Белый амур в духовке с имбирем

Если сравнить нынешние цены на речную и морскую рыбу в нашей стране, разница, к сожалению, невелика. Исключения составляют регионы с большим количеством рыбных угодий. Там местные жители могут себе позволить уху на обед хоть каждый день. А по праздникам готовится большой и сочный белый амур в духовке. По китайскому рецепту он получается особо ароматным.

Хоть карпы и белые амуры у нас в хозяйствах довольно распространены, всё же большей популярностью среди местных хозяек пользуются обычные карасики. Вы можете сказать: «А как же мелкие косточки? Ведь из так неудобно доставать!» Но наши хозяюшки и с ними стравляются на ура. А мой следующий рецепт в очередной раз доказывает, что речная рыба может быть даже вкуснее морской.

Как приготовит амура: белый амур в духовке с вином и имбирем

Естественным ареалом обитания белого амура биологи называют бассейн реки Амур в Восточной Азии и равнинные реки Китая. Именно оттуда до нас добралось множество способов приготовления этой рыбы. Включая рецепт с имбирем и зеленым луком.

Ингредиенты

Рыба2,5 кг Зеленый лук20 г Имбирь40 г Приправа для рыбы1 ст. л. Соль1 ст. л. Белое сухое вино200 мл Помидоры черри по вкусу Соевый соус1 ст. л. Оливковое масло1500 мл Яблочный уксус1 ст. л. Мёд1 ч. л.

Приготовление

Белого амура очистите от внутренностей, чешуи, плавников и хвоста. Поделите рыбу на крупные куски (стейки около 5 см толщиной). Хорошо промойте их под проточной водой и отложите в емкость с высокими бортиками. Крупно нашинкуйте зеленый лук. Нарежьте тонкими пластинками имбирь. Подготовленные продукты пересыпьте к амуру. Туда же отправьте приправу для рыбы и соль. Полейте всё растительным маслом. Перемешайте. Залейте амура белым сухим вином и накройте его в форме пищевой пленкой. Отправьте рыбу мариноваться в холодильник на 24 часа. Затем переместите ее в форму для запекания. В помидорах сделайте надрезы крест-накрест. Выложите их в углубления в каждом кусочке рыбы. Полейте амура оливковым маслом и запекайте при 180 градусах около 45 минут.

Блюдо готово. Горячего амура полейте соусом из смеси мёда, уксуса и соевого соуса. Подавайте блюдо к столу в той же форме, где рыба запекалась. Перед таким ароматом не устоит даже самый искушенный гость!