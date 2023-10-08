Рецепт: Вафли венские — в мультипекаре

Ингредиенты:
масло сливочное — 150 г.;
мука пшеничная — 350 г.;
яйца куриные — 3 шт.;
сахарный песок — 100 г.;
разрыхлитель теста — 10 г.;
молоко 3,2% — 1 ст.;
лимонный сок — 0,5-1 ч.л.;
соль — по вкусу
Способ приготовления: Масло необходимо достать из холодильника, чтобы оно стало мягкое. Размягченное масло растираем с сахарным песком с помощью вилки.
Добавляем яйца, перемешиваем.
Добавляем молоко, перемешиваем с помощью венчика.
К муке добавляем разрыхлитель теста и соль, перемешиваем.
К смеси добавляем сухие ингредиенты, перемешиваем.
Выжимаем лимонный сок, снова перемешиваем.
Выкладываем готовое тесто в разогретый мультипекарь, закрываем крышку и оставляем примерно на 15 минут до готовности (до золотистого цвета).
Готовые вафли снимаем с мультипекаря и остужаем.
Вафли получаются мягкими и вкусными. Можно подавать со сгущенкой, взбитыми сливками, сметаной или ягодами.
Приятного аппетита!
Время приготовления: 1 ч. 30 мин.