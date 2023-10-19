Портал про города-курорты | Perekop

Тирамису с манго

На чтение: 2 минуты
Тирамису с манго

Описание приготовления:

Манго придает тирамису пикантную нотку и сочность. Выбирайте плод хорошо поспевший и сладкий. Кофе лучше всего сварить натуральный, а не растворимый. Если нельзя алкоголь, добавьте в кофе ваниль.
Назначение: На праздничный стол Основной ингредиент: Фрукты / Манго / Молочные продукты / Сыр / Маскарпоне Блюдо: Десерты / Тирамису / Сладкое География кухни: Итальянская / Европейская

Состав / Ингредиенты:

  • Маскарпоне 250 Грамм
  • Савоярди 100 Грамм
  • Яйцo 2 Штуки
  • Сахарная пудра 80 Грамм
  • Коньяк 25 Миллилитров
  • Кофе 150 Миллилитров (готовый)
  • Манго 200 Грамм (мякоть)
  • Соль 1 Щепотка

Количество порций 4

Калорийность

256 ккал

Калорийность

17 г

Белки

2 г

Жиры

24 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Тирамису с манго»

Тирамису с манго

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления тирамису с манго. Манго вымойте, разрежьте вдоль пополам, удалите косточку и кожуру.

Тирамису с манго

Разделите яйца на белки и желтки. Желтки выложите в глубокую миску, добавьте сахарную пудру и взбейте до пышной массы. Добавьте к желткам маскарпоне и еще раз взбейте до пышности.

Тирамису с манго

К белкам добавьте щепотку соли и взбейте в пышную массу до плотных пиков. Добавьте их в крем из желтков и маскарпоне. Аккуратно перемешайте лопаткой до однородного пышного крема.

Тирамису с манго

В одну форму или несколько поменьше как у меня выложите немного крема и распределите по всей поверхности.

Тирамису с манго

Смешайте крепкий кофе с коньяком. Опустите на 1-2 секунды печенье и выложите на крем одним плотным слоем.

Тирамису с манго

Савоярди накройте кремом и выложите часть порезанной мякоти манго, оставив немного для украшения.

Тирамису с манго

Снова выложите слой из савоярди с кофе.

Тирамису с манго

Выложите еще слой крема и продолжайте чередовать до окончания крема, манго и печенья. Уберите тирамису в холодильник на 6 часов. Затем посыпьте десерт какао, украсьте отложенным манго и подавайте к столу.

Тирамису с манго

Приятного аппетита!

Что будем искать? Например,Человек