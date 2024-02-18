Классическая селедка под шубой – это слоеный салат из Советского Союза, где данное блюдо пользовалось бешеной популярностью. При возможности это слоеное чудо кулинарного искусства готовили на каждый праздник, а уж то, что ни один новогодний стол не обходился без селедки под шубой – это точно. Многие любят этот сытный салат и по сей день, поэтому каждая уважающая себя хозяйка должна знать, как готовится селедка под шубой. С нашей помощью вы можете изучить 7 пошаговых рецептов приготовления селедки под шубой с фото слоев и научиться готовить отличный вкусный салат.

Классическая селедка под шубой — пошаговая последовательность слоев по порядку

Классическая «Селедка под шубой» готовится из стандартного набора продуктов, который найдется в любом доме. Для салата вам потребуется взять следующие ингредиенты:

Свеклу

Морковь

Репчатый лук

Яйца куриные

Сельдь

Картофель

Майонез

Прелесть салата состоит в том, что все продукты для него варятся прямо в кожуре и скорлупе. Вся сложность салата состоит только в его сборке, а сами продукты купить и приготовить очень легко. Когда все овощи будут готовы, а яйца сварены вкрутую, остужайте овощи и приступайте к нарезке и сборке.

Нарезать овощи можно как угодно – мелко или крупно, кубиками или соломкой – это не имеет решающего значения во вкусе селедки под шубой. А вот последовательность слоев стоило бы соблюсти, для того чтобы вкус слоеного салата был максимально полным.

В широком или продолговатом блюде начните собирать салат. Для начала вам нужно выложить слой мелко нарезанной сельди, а затем положить кольца или кубики репчатого лука. Рыбно-луковый слой щедро полейте майонезом и начните собирать второй слой. Выложите на блюдо картофель и вновь покройте слой майонезом; после этого идут измельченные яйца, морковь и майонез. После яиц обычно кладут морковь с майонезом и в самую последнюю очередь в салат добавляют свеклу. Последний слой салата нужно обильно полить майонезом, чтобы все слои хорошо пропитались.

Вы можете делать по одному толстому слою всех ингредиентов, либо делать слои тоньше и в большем количестве. Тогда у вас постоянно будут чередоваться слои и продукты. Кроме этого можно не пропитывать каждый слой майонезом отдельно, а сразу соединить майонез и нужный продукт перемешать. Сборка салата зависит не только от правил, но и от вашей фантазии; главное запомнить, что последний слой обязательно обильно покрывается майонезом и украшается свежей зеленью.

Селедка под шубой с луком и яйцом — классический рецепт со слоями по порядку

Классическая селедка под шубой готовится именно с яйцом в составе, так как вкус этого продукта помогает разбавить вкус овощей в составе. Готовить этот салат не очень сложно, нужно лишь запомнить последовательность слоев и не жалеть майонеза.

Ингредиенты –+6 порц.

Сельдь 400 гр.

Картофель 2 шт.

Морковь 1 шт.

Лук репчатый 1 шт.

Свекла 1 шт.

Яйцо куриное 3 шт.

Майонез 300 гр.

Укроп по вкусу

Лук зелёный по вкусу

На порцию Калории: 116 ккал Белки: 5.1 г Жиры: 6.3 г Углеводы: 9.4 г Шаги 90 мин.

