ГлавнаяРецептыПонравится даже Байдену: готовим корн-доги – американский стрит-фуд из прошлого столетия Понравится даже Байдену: готовим корн-доги – американский стрит-фуд из прошлого столетия На чтение: 1 минута Корн-доги являются очень распространенным стрит-фудом в США. Вероятно, их любит даже президент Джо Байден. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Обжаривать сосиску в кукурузном тесте в США начали в 1920-х годах, однако популярность на национальном уровне это блюдо приобрело после 1940 года. Приблизительно в то же время создали и специальные машины для запекания корн-догов. Будет вкусно Вкуснее колбасы: готовим необычную домашнюю ветчину – элементарный рецепт Рецепт корн-догов Время: 50 минут Порций: 12 Ингредиенты: – 6 – 8 сосисок; – 100 граммов твердого сыра; – 1 яйцо; – 200 миллилитров молока; – 1 столовая ложка сахара с горкой; – половина чайной ложки соли; – половина чайной ложки паприки; – половина чайной ложки сухого чеснока; – 100 граммов пшеничной муки; – 100 граммов кукурузной муки; – 10 граммов разрыхлителя; – масло для жарки. Приготовление: Нарежьте сосиски пополам, а сыр – на кубики величиной, как диаметр сосиски. Наденьте кусочек сосиски на крепкую шпажку, далее должен быть сыр и снова сосиска. Продолжайте, пока ингредиенты не закончатся. Для теста соедините яйцо, молоко, соль, сахар и специи. Взболтайте, добавьте обе муки, разрыхлитель и замешайте густое тесто. Каждую сосиску окуните в тесто. Жарьте корн-доги в раскаленном масле около 3 минут до румяности. Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить вкусную намазку из сельди и сыра – она отлично подойдет к праздничному столу. Поделитесь с друзьями