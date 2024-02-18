Приготовила на день рождения бабушки. «Простачок» — бюджетный простой салат на каждый день

Салатами сейчас питается около половины населения мира. Дело в том, что салаты просты в приготовлении. У большинства всегда есть все компоненты дома для готовки бюджетного салата. Например, с овощами или фруктами.

Стоит понимать, как сильно салаты могут помочь справиться с авитаминозом. При постоянном употреблении салатов со свеклой снижается риск образования камней в почках, улучшается состояния кожи. При употреблении капустных салатов снижается сахар в крови, уходит вес. Важно при этом делать не только полезные, но и вкусные салаты. Покажем один из вкусных салатов “Простачок”.

Ингредиенты для салата “Простачок”:

лук — шт.;

морковь — шт.;

яйца — 4 шт.;

чеснок — зубчик;

ржаной хлеб — 3 куска;

сушеный чеснок — ч.л.;

соль — ½ ч.л.;

майонез — ст.л.

Приготовление салата “Простачок”:

Нарезаем маленьким кубиком лук и обжариваем на сковороде до золотистого цвета в масле. Натираем мелко морковь, смешиваем с обжаренным луком в салатнике.

Отвариваем вкрутую яйца, очищаем и нарезаем небольшим кубиком. Выкладываем в салатник яйца, натираем в него мелко чеснок.

Нарезаем маленькими кубиками ржаной хлеб, подсушиваем его в сковороде с солью и сушеным чесноком. Выкладываем в салатник подсушенный хлеб, солим по вкусу и заправляем майонезом, смешиваем.

Получается бюджетный простой салат на каждый день. Он может стать диетическим, если заменить майонез сметаной.