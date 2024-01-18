Описание приготовления:
Для приготовления сливянки выбирайте плоды плотные, хорошо созревшие, без признаков порчи. Чем темнее и ароматнее будет слива, тем ярче получится сливянка. Так же напиток можно приготовить и из желтых слив, но аромат будет более тонкий и цвет довольно бледный. Хотя это тоже зависит от сорта. Водка обязательно нужна хорошего качества и желательно практически без запаха, чтобы не перебить аромат слив.
Основной ингредиент: Фрукты / Слива Блюдо: Напитки / Алкогольные / Наливки
Состав / Ингредиенты:
- Водка 500 Миллилитров
- Слива 1 Килограмм
- Сахар 150 Грамм
Количество порций 10
Калорийность
272 ккал
Калорийность
0 г
Белки
0 г
Жиры
23 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Сливянка»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления сливянки. Сливу переберите, вымойте и обсушите.
У слив удалите косточки, разделите на половинки и выложите в чистую, сухую банку.
Всыпьте в банку со сливами сахар.
Влейте в банку водку и плотно закройте. Побултыхайте и уберите в темное место.
Настаивайте в течение одного месяца. Спустя время сливянку процедите, сливу выкиньте. Напиток охладите и подавайте к столу.
Хорошего отдыха!