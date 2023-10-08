Потрясающая закуска на праздничный стол. Просто — не значит не вкусно

Важной частью любого праздника является фуршет. Многие неправильно организуют эту часть торжества, что впоследствии создает массу неудобств гостям и самим виновникам праздника.

Для того, чтобы не происходило неприятностей, стоит усвоить несколько простых правил.

Во-первых, готовить лучше разные виды закусок — не только мясные или рыбные. На вашем празднике могут быть разные люди, которые не употребляют тот или иной продукт. Например, вегетарианцы.

Во-вторых, закуски должно быть много. Иначе гости останутся голодными. В особенности важно соблюдать это правило при наличии алкоголя на торжестве.

Как сделать вкусную и запоминающуюся закуску?

Ингредиенты для сырной закуски:

плавленый сыр — 3 шт.;

морковь — 3 шт.;

яйца — 6 шт.;

чеснок — 3 зубчика;

маринованные огурцы — 8 шт.;

майонез — 5 ст.л.;

хлеб — 10 ломтиков.

Приготовление сырной закуски:

Удаляем у ломтиков хлеба корочки, по размеру делаем ломтики одинаковыми. Выкладываем кусочки хлеба в разъемную форму ровным слоем.

Натираем на крупных резцах терки охлажденные плавленые сырки. Пропускаем через пресс чеснок к сырной массе, заправляем ложкой майонеза и перемешиваем.

Натираем аналогично отварную морковь, заправляем майонезом и солим. Отварные вкрутую яйца очищаем, избавляем от желтков.

Натираем и смешиваем с майонезом белки.

Нарезаем тонкими кружочками маринованные огурцы. На хлебный слой выкладываем ровный слой из сырной смеси.

Далее выравниваем слоем морковную массу, а затем смесь из белков.

Выкладываем внахлест огурцы на белковый слой. Накрываем торт пищевой пленкой и отправляем в холодильник на пару часов. В это время натираем на маленьких резцах терки желтки.

Подавать торт можно целиком или разрезать на порционные кусочки.

Перед подачей обязательно посыпаем слой из огурцов желтками.