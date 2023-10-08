Рецепт: Вафли венские — в мультипекаре

Ингредиенты:

масло сливочное — 150 г.;

мука пшеничная — 350 г.;

яйца куриные — 3 шт.;

сахарный песок — 100 г.;

разрыхлитель теста — 10 г.;

молоко 3,2% — 1 ст.;

лимонный сок — 0,5-1 ч.л.;

соль — по вкусу

Способ приготовления: Масло необходимо достать из холодильника, чтобы оно стало мягкое. Размягченное масло растираем с сахарным песком с помощью вилки.

Добавляем яйца, перемешиваем.

Добавляем молоко, перемешиваем с помощью венчика.

К муке добавляем разрыхлитель теста и соль, перемешиваем.

К смеси добавляем сухие ингредиенты, перемешиваем.

Выжимаем лимонный сок, снова перемешиваем.

Выкладываем готовое тесто в разогретый мультипекарь, закрываем крышку и оставляем примерно на 15 минут до готовности (до золотистого цвета).

Готовые вафли снимаем с мультипекаря и остужаем.

Вафли получаются мягкими и вкусными. Можно подавать со сгущенкой, взбитыми сливками, сметаной или ягодами.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 1 ч. 30 мин.