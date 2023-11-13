Последняя консервация года: приготовьте на зиму нежное лечо без уксуса

Вскоре наступят морозы, так что успейте приготовить консервацию, которой будете лакомиться всю зиму. В частности, можно сделать ароматное лечо без уксуса.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Лечо – популярная в Восточной Европе закрутка из перца, помидоров и лука. Вы можете использовать его зимой вместо салата, подавая с пюре или запеченным картофелем.

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Пошаговый рецепт лечо без уксуса

Время : 40 минут + 15 минут подготовки

: 40 минут + 15 минут подготовки Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 килограмм болгарского перца;

– 1 килограмм томатов;

– 20 граммов соли;

– 5 граммов черного молотого перца;

– 50 граммов сахара.

Душистое лечо – украшение любого стола / Фото Unsplash

Приготовление:

Помойте овощи. Помидоры порежьте на кусочки и пропустите через мясорубку. Перец разрежьте на 4 части, удалите сердцевину, а мякоть нарежьте полосками. В кастрюлю вылейте массу из помидоров, добавьте кусочки перца, соль, перец, сахар и перемешайте. Доведите до кипения. Варите 15 минут, помешивая. Горячую массу разложите в теплые стерилизованные банки и герметично закройте крышками. Переверните вверх дном и оставьте охлаждаться. Сохраняйте лечо в темном прохладном месте.

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