Переросшие огурцы больше не выбрасываю. Самая лучшая заготовка на зиму: для Оливье, Винегрета и Рассольника

Огурцы — это диетический овощ, который содержит минимум калорий и максимум пользы. Дело в том, что огурцы на 95% состоят из воды. Остальные 5% занимает клетчатка, которая нужна для правильного пищеварения. Поэтому люди активно выращивают огурцы в огородах и на больших фермах.
Помимо аккуратных и красивых огурцов бывает попадаются слишком большие. Такие огурцы, как правильно, бесполезны в хозяйстве. Их нельзя убрать в банку для маринования. Однако, есть рецепт заготовок для блюд на зиму, в котором фигурируют большие нестандартные огурцы.
Ингредиенты для маринования огурцов:
- Соль — 70 г;
- Сахар — 50 г;
- Уксус 9% — 70 мл;
- Укроп — пучок;
- Чеснок;
- Черный перец;
- Перец душистый;
- Лавровый лист;
- Листья хрена;
- Огурцы.
Приготовление маринованных огурцов:
Удаляем у огурцов плодоножки и нарезаем небольшим кубиком. В стерилизованные сухие банки на дно выкладываем по листу хрена, укроп.
Делим каждый зубчик чеснока надвое, в банки выкладываем по одному разделенному зубчику. На одну банку 0,5 литра кладем по 5 горошин черного и душистого перца, по лавровому листу.
Выкладываем в банки нарезанные кубиками огурцы. Слегка утрамбовываем огурцы в банках, а затем заливаем крутым кипятком.
Накрываем банки стерилизованными крышками и оставляем на 20 минут. Далее выливаем воду в кастрюлю, на литр жидкости высыпаем соль и сахарный песок.
Доводим рассол до кипения, вливаем уксус. Распределяем рассол по банкам, заливаем до краев. После этого банки плотно закрываем крышками.
Переворачиваем банки дном вверх и накрываем плотной тканью.
После остывания получается практичная заготовка для салатов.