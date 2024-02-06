Минтай больше не жарю, а готовлю только так. Вкусный и полезный ужин для всей семьи

Рыбу стоит готовить хотя бы раз в неделю, так как многие полезные вещества в этом продукте очень важны для человека. Однако, многие люди пренебрегают рыбой, так как считают, что не умеют ее готовить.

В действительности готовить рыбу не так сложно, как кажется. Нужно соблюдать несколько простых принципов, чтобы мясо рыбы было сочным.

Во-первых, не стоит готовить замороженную рыбу без подготовки. Лучше погрузить рыбу после легкой разморозки в раствор соли и сахара.

Во-вторых, можно выбирать не только дорогую, но и бюджетную рыбу. Если правильно замариновать, то любая рыба будет вкусной.

Приготовим запеченный минтай дома на ужин.

Ингредиенты для запеченного минтая:

минтай — 3 шт.;

соль — ч.л.;

перец черный — ½ ч.л.;

итальянские травы — ½ ч.л.;

сухой чеснок — ⅓ ч.л.;

паприка — ½ ч.л.;

лук — 2,5 шт.;

картофель — 4 шт.;

яйца — 2 шт.;

мука — 1 ст.л.;

греческий йогурт — 2 ст.л.;

майонез — 2 ст.л.;

томатный соус — 2 ст.л.

Приготовление запеченного минтая:

Очищаем минтай от внутренностей, головы, жабр и плавников, делим тушки надвое. Кладем минтай в глубокую тару, солим, перчим, посыпаем итальянскими травами, сухим чесноком и паприкой.

Втираем руками специи в тушку рыбы. Поливаем рыбу растительным маслом и оставляем мариноваться на 30 минут под пленкой.

Нарезаем пару луковиц полукольцами, выкладываем в форму для запекания. Заранее форму смазываем растительным маслом.

На луковую подушку кладем рыбу, накрываем мокрым пергаментом.

Запекаем минтай при 195-200 градусах 35 минут.

Очищенный картофель нарезаем брусочками и кладем в воду. Разбиваем отдельно яйца, солим и перчим, взбиваем.

Высушиваем картофель на полотенце. Смешиваем брусочки с яичной смесью и мукой. В сковороде на растительном масле обжариваем картофельные брусочки до золотистой корочки.

Нарезаем мелко половину луковицы, смешиваем с греческим йогуртом, майонезом и томатной пастой.

Подаем к столу рыбу с луковой подушкой и гарниром в виде жареных картофельных брусочков.

Не забываем про соус, который придаст новые вкусовые нотки блюду.