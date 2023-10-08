Потрясающая закуска на праздничный стол. Просто — не значит не вкусно

Важной частью любого праздника является фуршет. Многие неправильно организуют эту часть торжества, что впоследствии создает массу неудобств гостям и самим виновникам праздника.
Для того, чтобы не происходило неприятностей, стоит усвоить несколько простых правил.
Во-первых, готовить лучше разные виды закусок — не только мясные или рыбные. На вашем празднике могут быть разные люди, которые не употребляют тот или иной продукт. Например, вегетарианцы.
Во-вторых, закуски должно быть много. Иначе гости останутся голодными. В особенности важно соблюдать это правило при наличии алкоголя на торжестве.
Как сделать вкусную и запоминающуюся закуску?
Ингредиенты для сырной закуски:
- плавленый сыр — 3 шт.;
- морковь — 3 шт.;
- яйца — 6 шт.;
- чеснок — 3 зубчика;
- маринованные огурцы — 8 шт.;
- майонез — 5 ст.л.;
- хлеб — 10 ломтиков.
Приготовление сырной закуски:
Удаляем у ломтиков хлеба корочки, по размеру делаем ломтики одинаковыми. Выкладываем кусочки хлеба в разъемную форму ровным слоем.
Натираем на крупных резцах терки охлажденные плавленые сырки. Пропускаем через пресс чеснок к сырной массе, заправляем ложкой майонеза и перемешиваем.
Натираем аналогично отварную морковь, заправляем майонезом и солим. Отварные вкрутую яйца очищаем, избавляем от желтков.
Натираем и смешиваем с майонезом белки.
Нарезаем тонкими кружочками маринованные огурцы. На хлебный слой выкладываем ровный слой из сырной смеси.
Далее выравниваем слоем морковную массу, а затем смесь из белков.
Выкладываем внахлест огурцы на белковый слой. Накрываем торт пищевой пленкой и отправляем в холодильник на пару часов. В это время натираем на маленьких резцах терки желтки.
Подавать торт можно целиком или разрезать на порционные кусочки.
Перед подачей обязательно посыпаем слой из огурцов желтками.