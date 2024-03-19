ГлавнаяРецептыПравильный ответ знают не все: нужно ли мыть щавель и как его готовить Правильный ответ знают не все: нужно ли мыть щавель и как его готовить На чтение: 2 минуты Щавель часто используют в большом количестве блюд. Особенно в украинской кухне, где растение добавляют в тематический зеленый борщ. КУЛИНАРНЫЙ ГИД Использование щавеля в кулинарии придает блюдам освежающий вкус и аромат. В зеленом борще щавель добавляет кислую нотку и освежающий вкус, делая этот суп особенно вкусным и аппетитным. Кроме зеленого борща, щавель можно использовать в салатах, соусах, супах, омлетах и даже в качестве начинки. Узнайте детали «Водный Мир» дарит ощущение праздника: что особенного приготовить с морепродуктами Нужно ли мыть щавель Щавель – то растение, которое можно и нужно мыть. Это не влияет на его вкус или будущее приготовления блюд. Таким образом вы только избавитесь от грязи и сухих частиц. Для того, чтобы промыть щавель, тщательно переберите листья, траву и другие растительные остатки. Щавель промойте в холодной воде, оборвите плодоножки и нарежьте. Омлет со щавелем Время: 20 минут Порций: 4 Замечательный завтрак / Фото unsplash Ингредиенты: – 4 яйца; – 50 грамм листьев щавеля; – 3 – 4 столовые ложки тертого желтого сыра; – 2 – 3 столовые ложки оливкового масла; – соль, перец по вкусу. Приготовление: Разбейте яйца в миску, приправьте солью, перцем и добавьте тертый сыр. Щавель помойте, оборвите плодоножки, сверните рулетом и нарежьте тонкой соломкой. Обжарьте на небольшом количестве оливкового масла до мягкости. Добавьте яйца и все перемешайте. Жарьте омлет на медленном огне до золотистой корочки снизу, затем переверните на другую сторону. Готовый омлет со щавелем посыпьте тертым сыром и поперчите. Возможно вы не знаете всех деталей: как правильно выбирать сосиски. Поделитесь с друзьями