Подсели на мясо по этому рецепту. Готовлю на сковороде: намного вкуснее, чем в дорогом ресторане

Мясо — это то самое блюдо, которое было актуально у людей на протяжении миллионов лет. В древности австралопитеки и питекантропы охотились днями и ночами, чтобы достать для своего племени заветный кусочек мяса.

Затем люди научились обжаривать мясо. Начали добавлять к мясу специи и соль. Еще позднее к мясу присоединились овощи и фрукты, создавались гарниры. Впоследствии мы имеем огромное количество блюд из мяса.

Как можно вкусно и необычно приготовить жареное мясо?

Ингредиенты для жареного мяса:

мясо — ½ кг;

перец зелёный сладкий — 2 шт.;

крахмал — ст.л.;

растительное масло — 2 ст.л.;

соевый соус — 4 ст.л.;

устричный соус — 1 ч.л.;

перец душистый — ½ ч.л.;

лук репчатый — шт.;

чеснок — 3 зубчика;

имбирь — 15 г;

сахар — ч.л.;

вода — 100 мл.

Приготовление жареного мяса:

Нарезаем мясо на небольшие пластинки, а затем на тонкие бруски.

Предварительно кусок мяса лучше подморозить.

В миске с мясом смешиваем ½ столовой ложки крахмала, 3 ложки соевого соуса, соль, растительное масло и душистый перец.

Оставляем мясо мариноваться примерно на 10-15 минут.

Нарезаем маленьким кубиком репчатый лук. Очищаем сладкий перец от внутренностей, режем тонкой соломкой, как и имбирь.

Для приготовления соуса смешиваем остатки крахмала с водой до растворения комков. В отдельной чаше соединяем соевый соус с устричным, солью, сахаром и крахмальной водой.

В сковороде обжариваем 5-6 минут на среднем огне мясо.

На глубокой сковороде обжариваем до мягкости и прозрачности репчатый лук. К луку добавляем пропущенный через пресс чеснок и сладкий перец.

Спустя пару минут выкладываем в глубокую сковороду мясо, заливаем приготовленным соусом. На огне чуть ниже среднего готовим блюдо в течение 7 минут.

Подавать жареное мясо со сладким перцем можно как отдельно, так и с гарниром.

Отлично к мясу подходят крупы, особенно рис.