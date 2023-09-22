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Переросшие огурцы больше не выбрасываю. Самая лучшая заготовка на зиму: для Оливье, Винегрета и Рассольника

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Переросшие огурцы больше не выбрасываю. Самая лучшая заготовка на зиму: для Оливье, Винегрета и Рассольника

Огурцы — это диетический овощ, который содержит минимум калорий и максимум пользы. Дело в том, что огурцы на 95% состоят из воды. Остальные 5% занимает клетчатка, которая нужна для правильного пищеварения. Поэтому люди активно выращивают огурцы в огородах и на больших фермах.

Помимо аккуратных и красивых огурцов бывает попадаются слишком большие. Такие огурцы, как правильно, бесполезны в хозяйстве. Их нельзя убрать в банку для маринования. Однако, есть рецепт заготовок для блюд на зиму, в котором фигурируют большие нестандартные огурцы.

Ингредиенты для маринования огурцов:

  • Соль — 70 г;
  • Сахар — 50 г;
  • Уксус 9% — 70 мл;
  • Укроп — пучок;
  • Чеснок;
  • Черный перец;
  • Перец душистый;
  • Лавровый лист;
  • Листья хрена;
  • Огурцы.

Приготовление маринованных огурцов:

Удаляем у огурцов плодоножки и нарезаем небольшим кубиком. В стерилизованные сухие банки на дно выкладываем по листу хрена, укроп.

Делим каждый зубчик чеснока надвое, в банки выкладываем по одному разделенному зубчику. На одну банку 0,5 литра кладем по 5 горошин черного и душистого перца, по лавровому листу.

Выкладываем в банки нарезанные кубиками огурцы. Слегка утрамбовываем огурцы в банках, а затем заливаем крутым кипятком.

Переросшие огурцы больше не выбрасываю. Самая лучшая заготовка на зиму: для Оливье, Винегрета и Рассольника

Накрываем банки стерилизованными крышками и оставляем на 20 минут. Далее выливаем воду в кастрюлю, на литр жидкости высыпаем соль и сахарный песок.

Доводим рассол до кипения, вливаем уксус. Распределяем рассол по банкам, заливаем до краев. После этого банки плотно закрываем крышками.

Переворачиваем банки дном вверх и накрываем плотной тканью.

Переросшие огурцы больше не выбрасываю. Самая лучшая заготовка на зиму: для Оливье, Винегрета и Рассольника

После остывания получается практичная заготовка для салатов.

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