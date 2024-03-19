Правильный ответ знают не все: нужно ли мыть щавель и как его готовить

Щавель часто используют в большом количестве блюд. Особенно в украинской кухне, где растение добавляют в тематический зеленый борщ.

КУЛИНАРНЫЙ ГИД

Использование щавеля в кулинарии придает блюдам освежающий вкус и аромат. В зеленом борще щавель добавляет кислую нотку и освежающий вкус, делая этот суп особенно вкусным и аппетитным. Кроме зеленого борща, щавель можно использовать в салатах, соусах, супах, омлетах и даже в качестве начинки.

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Нужно ли мыть щавель

Щавель – то растение, которое можно и нужно мыть. Это не влияет на его вкус или будущее приготовления блюд. Таким образом вы только избавитесь от грязи и сухих частиц.

Для того, чтобы промыть щавель, тщательно переберите листья, траву и другие растительные остатки. Щавель промойте в холодной воде, оборвите плодоножки и нарежьте.

Омлет со щавелем

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 4

Замечательный завтрак / Фото unsplash

Ингредиенты:

– 4 яйца;

– 50 грамм листьев щавеля;

– 3 – 4 столовые ложки тертого желтого сыра;

– 2 – 3 столовые ложки оливкового масла;

– соль, перец по вкусу.

Приготовление:

Разбейте яйца в миску, приправьте солью, перцем и добавьте тертый сыр. Щавель помойте, оборвите плодоножки, сверните рулетом и нарежьте тонкой соломкой. Обжарьте на небольшом количестве оливкового масла до мягкости. Добавьте яйца и все перемешайте. Жарьте омлет на медленном огне до золотистой корочки снизу, затем переверните на другую сторону. Готовый омлет со щавелем посыпьте тертым сыром и поперчите.

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