Подслушала рецепт у знаменитого повара. Все семья теперь просит готовить только так

Котлеты стали значимым блюдом в кулинарии. Без них невозможно представить себе, например, американские бургеры.

Помимо иностранной пищи, котлеты — это хороший и сытный обед и ужин для всей семьи. У этого популярного мясного блюда даже есть конкуренция.

Существует много разных видов котлет — Пожарские, По-Киевски, Московские. В Советское время лучшие гостиницы страны соревновались за качество котлет. Если гость заведения получал вкусный ужин с сочной котлетой, значит он вернется снова.

Сейчас столь явной конкуренции нет. Но, готовить сочные котлеты до сих пор актуально.

Ингредиенты для котлет:

Мясной фарш — 400 г;

Картофель — 2 шт.;

Яйцо — шт.;

Лук — шт.;

Чеснок — зубчик;

Соль — ½ ч. л.;

Черный перец — щепотка;

Сыр — 80 г;

Желтки — 4 шт.

Приготовление котлет:

Очищенный картофель измельчаем на крупных резцах терки, промываем в воде массы. Сливаем с картофельной массы воду, добавляем туда фарш, разбиваем яйцо, высыпаем соль и черный перец.

Пропускаем к массе через пресс зубчики чеснока, смешиваем компоненты. Измельчаем на мелкой терке лук, выкладываем в смесь фарша и картофеля, снова перемешиваем.

Накрываем пищевой пленкой массу, оставляем на 30 минут. Далее делим фарш на 4 равные части, формируем большие котлеты.

Выкладываем котлеты на противень с пергаментом, создаем в середине каждой котлеты углубление.

Запекаем котлеты в духовке 30 минут при 180 градусах. После приготовления натираем мелко сыр, посыпаем в углубление. Туда же кладем по желтку, выпекаем котлеты еще 5-7 минут.

Для этих котлет отлично на гарнир подходит салат из капусты, помидор, лука и сладкого перца.

Можно заправить салат оливковым маслом и зернистой горчицей, подавать с котлетами.