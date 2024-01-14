Описание приготовления:
Бисквитный рулет с киви можно сделать не только с маскарпоне, но и с крем чиз и даже с нежным творогом. Киви выбирайте хорошо созревшие или увеличьте количество сахара в креме. Украсить десерт можно тем же кремом или просто посыпав сахарной пудрой.
Назначение: На полдник / На праздничный стол Основной ингредиент: Мука Блюдо: Выпечка / Сладкое
Состав / Ингредиенты:
- Яйца 2 Штуки
- Сахар 30 Грамм
- Мука 30 Грамм
- Крахмал кукурузный 4 Грамма
- Сок лимона 1/2 Чайных ложки
- Разрыхлитель 1/2 Чайных ложки
- Соль 1 Щепотка
- Маскарпоне 150 Грамм
- Сахарная пудра 50 Грамм
- Сливки 150 Миллилитров (33% жирности)
- Киви 3 Штуки
Количество порций 3
Калорийность
203 ккал
Калорийность
12 г
Белки
3 г
Жиры
19 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Бисквитный рулет с киви»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления бисквитного рулета с киви.
Разделите яйца на белки и желтки. Белки уберите в холодильник, а желтки выложите в миску. Добавьте к ним сахар и ванильный сахар.
Все взбейте до пышной массы.
Муку соедините с разрыхлителем и просейте в яичную массу. Все аккуратно перемешайте до однородного теста.
Белки с щепоткой соли взбейте до плотных пиков, переложите их в тесто.
Аккуратно сверху вниз перемешайте до однородности.
Противень застелите пергаментом или ковриком для запекания. Вылейте на него тесто и разровняйте в прямоугольник.
Поставьте противень в горячую духовку и выпекайте при температуре 180 градусов в течение 12-15 минут, не пересушите. Готовый бисквит вместе с пергаментом сверните в рулет и оставьте остывать на 10 минут. После этого снимите бумагу и полностью его остудите.
Маскарпоне выложите в миску, добавьте сахарную пудру и влейте сливки.
Взбейте крем в пышную массу и уберите в холодильник, пока остывает бисквит.
Киви почистите от кожуры и порежьте средним кубиком. Бисквит смажьте кремом и посыпьте киви, сверните в плотный рулет.
Готовый рулет с киви уберите в холодильник на два часа. Перед подачей бисквитный рулет с киви украсьте и подавайте.
Приятного аппетита!