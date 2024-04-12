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Шоколадные пряники на кефире

На чтение: 2 минуты
Шоколадные пряники на кефире

Описание приготовления:

Чтобы придать пряникам насыщенный шоколадный вкус, берите алкализованное какао. Пряники можно сделать любого размера и любой формы. Тесто можно не только скатать в шарики. Его можно раскатать на столе и вырезать формочкой.
Назначение: На полдник Основной ингредиент: Молочные продукты / Кефир Блюдо: Выпечка / Пряники

Состав / Ингредиенты:

  • Кефир 200 Миллилитров
  • Яйца 1 Штука
  • Растительное масло 100 Миллилитров
  • Сахар 200 Грамм
  • Мука пшеничная 500 Грамм
  • Какао 2 Ст. ложки
  • Сода 1 Чайная ложка (без горки)
  • Ванилин 1 Грамм (по вкусу)
  • Сахарная пудра 1 Ст. ложка

Количество порций 10

Калорийность

357 ккал

Калорийность

6 г

Белки

12 г

Жиры

50 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Шоколадные пряники на кефире»

Шоколадные пряники на кефире

Для приготовления пряников подготовьте необходимые ингредиенты. Муку заранее просейте через сито, чтобы насытить её кислородом.

Шоколадные пряники на кефире

В миске соедините яйцо с сахаром и немного взбейте. Масса станет светлая.

Шоколадные пряники на кефире

Следом вмешайте растительное масло и какао.

Шоколадные пряники на кефире

Затем вмешайте кефир с содой.

Шоколадные пряники на кефире

Добавьте щепотку ванилина. Постепенно подсыпайте муку и замешивайте тесто. Муки может понадобиться чуть больше или меньше, чем указано в рецепте. Ориентируйтесь по консистенции теста.

Шоколадные пряники на кефире

Готовое тесто получается мягкое, пластичное и не липнет к рукам.

Шоколадные пряники на кефире

Из теста слепите шарики, немного прижмите их рукой и выложите на противень, застеленный кулинарным пергаментом.

Шоколадные пряники на кефире

Сверху посыпьте сахарной пудрой. Поставьте в духовку при 180 градусах, примерно, на 20 минут. Ориентируйтесь по своей духовке.

Шоколадные пряники на кефире

Готовые пряники немного увеличатся в размере. Сверху на них появятся трещинки. Извлеките их из духовки и остудите.

Шоколадные пряники на кефире

Подавайте их к столу.

Шоколадные пряники на кефире

Приятного угощения!

Шоколадные пряники на кефире

На чтение: 2 минуты
Шоколадные пряники на кефире

Описание приготовления:

Чтобы придать пряникам насыщенный шоколадный вкус, берите алкализованное какао. Пряники можно сделать любого размера и любой формы. Тесто можно не только скатать в шарики. Его можно раскатать на столе и вырезать формочкой.
Назначение: На полдник Основной ингредиент: Молочные продукты / Кефир Блюдо: Выпечка / Пряники

Состав / Ингредиенты:

  • Кефир 200 Миллилитров
  • Яйца 1 Штука
  • Растительное масло 100 Миллилитров
  • Сахар 200 Грамм
  • Мука пшеничная 500 Грамм
  • Какао 2 Ст. ложки
  • Сода 1 Чайная ложка (без горки)
  • Ванилин 1 Грамм (по вкусу)
  • Сахарная пудра 1 Ст. ложка

Количество порций 10

Калорийность

357 ккал

Калорийность

6 г

Белки

12 г

Жиры

50 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Шоколадные пряники на кефире»

Шоколадные пряники на кефире

Для приготовления пряников подготовьте необходимые ингредиенты. Муку заранее просейте через сито, чтобы насытить её кислородом.

Шоколадные пряники на кефире

В миске соедините яйцо с сахаром и немного взбейте. Масса станет светлая.

Шоколадные пряники на кефире

Следом вмешайте растительное масло и какао.

Шоколадные пряники на кефире

Затем вмешайте кефир с содой.

Шоколадные пряники на кефире

Добавьте щепотку ванилина. Постепенно подсыпайте муку и замешивайте тесто. Муки может понадобиться чуть больше или меньше, чем указано в рецепте. Ориентируйтесь по консистенции теста.

Шоколадные пряники на кефире

Готовое тесто получается мягкое, пластичное и не липнет к рукам.

Шоколадные пряники на кефире

Из теста слепите шарики, немного прижмите их рукой и выложите на противень, застеленный кулинарным пергаментом.

Шоколадные пряники на кефире

Сверху посыпьте сахарной пудрой. Поставьте в духовку при 180 градусах, примерно, на 20 минут. Ориентируйтесь по своей духовке.

Шоколадные пряники на кефире

Готовые пряники немного увеличатся в размере. Сверху на них появятся трещинки. Извлеките их из духовки и остудите.

Шоколадные пряники на кефире

Подавайте их к столу.

Шоколадные пряники на кефире

Приятного угощения!

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