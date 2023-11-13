ГлавнаяРецептыПоследняя консервация года: приготовьте на зиму нежное лечо без уксуса Последняя консервация года: приготовьте на зиму нежное лечо без уксуса На чтение: 1 минута Вскоре наступят морозы, так что успейте приготовить консервацию, которой будете лакомиться всю зиму. В частности, можно сделать ароматное лечо без уксуса. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Лечо – популярная в Восточной Европе закрутка из перца, помидоров и лука. Вы можете использовать его зимой вместо салата, подавая с пюре или запеченным картофелем. Очень вкусно Нежность в каждом кусочке: готовим сливочную запеканку с куриными стрипсами и овощами Пошаговый рецепт лечо без уксуса Время: 40 минут + 15 минут подготовки Порций: 4 Ингредиенты: – 1 килограмм болгарского перца; – 1 килограмм томатов; – 20 граммов соли; – 5 граммов черного молотого перца; – 50 граммов сахара. Душистое лечо – украшение любого стола / Фото Unsplash Приготовление: Помойте овощи. Помидоры порежьте на кусочки и пропустите через мясорубку. Перец разрежьте на 4 части, удалите сердцевину, а мякоть нарежьте полосками. В кастрюлю вылейте массу из помидоров, добавьте кусочки перца, соль, перец, сахар и перемешайте. Доведите до кипения. Варите 15 минут, помешивая. Горячую массу разложите в теплые стерилизованные банки и герметично закройте крышками. Переверните вверх дном и оставьте охлаждаться. Сохраняйте лечо в темном прохладном месте. Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить сладкие помидоры на зиму без стерилизации. Поделитесь с друзьями