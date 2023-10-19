Описание приготовления:

Манго придает тирамису пикантную нотку и сочность. Выбирайте плод хорошо поспевший и сладкий. Кофе лучше всего сварить натуральный, а не растворимый. Если нельзя алкоголь, добавьте в кофе ваниль.

Назначение: На праздничный стол Основной ингредиент: Фрукты / Манго / Молочные продукты / Сыр / Маскарпоне Блюдо: Десерты / Тирамису / Сладкое География кухни: Итальянская / Европейская

Состав / Ингредиенты:

Маскарпоне 250 Грамм

Савоярди 100 Грамм

Яйцo 2 Штуки

Сахарная пудра 80 Грамм

Коньяк 25 Миллилитров

Кофе 150 Миллилитров (готовый)

Манго 200 Грамм (мякоть)

Соль 1 Щепотка

Количество порций 4

Калорийность

256 ккал

Калорийность

17 г

Белки

2 г

Жиры

24 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Тирамису с манго»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления тирамису с манго. Манго вымойте, разрежьте вдоль пополам, удалите косточку и кожуру.

Разделите яйца на белки и желтки. Желтки выложите в глубокую миску, добавьте сахарную пудру и взбейте до пышной массы. Добавьте к желткам маскарпоне и еще раз взбейте до пышности.

К белкам добавьте щепотку соли и взбейте в пышную массу до плотных пиков. Добавьте их в крем из желтков и маскарпоне. Аккуратно перемешайте лопаткой до однородного пышного крема.

В одну форму или несколько поменьше как у меня выложите немного крема и распределите по всей поверхности.

Смешайте крепкий кофе с коньяком. Опустите на 1-2 секунды печенье и выложите на крем одним плотным слоем.

Савоярди накройте кремом и выложите часть порезанной мякоти манго, оставив немного для украшения.

Снова выложите слой из савоярди с кофе.

Выложите еще слой крема и продолжайте чередовать до окончания крема, манго и печенья. Уберите тирамису в холодильник на 6 часов. Затем посыпьте десерт какао, украсьте отложенным манго и подавайте к столу.

Приятного аппетита!