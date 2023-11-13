Описание приготовления:
По желанию слой желтков можно выложить перед морковным слоем, чтобы салат смотрелся более ярко. Маслины и оливки тоже добавляются по желанию, можно обойтись и без них. Вместо сайры допустимо использовать стружку тунца в масле, скумбрию и т.д.
Назначение: На праздничный стол / Новый Год Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Рыбные консервы Блюдо: Салаты / Салат Мимоза
Состав / Ингредиенты:
- Морковь 3-4 Штук (отварная)
- Картофель 3-4 Штук (отварной)
- Яйца 5-6 Штук (отварные)
- Рыбные консервы 1 Штука (у меня сайра в масле)
- Майонез 5 Ст. ложек
- Нори 1 Штука (лист)
- Оливки и маслины 4-5 Штук
- Соль 4 Щепотки
- Салат листовой 2 Штуки (стебля для украшения)
- Лук репчатый 2 Штуки
- Вода холодная 100 Миллилитров
- Уксус 2 Ст. ложки
Количество порций 4
Калорийность
77 ккал
Калорийность
3 г
Белки
3 г
Жиры
8 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Салат "Мимоза" на год Дракона»
Подготовьте указанные ингредиенты. Рыбные консервы можно покупать любые, но только в масле. Куриные яйца, морковь и картофель отварите заранее и остудите.
Очистите луковицы и промойте в воде. Нарежьте мелкими кубиками и замаринуйте в воде с уксусом на 15-20 минут, чтобы удалить горечь.
Отварной картофель очистите от кожуры, промойте и натрите на терке с мелкими ячейками. Всыпьте 2 щепотки соли и добавьте 1 ст.л. майонеза любой жирности, перемешайте.
Точно так же поступите и с отварной морковью, перемешивая нарезку с солью и майонезом. Если морковь сочная, то обязательно отожмите нарезку, удаляя лишнюю жидкость. Если этого не сделать, то салат может "поплыть"!
Разделите очищенные куриные яйца на белки и желтки. Натрите их отдельно в разные емкости и посолите, вмешайте майонез.
Поместите разъемную форму на тарелку и выложите в нее первым слоем картофельную нарезку. Тщательно утрамбуйте.
Отожмите замаринованный лук от жидкости и разложите на картофельном слое. Нарежьте маслины, оливки и выложите на лук (это по желанию).
Вскройте консервы и извлеките рыбу, отпюрируйте с помощью вилки. Выложите рыбу на луковый слой.
Покройте слой рыбы натертыми куриными белками и тоже прижмите массу, чтобы слои прижались друг к другу.
Выложите морковный слой. Если его окажется много, то добавьте часть морковной нарезки в желтковую массу.
До середины выложите желтковую массу, по желанию можно создать небольшие волны (как будто это огонь).
Вырежьте на бумаге профиль дракона и с его помощью вырежьте профиль из листа нори.
Аккуратно перенесите нори на салат и разгладьте. Поместите салат в холодильник для пропитывания на 1 час.
Украсьте приготовленное блюдо листовым салатом и подайте к столу охлажденным. Счастливого вам Нового года!