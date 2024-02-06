Минтай больше не жарю, а готовлю только так. Вкусный и полезный ужин для всей семьи

Рыбу стоит готовить хотя бы раз в неделю, так как многие полезные вещества в этом продукте очень важны для человека. Однако, многие люди пренебрегают рыбой, так как считают, что не умеют ее готовить.
В действительности готовить рыбу не так сложно, как кажется. Нужно соблюдать несколько простых принципов, чтобы мясо рыбы было сочным.
Во-первых, не стоит готовить замороженную рыбу без подготовки. Лучше погрузить рыбу после легкой разморозки в раствор соли и сахара.
Во-вторых, можно выбирать не только дорогую, но и бюджетную рыбу. Если правильно замариновать, то любая рыба будет вкусной.
Приготовим запеченный минтай дома на ужин.
Ингредиенты для запеченного минтая:
- минтай — 3 шт.;
- соль — ч.л.;
- перец черный — ½ ч.л.;
- итальянские травы — ½ ч.л.;
- сухой чеснок — ⅓ ч.л.;
- паприка — ½ ч.л.;
- лук — 2,5 шт.;
- картофель — 4 шт.;
- яйца — 2 шт.;
- мука — 1 ст.л.;
- греческий йогурт — 2 ст.л.;
- майонез — 2 ст.л.;
- томатный соус — 2 ст.л.
Приготовление запеченного минтая:
Очищаем минтай от внутренностей, головы, жабр и плавников, делим тушки надвое. Кладем минтай в глубокую тару, солим, перчим, посыпаем итальянскими травами, сухим чесноком и паприкой.
Втираем руками специи в тушку рыбы. Поливаем рыбу растительным маслом и оставляем мариноваться на 30 минут под пленкой.
Нарезаем пару луковиц полукольцами, выкладываем в форму для запекания. Заранее форму смазываем растительным маслом.
На луковую подушку кладем рыбу, накрываем мокрым пергаментом.
Запекаем минтай при 195-200 градусах 35 минут.
Очищенный картофель нарезаем брусочками и кладем в воду. Разбиваем отдельно яйца, солим и перчим, взбиваем.
Высушиваем картофель на полотенце. Смешиваем брусочки с яичной смесью и мукой. В сковороде на растительном масле обжариваем картофельные брусочки до золотистой корочки.
Нарезаем мелко половину луковицы, смешиваем с греческим йогуртом, майонезом и томатной пастой.
Подаем к столу рыбу с луковой подушкой и гарниром в виде жареных картофельных брусочков.
Не забываем про соус, который придаст новые вкусовые нотки блюду.