Классическая селедка под шубой по пошаговому рецепту готовится просто. Сначала вам нужно заранее приготовить все продукты. Овощи (кроме лука) отварите до полной готовности, а затем очистите. Также отварите яйца. Засолите сами либо купите уже готовую засоленную сельдь. Из готовых ингредиентов начните собирать салат. Первым слоем положите мелко нарезанную селедку, из которой нужно заранее очень тщательно вынуть все мелкие косточки. Сельдь можете нарезать кубиками или соломкой, главное, чтобы куски не были крупными. Не покрывая сельдь майонезом расположите прямо на ней нарезанный лук. Его тоже можно порубить кубиками, либо нарезать аккуратными полукольцами или кольцами – если луковица небольшая. Луковый слой немного сдобрите майонезом, равномерно распределяя смесь по поверхности слоя. Далее на луковый слой кладем отварной картофель. Нарежьте клубни как можно мельче, а затем выложите их плотным слоем . Промажьте картофельный слой селедки под шубой майонезом, чтобы он не был слишком сухим. Майонез тщательно размажьте и соберите следующий слой. Затем наступает очередь моркови. Ее необходимо натереть на средней терке и аккуратно разложить по предыдущему слою, разравнивая корнеплод. Данный морковный слой тоже необходимо увлажнить при помощи майонеза, точно так же, как и в предыдущих слоях. В самую последнюю очередь салат дополняют яйца и свекла. Сначала натрите яйца на терке и аккуратно разложите их по поверхности салата. А затем, не добавляя майонез, расположите самым верхним слоем тертую свеклу, сдобрив ее хорошей плотной порцией майонеза. Верхний майонезный слой обязательно хорошенько разгладьте, чтобы салат выглядел красиво. Готовому салату дайте пропитаться в холодильнике хотя бы пару часов, а затем подавайте его к столу, присыпав зеленым луком и укропом. Селедка под шубой по классическому рецепту готова!

Приятного аппетита!

Вкусный рецепт селедки под шубой с яблоком

Свежести такому тяжелому для пищевода салату, как селедка под шубой, поможет добавить самое обыкновенное яблочко. С ним салат будет обладать легкой кислинкой и свежестью.

Ингредиенты:

Сельдь соленая – 400 гр.

Картофель – 2-3 шт.

Морковь – 1-2 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Свекла – 1 шт.

Яйцо – 3 шт.

Яблоко – 2 шт.

Майонез – 300 гр.

Укроп – по вкусу

Зеленый лук – по вкусу

Процесс приготовления:

1. Для начала вам нужно заняться подготовкой ингредиентов для салата. Картофель, свеклу и морковь нужно тщательно вымыть и затем отварить, не очищая овощи от кожуры. В отдельной емкости отварите яйца вкрутую, а лук и яблоки просто вымойте и отложите в сторону.

2. Когда овощи будут готовы, оставьте их до полного остывания. После этого аккуратно очистите и измельчите все ингредиенты. Морковь натрите на средней терке, а также на средней терке нужно натереть свеклу. Яйца можете пропустить через яйце резку.

3. Яблоки для салата натирайте на терке в последнюю очередь и сразу после этого начинайте собирать салатик.

4. Первым слоем салата выкладывайте отварной картофель, который нужно хорошо смешать с майонезом или покрыть его слоем майонеза, яблоками. На картофель с яблоками кладите репчатый лук с сельдью, которые можно смешать либо выложить слоями.

5. Затем нужно снова полить салат майонезом, а уже после этого выложить слой моркови с яблоками. Данные продукты можно смешать либо положить два слоя, где яблоки будут сверху. Слой нужно полить майонезом, как и предыдущие.

6. Самые последние слои — свёкла и яйца. Кто-то кладёт свеклу под яйца, кто-то наоборот — это на ваш вкус. Верхний слой салата нужно хорошо обработать майонезом и красиво его размазать по верхушке салата и бокам.

7. Готовую селёдку под шубой отправьте в холодильник хотя бы на два часа, после чего украсьте зеленью и подавайте.

Селедка под шубой рулетом

Приготовление знаменитого слоеного салата с сельдью в виде рулета займёт немного дольше времени, нежели приготовление обычного блюда. Однако такой Салат может стать великолепным украшением праздничного стола и удивить ваших близких.

Ингредиенты:

Сельдь — 400 гр.

Картофель — 2-3 шт.

Морковь — 1-2 шт.

Яйцо — 2 шт.

Свекла — 1 шт.

Лук репчатый — 1 шт.

Майонез — 300 гр.

Процесс приготовления:

1. Сначала нужно отварить морковь, свёклу, картофель и яйца. Готовые ингредиенты очистите от кожуры и обязательно охладите в холодильнике.

