Приготовила на день рождения бабушки. «Простачок» — бюджетный простой салат на каждый день

Салатами сейчас питается около половины населения мира. Дело в том, что салаты просты в приготовлении. У большинства всегда есть все компоненты дома для готовки бюджетного салата. Например, с овощами или фруктами.
Стоит понимать, как сильно салаты могут помочь справиться с авитаминозом. При постоянном употреблении салатов со свеклой снижается риск образования камней в почках, улучшается состояния кожи. При употреблении капустных салатов снижается сахар в крови, уходит вес. Важно при этом делать не только полезные, но и вкусные салаты. Покажем один из вкусных салатов “Простачок”.
Ингредиенты для салата “Простачок”:
- лук — шт.;
- морковь — шт.;
- яйца — 4 шт.;
- чеснок — зубчик;
- ржаной хлеб — 3 куска;
- сушеный чеснок — ч.л.;
- соль — ½ ч.л.;
- майонез — ст.л.
Приготовление салата “Простачок”:
Нарезаем маленьким кубиком лук и обжариваем на сковороде до золотистого цвета в масле. Натираем мелко морковь, смешиваем с обжаренным луком в салатнике.
Отвариваем вкрутую яйца, очищаем и нарезаем небольшим кубиком. Выкладываем в салатник яйца, натираем в него мелко чеснок.
Нарезаем маленькими кубиками ржаной хлеб, подсушиваем его в сковороде с солью и сушеным чесноком. Выкладываем в салатник подсушенный хлеб, солим по вкусу и заправляем майонезом, смешиваем.
Получается бюджетный простой салат на каждый день. Он может стать диетическим, если заменить майонез сметаной.