Подсели на мясо по этому рецепту. Готовлю на сковороде: намного вкуснее, чем в дорогом ресторане

Мясо — это то самое блюдо, которое было актуально у людей на протяжении миллионов лет. В древности австралопитеки и питекантропы охотились днями и ночами, чтобы достать для своего племени заветный кусочек мяса.
Затем люди научились обжаривать мясо. Начали добавлять к мясу специи и соль. Еще позднее к мясу присоединились овощи и фрукты, создавались гарниры. Впоследствии мы имеем огромное количество блюд из мяса.
Как можно вкусно и необычно приготовить жареное мясо?
Ингредиенты для жареного мяса:
- мясо — ½ кг;
- перец зелёный сладкий — 2 шт.;
- крахмал — ст.л.;
- растительное масло — 2 ст.л.;
- соевый соус — 4 ст.л.;
- устричный соус — 1 ч.л.;
- перец душистый — ½ ч.л.;
- лук репчатый — шт.;
- чеснок — 3 зубчика;
- имбирь — 15 г;
- сахар — ч.л.;
- вода — 100 мл.
Приготовление жареного мяса:
Нарезаем мясо на небольшие пластинки, а затем на тонкие бруски.
Предварительно кусок мяса лучше подморозить.
В миске с мясом смешиваем ½ столовой ложки крахмала, 3 ложки соевого соуса, соль, растительное масло и душистый перец.
Оставляем мясо мариноваться примерно на 10-15 минут.
Нарезаем маленьким кубиком репчатый лук. Очищаем сладкий перец от внутренностей, режем тонкой соломкой, как и имбирь.
Для приготовления соуса смешиваем остатки крахмала с водой до растворения комков. В отдельной чаше соединяем соевый соус с устричным, солью, сахаром и крахмальной водой.
В сковороде обжариваем 5-6 минут на среднем огне мясо.
На глубокой сковороде обжариваем до мягкости и прозрачности репчатый лук. К луку добавляем пропущенный через пресс чеснок и сладкий перец.
Спустя пару минут выкладываем в глубокую сковороду мясо, заливаем приготовленным соусом. На огне чуть ниже среднего готовим блюдо в течение 7 минут.
Подавать жареное мясо со сладким перцем можно как отдельно, так и с гарниром.
Отлично к мясу подходят крупы, особенно рис.