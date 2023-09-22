Сырник с персиками и маком — любимейшее блюдо не только детей, но и всех поклонников здорового питания. Готовится этот десерт с доступных продуктов, легко и довольно просто. В итоге сырник по данному рецепту получается нежным, словно творожное облако, а кусочки сочных персиков идеально сочетаются с подложкой из песочного теста.

Редакция «Со Вкусом» уверяет: каждый кусочек этой вкуснятины принесет вам исключительную радость и домашний уют. А его несложное приготовление — отличная возможность уже в эти выходные сделать вкусный сюрприз своим близким. Десерт буквально тает во рту, превращаясь в неземное наслаждение вкусом. Попробуйте обязательно, пока еще персики продаются на каждом шагу.

Польский сырник с персиками: нюансы приготовления

Творог на это блюдо лучше брать пожирнее (от 9 %). От этого будет зависеть консистенция сырного коржа и его конечный вкус. Форму же лучше брать разъемную форму размером 25 на 25 см. Вместо персиков можете добавить в тесто изюм, курагу, чернику, карамелизированные яблоки или груши. Будет не менее вкусно! Чтобы сэкономить время, маковую начинку берите уже готовую. Удачных приготовлений!

Ингредиенты

Пшеничная мука540 г Сливочное масло300 г Сахар360 г Ванильный сахар30 г Яйцо9 шт. Соль2 щеп. Какао-порошок3 ст. л. Сметана2 ст. л. Сода1 ч. л. Лимонный сок1 ст. л. Творог1 кг Кукурузный крахмал4 ст. л. Маковая начинка300 г Кокосовая стружка50 г Персик400 г

Приготовление

В первой миске смешайте муку с какао. Во вторую вбейте 5 желтков, добавьте 10 г ванильного и 200 г обычного сахара. Перемешайте все венчиком и добавьте сметану. В маленькой миске размешайте соду с лимонным соком и добавьте в желтки. Далее влейте 200 г растопленного сливочного масла, перемешайте и всыпьте в смесь муку с какао. Размешайте массу до консистенции теста. Разрежьте заготовку на 2 части, меньшую положите в морозильную камеру. Больший кусок теста распределите по форме с пергаментом. Разогрейте духовку до 180 градусов, отправьте туда форму на 15 минут. Пока печется корж, приступайте к готовке творожной массы. В миску вылейте 4 белка, добавьте щепотку соли и взбейте блендером. К 4 желткам желткам добавьте 180 г обычного и 20 г ванильного сахара. Взбивайте всё миксером, пока масса не побелеет. Затем взбейте массу со 100 г сливочного масла. В самом конце добавьте творог, протертый перед этим на сите. Все еще раз хорошенько взбейте до однородности. Добавьте 2 ст. л. кукурузного крахмала и взбитые белки, аккуратно перемешайте. Сырная масса готова. Далее сделайте маковую начинку. Взбейте 5 белков блендером, затем добавьте готовую маковую начинку. Все тщательно перемешайте, добавьте 60 г сахара, кокосовую стружку и 2 ст.л. кукурузного крахмала. Готовая масса получается достаточно легкой и воздушной.Все, две начинки готовы, можно выкладывать их в шахматном порядке на подготовленное тесто. Поставьте творожник в духовку на несколько минут. Далее выложите порезанный кубиками персик, а сверху натрите замороженное тесто. Поставьте пирог в духовку и держите его там до готовности (15–25 минут).

Готовый сырник должен хорошо охладиться в форме. После чего десерт можно запросто нарезать порционными кусками. По желанию полейте изделие растопленным шоколадом. Приятного аппетита! Ранее мы писали, как приготовить тертый пирог с творогом и вареньем.