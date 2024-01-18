Описание приготовления:

Для приготовления сливянки выбирайте плоды плотные, хорошо созревшие, без признаков порчи. Чем темнее и ароматнее будет слива, тем ярче получится сливянка. Так же напиток можно приготовить и из желтых слив, но аромат будет более тонкий и цвет довольно бледный. Хотя это тоже зависит от сорта. Водка обязательно нужна хорошего качества и желательно практически без запаха, чтобы не перебить аромат слив.

Основной ингредиент: Фрукты / Слива Блюдо: Напитки / Алкогольные / Наливки

Состав / Ингредиенты:

Водка 500 Миллилитров

Слива 1 Килограмм

Сахар 150 Грамм

Количество порций 10

Калорийность

272 ккал

Калорийность

0 г

Белки

0 г

Жиры

23 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Сливянка»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления сливянки. Сливу переберите, вымойте и обсушите.

У слив удалите косточки, разделите на половинки и выложите в чистую, сухую банку.

Всыпьте в банку со сливами сахар.

Влейте в банку водку и плотно закройте. Побултыхайте и уберите в темное место.

Настаивайте в течение одного месяца. Спустя время сливянку процедите, сливу выкиньте. Напиток охладите и подавайте к столу.

Хорошего отдыха!