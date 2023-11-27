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Подслушала рецепт у знаменитого повара. Все семья теперь просит готовить только так

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Подслушала рецепт у знаменитого повара. Все семья теперь просит готовить только так

Котлеты стали значимым блюдом в кулинарии. Без них невозможно представить себе, например, американские бургеры.

Помимо иностранной пищи, котлеты — это хороший и сытный обед и ужин для всей семьи. У этого популярного мясного блюда даже есть конкуренция.

Существует много разных видов котлет — Пожарские, По-Киевски, Московские. В Советское время лучшие гостиницы страны соревновались за качество котлет. Если гость заведения получал вкусный ужин с сочной котлетой, значит он вернется снова.

Сейчас столь явной конкуренции нет. Но, готовить сочные котлеты до сих пор актуально.

Ингредиенты для котлет:

  • Мясной фарш — 400 г;
  • Картофель — 2 шт.;
  • Яйцо — шт.;
  • Лук — шт.;
  • Чеснок — зубчик;
  • Соль — ½ ч. л.;
  • Черный перец — щепотка;
  • Сыр — 80 г;
  • Желтки — 4 шт.

Приготовление котлет:

Очищенный картофель измельчаем на крупных резцах терки, промываем в воде массы. Сливаем с картофельной массы воду, добавляем туда фарш, разбиваем яйцо, высыпаем соль и черный перец.

Пропускаем к массе через пресс зубчики чеснока, смешиваем компоненты. Измельчаем на мелкой терке лук, выкладываем в смесь фарша и картофеля, снова перемешиваем.

Накрываем пищевой пленкой массу, оставляем на 30 минут. Далее делим фарш на 4 равные части, формируем большие котлеты.

Подслушала рецепт у знаменитого повара. Все семья теперь просит готовить только так

Выкладываем котлеты на противень с пергаментом, создаем в середине каждой котлеты углубление.

Подслушала рецепт у знаменитого повара. Все семья теперь просит готовить только так

Запекаем котлеты в духовке 30 минут при 180 градусах. После приготовления натираем мелко сыр, посыпаем в углубление. Туда же кладем по желтку, выпекаем котлеты еще 5-7 минут.

Подслушала рецепт у знаменитого повара. Все семья теперь просит готовить только так

Для этих котлет отлично на гарнир подходит салат из капусты, помидор, лука и сладкого перца.

Подслушала рецепт у знаменитого повара. Все семья теперь просит готовить только так

Можно заправить салат оливковым маслом и зернистой горчицей, подавать с котлетами.

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