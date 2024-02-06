Полезные домашние конфеты без сахара

Захотелось чего-то сладкого и не слишком калорийного? Приготовьте полезные домашние конфеты из творога и банана. Если у вас нет блендера, не беда. Используйте для измельчения основных ингредиентов сито или вилку. Помните, что добиваться однородности необязательно. Крупинки творога ничуть не помешают, они лишь сделают конфеты более текстурными и интересными

Такой десерт будет отлично держать форму благодаря добавлению кокосовой стружки. Она сделает структуру конфет более плотной за счет впитывания влаги. К тому же этот ингредиент придаст блюду необходимую сладость.

С чем приготовить полезные домашние конфеты: варианты добавок

Если у вас нет цели делать диетические конфеты, можете вместо кокосовой стружки добавить растопленное сливочное масло. Благодаря ему текстура лакомства будет такой как нужно. А сами конфеты начнут обладать очень приятным сливочным вкусом и ароматом. К слову, можете использовать вместо чернослива финики, тогда мёд не понадобится. Ведь с помощью этого сухофрукта вам и так удастся добиться нужной степени сладости.

Ингредиенты

Творог100 г Банан100 г Кокосовая стружка100 г Чернослив50 г Какао-порошок15 г Мёд1 ст. л. Черный шоколад50 г Соль1 щеп. Ванилин1 щеп.

Приготовление

Очищаем спелый сладкий банан от кожуры. Нарезаем его произвольными кусочками. Помещаем банан в чашу блендера. Всыпаем к нему какао-порошок. Добавляем к банану творог, чернослив и мёд. Всыпаем соль и ванилин. Пробиваем все ингредиенты до однородной консистенции.Перекладываем полученную массу в миску. Всыпаем кокосовую стружку. Тщательно перемешиваем всё кулинарной лопаткой или ложкой до однородности. Растапливаем в сотейнике с толстым дном шоколад, постоянно перемешивая. Вливаем его в готовую смесь. Активно перемешиваем. Накрываем миску пищевой пленкой. Убираем в холодильник на 30 минут.Формируем из пластичной шоколадной массы шарики, размер которых чуть меньше грецкого ореха. Обваливаем их в посыпке со всех сторон. Готово!

В качестве посыпки для таких конфет можно использовать кунжут, кокосовую стружку и кондитерскую посыпку. Лучше всего будет, если вы сделаете три вида этого лакомства. Тогда ваши домашние смогут определиться, какой же вариант посыпки самый лучший. Также не забывайте, что в середину таких конфет можно помещать орешек или любой сухофрукт. Подобный десерт с сюрпризом станет № 1 в вашем сладком меню.