2. Морковь для салата аккуратно отожмите, а затем натрите на средней терке. Свеклу также натрите на средней терке, яйцо мелко нарежьте. Лук нарежьте кольцами, сельдь нарежьте на маленькие кусочки, а картофель растолките в плотную кашицу.

3. На разделочную доску расстелите пищевую пленку, а на неё выложите слой свеклы. Слои для рулета нужно выкладывать в обратном порядке. На свеклу положите яйцо и все это смажьте майонезом.

4. Затем поместите слой моркови, не забыв добавить майонез, а уже на морковь распределяйте картофель, смазав слой майонезом.

5. Последним слоем нужно выкладывать сельдь с луком; можно перемешать эти составляющие либо положить сначала полукольца лука, а уже потом сельдь.

6. Когда все слои салата будут готовы, аккуратно смажьте верхний слой майонезом и начните заворачивать рулет, придерживая края плёнки.

7. Плотно заверните слоеный салат в пленку, после чего отправьте его в холодильник, чтобы он закрепился и хорошо держал форму. Готовый салат подавайте к столу на красивом блюде, сервировав салат на листья зелени.

Рецепт классической селёдки под шубой без яиц

Всем известный слоеный салат иногда готовят без куриных яиц, поэтому мы решили привести вам рецепт такого салата. Он будет легче, чем классический, но ничуть не уступит ему по вкусу.

Ингредиенты:

Сельдь (соленая) — 400 гр.

Лук репчатый — 150 гр.

Морковь — 150-200 гр.

Картофель — 200 гр.

Свекла — 150-200 гр.

Майонез — 300 гр.

Процесс приготовления:

1. Все ингредиенты для салата, кроме лука и сельди, нужно отварить до полной готовности и остудить. Отваривайте овощи прямо в кожуре.

2. Когда ингредиенты для салата остынут, приступайте к сборке блюда в широкой тарелке либо салатнице. Для начала смажьте блюдо майонезом, совсем немного, а потом мелко нарежьте картофель и выложите первый слой.

3. Картофель покройте майонезом, а затем выложите слой сельди, которую нужно предварительно нарезать на маленькие кубики.

4. На слой из соленой сельди нужно положить лук, который можно нарезать кольцами или маленькими кубиками и покрыть майонезом.

5. В последнюю очередь натрите на терке морковь и свёклу, можете смешать овощи либо выложить их слоями. Сначала положите морковь, а на неё выложите свеклу.

6. Самый верхний слой салата должен составлять майонез. Его нужно толстым слоем распределить по верхнему слою салата, а также аккуратно смазать майонезом бортики (если салат собираете на блюде).

7. Готовую сельдь под шубой без яиц отправьте настаиваться в холодильник как минимум часа на два. Спустя это время подавайте салат, украсив его веточкой свежей петрушки.

Ленивая селёдка под шубой без слоев

Ленивая селёдка под шубой собирается не слоями, а просто вперемешку. Такой способ может быть выглядит не так красиво, как классический, но по вкусу ничем не отличается от него. В случае, если у вас недостаточно времени, но есть желание приготовить этот салат, наш рецепт будет очень кстати.

Ингредиенты:

Сельдь — 400 гр.

Картофель — 2-3 шт.

Морковь — 1-2 шт.

Яйцо — 2 шт.

Свекла — 1 шт.

Лук репчатый — 1 шт.

Майонез — 300 гр.

Процесс приготовления:

1. Не очищая от кожицы отварите до полной готовности свеклу, морковь и картофель. Готовым овощам дайте полностью остыть, а в это время отварите яйца и подготовьте другие ингредиенты.

2. Яйца отварите, остудите, очистите и натрите на терке либо измельчите удобным способом. Сельдь мелко порежьте, а лук измельчите как вам больше нравится — кольцами или мелкими кусочками.

3. Остывшие отварные овощи очистите от кожицы, после чего по отдельности натрите морковь и свеклу на среднюю терку. Картофель очень мелко нарежьте ножом.

