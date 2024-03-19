Описание приготовления:
Хрустящие рулетики из теста фило с начинкой из отварного мяса, сыра и чеснока не только будут красиво смотреться на праздничном столе, но и в будние дни станут отличным перекусом для ценителей домашней несладкой выпечки.
Назначение: На ужин Основной ингредиент: Тесто / Тесто фило Блюдо: Выпечка
Состав / Ингредиенты:
- Курица отварная 500 Грамм
- Тесто "Фило" 300 Грамм
- Сыр сливочный мягкий 150 Грамм
- Масло сливочное 50 Грамм
- Яйца 1 Штука
- Кунжут По вкусу
- Соль По вкусу
- Черный молотый перец По вкусу
- Сушеный чеснок По вкусу
Количество порций 6
Калорийность
265 ккал
Калорийность
18 г
Белки
14 г
Жиры
14 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Рулетики из теста фило с курицей и сливочным сыром»
Подготовьте все ингредиенты. Тесто разморозьте заранее.
Куриное филе отварите заранее. В кипящую воду опустите куриное филе, варите при небольшом нагреве 25-30 минут, с добавлением лаврового листа, соли и душистого перца горошком. Готовое куриное филе оставьте остыть в бульоне, так оно станет сочнее.
В чашу блендера выложите нарезанное куриное мясо, сливочный сыр, сушеный чеснок и немного бульона.
Пробейте все до однородности. Бульон вливайте по чуть-чуть, пока не добьетесь нужной вам консистенции. Готовую начинку посолите и поперчите по вкусу.
Сливочное масло растопите. Возьмите 2 листа теста, смажьте растопленным сливочным маслом. На край выложите 1/6 часть начинки в виде полоски.
Подогните края теста и заверните в рулет.
Аналогично проделайте с оставшимся тестом и начинкой. Переложите заготовки на противень, выстеленный пергаментом.
Подготовленные трубочки смажьте яйцом и присыпьте кунжутом. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 30-35 минут.
Готовые трубочки остудите и подавайте к столу!
Приятного аппетита!