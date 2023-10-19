ГлавнаяРецептыПолезные сладости на каждый день: готовим конфеты с морковью, фиником и рисовыми хлебцами Полезные сладости на каждый день: готовим конфеты с морковью, фиником и рисовыми хлебцами На чтение: 1 минута Среди множества вариантов полезных сладостей, это вы точно запомните на долго. Шоколадная глазурь, нежное сочетание моркови и фиников и легкое похрустывание хлебца внутри – объедение. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Конфеты с морковью, фиником и рисовыми хлебцами – настоящее открытие для любителей правильного питания. В состав сладостей не входит добавленный сахар и от этого они становятся не только более вкусными, но и полезными. Читайте также Идеальное осеннее меню: первые блюда, которые вы точно захотите повторить Такие домашние сладости отличная альтернатива магазинным. Попробуйте и вы будете приятно удивлены. Рецепт шоколадных конфет из моркови и фиников Время: 45 минут Порции: 10 – 12 штук Ингредиенты: – 150 граммов фиников; – 100 граммов любимых орехов; – 100 граммов моркови; – 7 штук рисовых хлебцев; – 2 столовые ложки кокосовой стружки; – 1 чайная ложка молотой корицы; – 2 столовые ложки кленового сиропа; – черный шоколад. Приготовление: Вынимаем из фиников косточки, очищенную морковь натираем на мелкой терке. Хлебцы измельчаем, оставляем среднюю фракцию. Добавляем к хлебцам натертую морковь, финики, орехи, кокосовую стружку, корицу и измельчаем все до однородной массы. Добавляем к этой массе кленовый сироп, перемешиваем и формируем шарики. Растапливаем шоколад, вымачиваем в нем наши шарики и ставим в холодильник застывать. Вынимаем конфеты из холодильника и пробуем. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить куриный паштет в духовке через 5 минут. Поделитесь с друзьями