4. Возьмите глубокую красивую салатницу и положите в неё сельдь, лук и свеклу, добавьте майонез и перемешайте.

5. Затем положите в салатницу картофель, морковь и яйцо, добавьте ещё майонеза и перемешайте все вместе.

6. Разровняйте верхушку салата и покройте ее слоем майонеза, сверху положите веточку петрушки или мелко порубленную зелень и уберите салат хотя бы на час в холодильник.

7. Подавайте ленивую селедку под шубой в красивой салатнице или порционно в небольших пиалах.

Приятного аппетита!

Селедка под шубой в лаваше

Селёдка под шубой в лаваше может быть не просто салатом, а отличной холодной закуской, которая разнообразит ваш стол. Приготовить рулет из селедки под шубой в лаваше совсем не трудно, а результат вас обязательно порадует.

Ингредиенты:

Сельдь — 400 гр.

Картофель — 2-3 шт.

Морковь — 1-2 шт.

Яйцо — 2 шт.

Свекла — 1 шт.

Лук репчатый — 1 шт.

Майонез — 300 гр.

Тонкий лаваш — 1 упаковка

Процесс приготовления:

1. Сначала нужно отварить морковь, свёклу, картофель и яйца. Готовые ингредиенты очистите от кожуры и обязательно охладите в холодильнике.

2. Морковь для салата аккуратно отожмите, а затем натрите на средней терке. Свеклу также натрите на средней терке, яйцо мелко нарежьте. Лук нарежьте кольцами, сельдь нарежьте на маленькие кусочки, а картофель растолките в плотную кашицу.

3. На столе расстелите лаваши, слегка накладывая их друг на друга. На лаваш сперва выложите слой свеклы. Слои для салата в лаваше можно выкладывать в обратном порядке или как угодно на ваше усмотрение. На свеклу положите яйцо и все это смажьте майонезом.

4. Затем поместите слой моркови, не забыв добавить майонез, а уже на морковь распределяйте картофель. Снова добавьте слой из майонеза.

5. Последним слоем нужно выкладывать сельдь с луком; можно перемешать эти составляющие либо положить сначала полукольца лука, а уже потом сельдь.

6. Когда все слои салата будут готовы, аккуратно смажьте верхний слой майонезом и начните заворачивать рулет из лаваша, плотно прижимая каждый виток и подвернув края лаваша вовнутрь.

7. Завёрнутый в лаваш салат отправьте в холодильник примерно на час-два. Затем достаньте рулет и нарежьте его на кусочки по два-три сантиметра толщиной.

Пошаговый рецепт селёдки под шубой с сыром

Селедка под шубой с сыром – это некоторое новшество, которое пришло к нам уже после развала Советского Союза. Прекрасный аппетитный салат готовится так же легко, как и по классическому рецепту. Однако сыр добавляет во вкус блюда некие новые нотки, которые прекрасно дополняют основной вкус блюда.

Ингредиенты:

Сельдь (соленая) — 400 гр.

Яйцо куриное – 2 шт.

Сыр обычный – 150 гр.

Лук репчатый — 150 гр.

Морковь — 150-200 гр.

Картофель — 200 гр.

Свекла — 150-200 гр.

Майонез — 300 гр.

Процесс приготовления:

1. Все ингредиенты для салата, кроме лука и сельди, нужно отварить до полной готовности и остудить. Отваривайте овощи прямо в кожуре, а яйца варите обязательно вкрутую.

2. Когда ингредиенты для салата остынут, приступайте к сборке блюда в широкой тарелке либо салатнице. Овощи и яйца очистите, а затем измельчите. Первым слоем кладите картофель, а на него выложите немного тертого сыра.

3. Картофель с сыром покройте майонезом, а затем выложите слой сельди, которую нужно предварительно нарезать на маленькие кубики.

4. На слой из соленой сельди нужно положить лук, который можно нарезать кольцами или очень маленькими кубиками. Лук равномерно распределите и добавьте слой из майонеза, который в свою очередь посыпьте сыром.

