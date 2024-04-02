Попробуйте за 15 минут приготовить что-то вкуснее: рецепт пасты с лососем и брокколи

Ритм жизни ускоряется чуть ли не с каждым днем. В таких условиях стоит всегда иметь под рукой рецепт, который позволит поставить вкусное блюдо к столу за считанные минуты.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Это блюдо можно приготовить за 15 минут, что делает его идеальной опцией для быстрого обеда или ужина после тяжелого дня. Экономия времени не заставит жертвовать вкусом – популярность этой пасты является лучшим тому подтверждением.

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Рецепт пасты с лососем и брокколи

Время: 15 – 20 минут

Порций: 2

Ингредиенты:

– 150 граммов любых макаронных изделий;

– 150 мелко нарезанной капусты брокколи;

– 1 столовая ложка оливкового масла;

– половина нарезанной ломтиками луковицы;

– 200 граммов филе лосося, нарезанных кусочками;

– 100 миллилитров сливок;

– цедра половины маленького лимона;

– соль и перец по вкусу.

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Приготовление:

Большую кастрюлю наполняем водой на половину, солим и доводим до кипения. Варим макароны в соответствии с инструкциями на упаковке. За три минуты до готовности пасты добавляем в воду брокколи. На сковородке жарим лук до золотистого цвета. Добавляем лосось и готовим еще минуту. Добавляем на сковородку сливки и черпак воды из пасты. Солим и перчим. Доводим до слабого кипения и готовим 3 – 4 минуты. Сливаем пасту и брокколи ни добавляем на сковородку. Добавляем цедру лимона, хорошо перемешиваем и готовим несколько минут.

Приятного аппетита!

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