Пол часа – и готово: быстрый рецепт классической моркови по-корейски

Морковь по-корейски не обязательно готовить долго, чтобы она была вкусной. Если воспользуетесь этим рецептом, блюдо точно получится.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

На маринование нужно всего 30 минут. Такую морковь можно готовить сразу перед ужином.

Будет вкусно Бюджетное блюдо с невероятным вкусом: как правильно тушить куриные желудочки

Быстрый рецепт моркови по-корейски

Время : 35 минут

: 35 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– 2 большие моркови;

– 2 столовые ложки рисового или яблочного уксуса;

– 1 столовая ложка сахара;

– 1 столовая ложка кунжутного или подсолнечного масла;

– 1 столовая ложка соевого соуса;

– 1 зубчик чеснока;

– 1 столовая ложка поджаренных семян кунжута;

– щепотка соли.

Из моркови можно приготовить отличную закуску / Фото Unsplash

Приготовление:

Очистите и нарежьте соломкой или натрите морковь. В большой миске смешайте рисовый уксус, сахар, кунжутное масло, соевый соус, измельченный чеснок и соль. Перемешайте до растворения сахара и соли. Добавьте в эту смесь морковь и перемешайте. Накройте пленкой или тарелкой и отправьте как минимум на 30 минут в холодильник. Когда морковь замаринуется, добавьте кунжут.

Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить вкусный печеный картофель от Джейми Оливера.