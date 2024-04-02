Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить соевый йогурт в йогуртнице. Чтобы йогурт получился густым и не расслаивался, в составе соевого молока должно быть не менее 3 грамм белка на 100 мл. Если используете соевое молоко домашнего приготовления, то оно должно быть концентрированным. Я готовлю йогурт из покупного соевого молока, в составе которого только вода, соя и морская соль, поэтому йогурт тоже получается несладким. По желанию на этапе приготовления можно добавить сахар или любой другой подсластитель, а также ароматизаторы, наполнители из фруктов или ягод. Для большей жирности можно добавить в каждую баночку по ложке коксовых сливок. Соевый йогурт — лучший вариант растительного йогурта, потому что содержит больше всего белка и имеет более традиционный вкус. Подавать его можно с фруктами, ягодами или гранолой.

Блюдо: Десерты Диета: Вегетарианское питание / Веганские блюда

Состав / Ингредиенты:

Соевое молоко 750 Миллилитров (без сахара)

Закваска для йогурта 3 Грамма

Количество порций 4

Калорийность

50 ккал

Калорийность

4 г

Белки

2 г

Жиры

2 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Йогурт из соевого молока в йогуртнице»

Подготовьте ингредиенты.

Соевое молоко подогрейте до 36-40 градусов. Ничего страшного, если у вас нет кулинарного термометра. Просто ориентируйтесь на то, что молоко должно быть чуть теплым, на уровне температуры тела. Можно для проверки капнуть молоко на запястье.

Затем добавьте в теплое молоко закваску и размешайте венчиком, чтобы не оставалось комочков.

Разлейте соевое молоко по баночкам. Закройте крышками.

Поставьте баночки в йогуртницу и установите температуру на 40 градусов, а время приготовления на 14 часов.

После уберите йогурт на несколько часов в холодильник, чтобы он стабилизировался. На крышечках йогурта может образоваться конденсат, но это ничего страшного. Просто аккуратно открывайте баночки, чтобы жидкость не попадала в йогурт.

Готовый йогурт получается однородным, средней густоты, с приятным кисломолочным вкусом.

Йогурт из соевого молока в йогуртнице готов, приятного вам аппетита!