Описание приготовления:

Бисквитный рулет с киви можно сделать не только с маскарпоне, но и с крем чиз и даже с нежным творогом. Киви выбирайте хорошо созревшие или увеличьте количество сахара в креме. Украсить десерт можно тем же кремом или просто посыпав сахарной пудрой.

Назначение: На полдник / На праздничный стол Основной ингредиент: Мука Блюдо: Выпечка / Сладкое

Состав / Ингредиенты:

Яйца 2 Штуки

Сахар 30 Грамм

Мука 30 Грамм

Крахмал кукурузный 4 Грамма

Сок лимона 1/2 Чайных ложки

Разрыхлитель 1/2 Чайных ложки

Соль 1 Щепотка

Маскарпоне 150 Грамм

Сахарная пудра 50 Грамм

Сливки 150 Миллилитров (33% жирности)

Киви 3 Штуки

Количество порций 3

Калорийность

203 ккал

Калорийность

12 г

Белки

3 г

Жиры

19 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Бисквитный рулет с киви»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления бисквитного рулета с киви.

Разделите яйца на белки и желтки. Белки уберите в холодильник, а желтки выложите в миску. Добавьте к ним сахар и ванильный сахар.

Все взбейте до пышной массы.

Муку соедините с разрыхлителем и просейте в яичную массу. Все аккуратно перемешайте до однородного теста.

Белки с щепоткой соли взбейте до плотных пиков, переложите их в тесто.

Аккуратно сверху вниз перемешайте до однородности.

Противень застелите пергаментом или ковриком для запекания. Вылейте на него тесто и разровняйте в прямоугольник.

Поставьте противень в горячую духовку и выпекайте при температуре 180 градусов в течение 12-15 минут, не пересушите. Готовый бисквит вместе с пергаментом сверните в рулет и оставьте остывать на 10 минут. После этого снимите бумагу и полностью его остудите.

Маскарпоне выложите в миску, добавьте сахарную пудру и влейте сливки.

Взбейте крем в пышную массу и уберите в холодильник, пока остывает бисквит.

Киви почистите от кожуры и порежьте средним кубиком. Бисквит смажьте кремом и посыпьте киви, сверните в плотный рулет.

Готовый рулет с киви уберите в холодильник на два часа. Перед подачей бисквитный рулет с киви украсьте и подавайте.

Приятного аппетита!