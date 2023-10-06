Какие осенние ягоды считаются суперфудами?

Клюква, брусника и облепиха, по словам нутрициолога Анны Ивашкевич, являются осенними суперфудами. Какая польза скрывается в осенних ягодах — эксперт рассказала об этом изданию «Аргументы и факты».

Клюкву называют суперфудом — или продуктом с высокой пищевой ценностью — из-за обилия полезных микроэлементов: кальция, натрия, фосфора, марганца, меди, фолиевой кислоты, витаминов С, К и Е. Эта ягода оказывает положительное воздействие на сердечно-сосудистую систему, создает противовоспалительный эффект и регулирует уровень сахара и холестерина в крови.

В облепихе содержится много витаминов разных групп — B, D, E, А. Также в ягоде присутствует фолиевая кислота, бета-каротин и другие минеральные элементы. Чаи и морсы из облепихи спасают в сезон простуд и останавливают воспаление.

Также суперфудом считают бруснику, которая богата аскорбиновой кислотой, полифенолами, витаминами и клетчаткой. Ягода полезна при простудах, болезнях сердца, проблемах с холестерином, а также способна улучшать состояние кожи.

Польза этих ягод очевидна, однако нутрициолог напомнила, что их придется исключить при язвах, гастрите и других острых болезнях органов ЖКТ.

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