Описание приготовления:

Чтобы придать пряникам насыщенный шоколадный вкус, берите алкализованное какао. Пряники можно сделать любого размера и любой формы. Тесто можно не только скатать в шарики. Его можно раскатать на столе и вырезать формочкой.

Назначение: На полдник Основной ингредиент: Молочные продукты / Кефир Блюдо: Выпечка / Пряники

Состав / Ингредиенты:

Кефир 200 Миллилитров

Яйца 1 Штука

Растительное масло 100 Миллилитров

Сахар 200 Грамм

Мука пшеничная 500 Грамм

Какао 2 Ст. ложки

Сода 1 Чайная ложка (без горки)

Ванилин 1 Грамм (по вкусу)

Сахарная пудра 1 Ст. ложка

Количество порций 10

Калорийность

357 ккал

Калорийность

6 г

Белки

12 г

Жиры

50 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Шоколадные пряники на кефире»

Для приготовления пряников подготовьте необходимые ингредиенты. Муку заранее просейте через сито, чтобы насытить её кислородом.

В миске соедините яйцо с сахаром и немного взбейте. Масса станет светлая.

Следом вмешайте растительное масло и какао.

Затем вмешайте кефир с содой.

Добавьте щепотку ванилина. Постепенно подсыпайте муку и замешивайте тесто. Муки может понадобиться чуть больше или меньше, чем указано в рецепте. Ориентируйтесь по консистенции теста.

Готовое тесто получается мягкое, пластичное и не липнет к рукам.

Из теста слепите шарики, немного прижмите их рукой и выложите на противень, застеленный кулинарным пергаментом.

Сверху посыпьте сахарной пудрой. Поставьте в духовку при 180 градусах, примерно, на 20 минут. Ориентируйтесь по своей духовке.

Готовые пряники немного увеличатся в размере. Сверху на них появятся трещинки. Извлеките их из духовки и остудите.

Подавайте их к столу.

Приятного угощения!