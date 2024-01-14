Понравится даже Байдену: готовим корн-доги – американский стрит-фуд из прошлого столетия

Корн-доги являются очень распространенным стрит-фудом в США. Вероятно, их любит даже президент Джо Байден. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Обжаривать сосиску в кукурузном тесте в США начали в 1920-х годах, однако популярность на национальном уровне это блюдо приобрело после 1940 года. Приблизительно в то же время создали и специальные машины для запекания корн-догов. Будет вкусно Вкуснее колбасы: готовим необычную домашнюю ветчину – элементарный рецепт Рецепт корн-догов Время : 50 минут

: 50 минут Порций: 12 Ингредиенты:

– 6 – 8 сосисок;

– 100 граммов твердого сыра;

– 1 яйцо;

– 200 миллилитров молока;

– 1 столовая ложка сахара с горкой;

– половина чайной ложки соли;

– половина чайной ложки паприки;

– половина чайной ложки сухого чеснока;

– 100 граммов пшеничной муки;

– 100 граммов кукурузной муки;

– 10 граммов разрыхлителя;

– масло для жарки. Приготовление: Нарежьте сосиски пополам, а сыр – на кубики величиной, как диаметр сосиски. Наденьте кусочек сосиски на крепкую шпажку, далее должен быть сыр и снова сосиска. Продолжайте, пока ингредиенты не закончатся. Для теста соедините яйцо, молоко, соль, сахар и специи. Взболтайте, добавьте обе муки, разрыхлитель и замешайте густое тесто. Каждую сосиску окуните в тесто. Жарьте корн-доги в раскаленном масле около 3 минут до румяности. Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить вкусную намазку из сельди и сыра – она отлично подойдет к праздничному столу.