: На полдник Основной ингредиент: Молочные продукты / Кефир Блюдо: Выпечка / Пряники
Состав / Ингредиенты:
- Кефир 200 Миллилитров
- Яйца 1 Штука
- Растительное масло 100 Миллилитров
- Сахар 200 Грамм
- Мука пшеничная 500 Грамм
- Какао 2 Ст. ложки
- Сода 1 Чайная ложка (без горки)
- Ванилин 1 Грамм (по вкусу)
- Сахарная пудра 1 Ст. ложка
Количество порций 10
Калорийность
357 ккал
Калорийность
6 г
Белки
12 г
Жиры
50 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Шоколадные пряники на кефире»
Для приготовления пряников подготовьте необходимые ингредиенты. Муку заранее просейте через сито, чтобы насытить её кислородом.
В миске соедините яйцо с сахаром и немного взбейте. Масса станет светлая.
Следом вмешайте растительное масло и какао.
Затем вмешайте кефир с содой.
Добавьте щепотку ванилина. Постепенно подсыпайте муку и замешивайте тесто. Муки может понадобиться чуть больше или меньше, чем указано в рецепте. Ориентируйтесь по консистенции теста.
Готовое тесто получается мягкое, пластичное и не липнет к рукам.
Из теста слепите шарики, немного прижмите их рукой и выложите на противень, застеленный кулинарным пергаментом.
Сверху посыпьте сахарной пудрой. Поставьте в духовку при 180 градусах, примерно, на 20 минут. Ориентируйтесь по своей духовке.
Готовые пряники немного увеличатся в размере. Сверху на них появятся трещинки. Извлеките их из духовки и остудите.
Подавайте их к столу.
Приятного угощения!