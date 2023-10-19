Описание приготовления:
Манго придает тирамису пикантную нотку и сочность. Выбирайте плод хорошо поспевший и сладкий. Кофе лучше всего сварить натуральный, а не растворимый. Если нельзя алкоголь, добавьте в кофе ваниль.
Назначение: На праздничный стол Основной ингредиент: Фрукты / Манго / Молочные продукты / Сыр / Маскарпоне Блюдо: Десерты / Тирамису / Сладкое География кухни: Итальянская / Европейская
Состав / Ингредиенты:
- Маскарпоне 250 Грамм
- Савоярди 100 Грамм
- Яйцo 2 Штуки
- Сахарная пудра 80 Грамм
- Коньяк 25 Миллилитров
- Кофе 150 Миллилитров (готовый)
- Манго 200 Грамм (мякоть)
- Соль 1 Щепотка
Количество порций 4
Калорийность
256 ккал
Калорийность
17 г
Белки
2 г
Жиры
24 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Тирамису с манго»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления тирамису с манго. Манго вымойте, разрежьте вдоль пополам, удалите косточку и кожуру.
Разделите яйца на белки и желтки. Желтки выложите в глубокую миску, добавьте сахарную пудру и взбейте до пышной массы. Добавьте к желткам маскарпоне и еще раз взбейте до пышности.
К белкам добавьте щепотку соли и взбейте в пышную массу до плотных пиков. Добавьте их в крем из желтков и маскарпоне. Аккуратно перемешайте лопаткой до однородного пышного крема.
В одну форму или несколько поменьше как у меня выложите немного крема и распределите по всей поверхности.
Смешайте крепкий кофе с коньяком. Опустите на 1-2 секунды печенье и выложите на крем одним плотным слоем.
Савоярди накройте кремом и выложите часть порезанной мякоти манго, оставив немного для украшения.
Снова выложите слой из савоярди с кофе.
Выложите еще слой крема и продолжайте чередовать до окончания крема, манго и печенья. Уберите тирамису в холодильник на 6 часов. Затем посыпьте десерт какао, украсьте отложенным манго и подавайте к столу.
Приятного аппетита!