Описание приготовления:

По желанию слой желтков можно выложить перед морковным слоем, чтобы салат смотрелся более ярко. Маслины и оливки тоже добавляются по желанию, можно обойтись и без них. Вместо сайры допустимо использовать стружку тунца в масле, скумбрию и т.д.

Назначение: На праздничный стол / Новый Год Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Рыбные консервы Блюдо: Салаты / Салат Мимоза

Состав / Ингредиенты:

Морковь 3-4 Штук (отварная)

Картофель 3-4 Штук (отварной)

Яйца 5-6 Штук (отварные)

Рыбные консервы 1 Штука (у меня сайра в масле)

Майонез 5 Ст. ложек

Нори 1 Штука (лист)

Оливки и маслины 4-5 Штук

Соль 4 Щепотки

Салат листовой 2 Штуки (стебля для украшения)

Лук репчатый 2 Штуки

Вода холодная 100 Миллилитров

Уксус 2 Ст. ложки

Количество порций 4

Калорийность

77 ккал

Калорийность

3 г

Белки

3 г

Жиры

8 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат "Мимоза" на год Дракона»

Подготовьте указанные ингредиенты. Рыбные консервы можно покупать любые, но только в масле. Куриные яйца, морковь и картофель отварите заранее и остудите.

Очистите луковицы и промойте в воде. Нарежьте мелкими кубиками и замаринуйте в воде с уксусом на 15-20 минут, чтобы удалить горечь.

Отварной картофель очистите от кожуры, промойте и натрите на терке с мелкими ячейками. Всыпьте 2 щепотки соли и добавьте 1 ст.л. майонеза любой жирности, перемешайте.

Точно так же поступите и с отварной морковью, перемешивая нарезку с солью и майонезом. Если морковь сочная, то обязательно отожмите нарезку, удаляя лишнюю жидкость. Если этого не сделать, то салат может "поплыть"!

Разделите очищенные куриные яйца на белки и желтки. Натрите их отдельно в разные емкости и посолите, вмешайте майонез.

Поместите разъемную форму на тарелку и выложите в нее первым слоем картофельную нарезку. Тщательно утрамбуйте.

Отожмите замаринованный лук от жидкости и разложите на картофельном слое. Нарежьте маслины, оливки и выложите на лук (это по желанию).

Вскройте консервы и извлеките рыбу, отпюрируйте с помощью вилки. Выложите рыбу на луковый слой.

Покройте слой рыбы натертыми куриными белками и тоже прижмите массу, чтобы слои прижались друг к другу.

Выложите морковный слой. Если его окажется много, то добавьте часть морковной нарезки в желтковую массу.

До середины выложите желтковую массу, по желанию можно создать небольшие волны (как будто это огонь).

Вырежьте на бумаге профиль дракона и с его помощью вырежьте профиль из листа нори.

Аккуратно перенесите нори на салат и разгладьте. Поместите салат в холодильник для пропитывания на 1 час.

Украсьте приготовленное блюдо листовым салатом и подайте к столу охлажденным. Счастливого вам Нового года!