5. В последнюю очередь натрите на терке морковь и свёклу, можете смешать овощи либо выложить их слоями. Сначала положите морковь, а на неё выложите свеклу.

6. Самый верхний слой салата должен составлять майонез, на который нужно высыпать оставшийся сыр и куриные яйца, мелко-мелко покрошенные. Майонез нужно толстым слоем распределить по верхнему слою салата, а также аккуратно смазать майонезом бортики (если салат собираете на блюде).

7. Готовую сельдь под шубой с яйцами и сыром отправьте настаиваться в холодильник как минимум часа на два или дольше. Спустя это время подавайте салат, украсив его веточкой свежей петрушки или другой зеленью на ваше усмотрение.

Салат «Шуба» с сельдью и красной икрой

Салат «Шуба» с сельдью и красной икрой – это праздничная закуска, которая разнообразит ваше меню и украсит стол. Благодаря добавлению красной икры, салат приобретает легкий солоноватый вкус и «нарядный» внешний вид, перед которым невозможно устоять!

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 8.

Ингредиенты:

Филе сельди соленое – 300 гр.

Яйца отварные – 2 шт.

Лук – 1 шт.

Свекла отварная – 1 шт.

Морковь отварная – 1 шт.

Картофель отварной – 2 шт.

Майонез – 150 гр.

Икра красная – 50 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Выкладываем все необходимое на рабочий стол.

Шаг 2. Разъемное кольцо ставим на плоское блюдо, на дно кладем натертую на терке картошку, смазываем небольшим количеством майонеза.

Шаг 3. Раскладываем ломтики рыбы, покрываем майонезом.

Шаг 4. Посыпаем мелкорубленным репчатым луком, сдабриваем майонезом.

Шаг 5. Сверху натираем отваренные и очищенные яйца, не забываем про майонез.

Шаг 6. Аналогичным образом выкладываем морковь и свеклу.

Шаг 7. Делаем аккуратную и красивую сеточку из майонеза, произвольно раскладываем красную икру. Готовьте и получайте удовольствие!

Селедка под шубой в тарталетках на праздничный стол

Селедка под шубой в тарталетках на праздничный стол – это оригинальная и эффектная закуска, которая готовится из тех же составляющих, что и салат. Однако главным плюсом этого кушанья является порционная подача, что очень выгодно смотрится при разнообразии закусок.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 5.

Ингредиенты:

Тарталетки – 10 шт.

Филе селедки – 200 гр.

Свекла – 1 шт.

Картошка – 2 шт.

Морковка – 2 шт.

Луковица – 1 шт.

Майонез – 3 ст.л.

Зелень – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Перед началом готовки отвариваем овощи и яйца до полной готовности, удаляем все косточки из рыбного филе.

Шаг 2. Селедку режем на небольшие сегменты, измельчаем луковицу.

Шаг 3. Картофель, свеклу и морковь измельчаем при помощи терки.

Шаг 4. Овощную стружку смешиваем с майонезом.

Шаг 5. На дно каждой тарталетки кладем немного рыбы и лука, сверху – овощная масса.

Шаг 6. Декорируем зеленью и подаем к столу. Приятного аппетита!

Селедка под шубой с желатином

Селедка под шубой с желатином отличается от классической подачи, своим совершенно удивительным внешним видом, который вызывает множество вопросов и приводит гостей в восторг, ибо такой сервировкой могут похвастаться далеко не все хозяйки. Приступим!

Время готовки – 90 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 8.

Ингредиенты:

Филе селедки малосольное – 300 гр.

Свекла отварная – 3 шт.

Картошка отварная – 3 шт.

Морковь отварная – 3 шт.

Майонез – 250 гр.

Сметана – 250 гр.

Желатин – 15 гр.

Лук зеленый – 1 пучок.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Указанное количество майонеза и сметаны выдавливаем в сотейник.

Шаг 2. Компоненты пробиваем блендером и нагреваем до 40-45 градусов, вмешиваем быстрорастворимый желатин и спустя 10 минут еще раз проходимся блендером.

