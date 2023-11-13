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Салат «Мимоза» на год Дракона

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Салат «Мимоза» на год Дракона

Описание приготовления:

По желанию слой желтков можно выложить перед морковным слоем, чтобы салат смотрелся более ярко. Маслины и оливки тоже добавляются по желанию, можно обойтись и без них. Вместо сайры допустимо использовать стружку тунца в масле, скумбрию и т.д.
Назначение: На праздничный стол / Новый Год Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Рыбные консервы Блюдо: Салаты / Салат Мимоза

Состав / Ингредиенты:

  • Морковь 3-4 Штук (отварная)
  • Картофель 3-4 Штук (отварной)
  • Яйца 5-6 Штук (отварные)
  • Рыбные консервы 1 Штука (у меня сайра в масле)
  • Майонез 5 Ст. ложек
  • Нори 1 Штука (лист)
  • Оливки и маслины 4-5 Штук
  • Соль 4 Щепотки
  • Салат листовой 2 Штуки (стебля для украшения)
  • Лук репчатый 2 Штуки
  • Вода холодная 100 Миллилитров
  • Уксус 2 Ст. ложки

Количество порций 4

Калорийность

77 ккал

Калорийность

3 г

Белки

3 г

Жиры

8 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат "Мимоза" на год Дракона»

Салат "Мимоза" на год Дракона

Подготовьте указанные ингредиенты. Рыбные консервы можно покупать любые, но только в масле. Куриные яйца, морковь и картофель отварите заранее и остудите.

Салат "Мимоза" на год Дракона

Очистите луковицы и промойте в воде. Нарежьте мелкими кубиками и замаринуйте в воде с уксусом на 15-20 минут, чтобы удалить горечь.

Салат "Мимоза" на год Дракона

Отварной картофель очистите от кожуры, промойте и натрите на терке с мелкими ячейками. Всыпьте 2 щепотки соли и добавьте 1 ст.л. майонеза любой жирности, перемешайте.

Салат "Мимоза" на год Дракона

Точно так же поступите и с отварной морковью, перемешивая нарезку с солью и майонезом. Если морковь сочная, то обязательно отожмите нарезку, удаляя лишнюю жидкость. Если этого не сделать, то салат может "поплыть"!

Салат "Мимоза" на год Дракона

Разделите очищенные куриные яйца на белки и желтки. Натрите их отдельно в разные емкости и посолите, вмешайте майонез.

Салат "Мимоза" на год Дракона

Поместите разъемную форму на тарелку и выложите в нее первым слоем картофельную нарезку. Тщательно утрамбуйте.

Салат "Мимоза" на год Дракона

Отожмите замаринованный лук от жидкости и разложите на картофельном слое. Нарежьте маслины, оливки и выложите на лук (это по желанию).

Салат "Мимоза" на год Дракона

Вскройте консервы и извлеките рыбу, отпюрируйте с помощью вилки. Выложите рыбу на луковый слой.

Салат "Мимоза" на год Дракона

Покройте слой рыбы натертыми куриными белками и тоже прижмите массу, чтобы слои прижались друг к другу.

Салат "Мимоза" на год Дракона

Выложите морковный слой. Если его окажется много, то добавьте часть морковной нарезки в желтковую массу.

Салат "Мимоза" на год Дракона

До середины выложите желтковую массу, по желанию можно создать небольшие волны (как будто это огонь).

Салат "Мимоза" на год Дракона

Вырежьте на бумаге профиль дракона и с его помощью вырежьте профиль из листа нори.

Салат "Мимоза" на год Дракона

Аккуратно перенесите нори на салат и разгладьте. Поместите салат в холодильник для пропитывания на 1 час.

Салат "Мимоза" на год Дракона

Украсьте приготовленное блюдо листовым салатом и подайте к столу охлажденным. Счастливого вам Нового года!

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