Подслушала рецепт у знаменитого повара. Все семья теперь просит готовить только так

Котлеты стали значимым блюдом в кулинарии. Без них невозможно представить себе, например, американские бургеры.
Помимо иностранной пищи, котлеты — это хороший и сытный обед и ужин для всей семьи. У этого популярного мясного блюда даже есть конкуренция.
Существует много разных видов котлет — Пожарские, По-Киевски, Московские. В Советское время лучшие гостиницы страны соревновались за качество котлет. Если гость заведения получал вкусный ужин с сочной котлетой, значит он вернется снова.
Сейчас столь явной конкуренции нет. Но, готовить сочные котлеты до сих пор актуально.
Ингредиенты для котлет:
- Мясной фарш — 400 г;
- Картофель — 2 шт.;
- Яйцо — шт.;
- Лук — шт.;
- Чеснок — зубчик;
- Соль — ½ ч. л.;
- Черный перец — щепотка;
- Сыр — 80 г;
- Желтки — 4 шт.
Приготовление котлет:
Очищенный картофель измельчаем на крупных резцах терки, промываем в воде массы. Сливаем с картофельной массы воду, добавляем туда фарш, разбиваем яйцо, высыпаем соль и черный перец.
Пропускаем к массе через пресс зубчики чеснока, смешиваем компоненты. Измельчаем на мелкой терке лук, выкладываем в смесь фарша и картофеля, снова перемешиваем.
Накрываем пищевой пленкой массу, оставляем на 30 минут. Далее делим фарш на 4 равные части, формируем большие котлеты.
Выкладываем котлеты на противень с пергаментом, создаем в середине каждой котлеты углубление.
Запекаем котлеты в духовке 30 минут при 180 градусах. После приготовления натираем мелко сыр, посыпаем в углубление. Туда же кладем по желтку, выпекаем котлеты еще 5-7 минут.
Для этих котлет отлично на гарнир подходит салат из капусты, помидор, лука и сладкого перца.
Можно заправить салат оливковым маслом и зернистой горчицей, подавать с котлетами.