Описание приготовления:

Хрустящие рулетики из теста фило с начинкой из отварного мяса, сыра и чеснока не только будут красиво смотреться на праздничном столе, но и в будние дни станут отличным перекусом для ценителей домашней несладкой выпечки.

Назначение: На ужин Основной ингредиент: Тесто / Тесто фило Блюдо: Выпечка

Состав / Ингредиенты:

Курица отварная 500 Грамм

Тесто "Фило" 300 Грамм

Сыр сливочный мягкий 150 Грамм

Масло сливочное 50 Грамм

Яйца 1 Штука

Кунжут По вкусу

Соль По вкусу

Черный молотый перец По вкусу

Сушеный чеснок По вкусу

Количество порций 6

Калорийность

265 ккал

Калорийность

18 г

Белки

14 г

Жиры

14 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Рулетики из теста фило с курицей и сливочным сыром»

Подготовьте все ингредиенты. Тесто разморозьте заранее.

Куриное филе отварите заранее. В кипящую воду опустите куриное филе, варите при небольшом нагреве 25-30 минут, с добавлением лаврового листа, соли и душистого перца горошком. Готовое куриное филе оставьте остыть в бульоне, так оно станет сочнее.

В чашу блендера выложите нарезанное куриное мясо, сливочный сыр, сушеный чеснок и немного бульона.

Пробейте все до однородности. Бульон вливайте по чуть-чуть, пока не добьетесь нужной вам консистенции. Готовую начинку посолите и поперчите по вкусу.

Сливочное масло растопите. Возьмите 2 листа теста, смажьте растопленным сливочным маслом. На край выложите 1/6 часть начинки в виде полоски.

Подогните края теста и заверните в рулет.

Аналогично проделайте с оставшимся тестом и начинкой. Переложите заготовки на противень, выстеленный пергаментом.

Подготовленные трубочки смажьте яйцом и присыпьте кунжутом. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 30-35 минут.

Готовые трубочки остудите и подавайте к столу!

Приятного аппетита!