Шаг 3. Предварительно отваренные овощи и яйца очищаем.

Шаг 4. Все овощи режем кубиками среднего размера. Свеклу заливаем четвертой частью заливки и мешаем.

Шаг 5. Глубокую форму выстилаем пленкой, выкладываем свекольную массу – убираем до застывания в холодильник.

Шаг 6. Рыбу режем кубиками и объединяем с репчатым либо зеленым луком и жидкой заправкой – выливаем на свеклу. Каждый компонент следует смешать с заправкой и только затем отправлять в салат.

Шаг 7. Далее, картофель и морковь.

Шаг 8. Заготовку убираем в холодильник минимум на три часа для застывания.

Шаг 9. По истечении времени, форму аккуратно переворачиваем, снимаем пленку.

Шаг 10. Подаем к столу и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Чем можно заменить майонез в селедке под шубой?

Если вдруг произошло так, что у вас под рукой нет майонеза, гости на пороге, а все для салата уже готово, то можно постараться обойтись без майонеза. Способов обойтись без покупного майонеза – просто масса.

Во-первых, вы всегда можете быстро приготовить домашний майонез при помощи блендера, если у вас под рукой как раз есть необходимые продукты. Для домашнего майонеза нужно масло, яйца и горчичный порошок. Как правило, все это есть на любой кухне, поэтому потратив не больше десяти минут времени вы получите совершенно натуральный аппетитный майонез. Примерно таким же образом можно приготовить соус тар-тар, только нужно будет добавить в состав соленый огурец и зелень. Этот соус будет просто идеально сочетаться с селедкой под шубой. Помимо домашнего майонеза можно приготовить соус из сметаны, взбив ее в блендере с чесноком и зеленью.

Если же вы просто не любите майонез и хотите заменить его в рецепте селедки под шубой чем-то новеньким и необычным, то к классическим рецептам этого слоеного салата прекрасно подходит сырный соус или чесночный соус, которые сегодня можно купить в любом продуктовом магазине.

Для более здорового и низкокалорийного салата есть и другие способы замены; во-первых, вы можете соединить яичные желтки (отварные) со свежей сметаной и горчицей. В результате получится нежирный нежный соус, с пикантным привкусом. Если вы взобьете в блендере йогурт без добавок с творогом, отварными желтками, горчицей и травами, то получите прекрасный йогуртовый густой соус, который будет иметь минимум калорий и максимум пользы.

Чем можно заменить селедку?

Сегодня можно готовить массу разнообразных блюд, не беспокоясь о том, что какого-либо продукта не будет в магазине. В советское время, откуда к нам пришла большая часть сытных жирных блюд вроде печеночного торта, салата «Мимоза» или селедки под шубой, продукты было достать не так легко. Однако сейчас, при желании, можно модернизировать рецепты привычных блюд и делать их еще лучше.

Конечно же, в первую очередь, сельдь в салате можно заменить соленой красной рыбой. Такой салат выйдет более дорогостоящим, но очень вкусным. Красная рыба прекрасно сочетается с сыром, поэтому уместно было бы сделать такой салат хотя бы на пробу. Для настоящих гурманов есть вариант, когда вместо сельди в шубу кладут икру. Правда, тогда нужно делать слои тонкими и постоянно чередовать ингредиенты. Если вы просто хотите попробовать другую рыбу на месте сельди, то возьмите скумбрию или семгу; особенно пикантно эта рыба будет выступать в салате, если брать вариант копчено-соленый.

Кроме того, можно заменить соленую селедку или другую рыбу рыбными консервами – это и тунец, и скумбрия, и анчоусы. Просто выберите ту консерву, которая больше всего нравится вам по вкусу. При желании попробуйте вариант с треской или печенью трески, тоже будет очень вкусно.

Из экзотических вариантов любимого многими салата – замена сельди на морскую капусту. Это отличный альтернативный вариант для тех, кто по каким-то причинам не употребляет рыбу и морепродукты.