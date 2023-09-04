Программное оснащение для туристического бизнеса

Туризм — одна из самых конкурентных отраслей, но в то же время она очень перспективна. Для того чтобы успешно функционировать в этой сфере, необходимо организовывать деятельность туристической фирмы правильно и использовать современные инструменты для управления бизнес-процессами. В данной статье мы расскажем вам о программе, которая поможет оптимизировать работу туроператоров и, в целом, деятельность туристической фирмы.

Программное обеспечение от компании УСУ представляет собой современную платформу, которая позволяет туристическим фирмам эффективно управлять бизнес-процессами.

Программа для туроператоров от УСУ предоставляет возможности для эффективной работы с клиентской базой. Клиенты важны для туристической фирмы, поэтому важно фиксировать информацию о них в базах данных. Система помогает сохранять все детали сотрудничества, что в будущем может помочь предоставить более персонализированный подход в консультациях и предоставлении услуг. Например, благодаря такому подходу можно знать о предпочтениях клиента в турах, составе его семьи, типичных условиях путешествий и многое другое.

Далее программа может интегрироваться с различными системами, что, например, позволяет получать информацию от других компаний-поставщиков услуг. Через программу УСУ можно организовать систему бронирования по различным турам и другим аспектам деятельности. Туристическому агентству важно быстро проводить анализ различных категорий, например, стоимости услуг и находить лучшие предложения при соответствующих интеграциях.

Через программу УСУ можно вести бухгалтерский учет и управлять платежами, выставлять счета клиентам, определять задолженность, фиксировать расходы и доходы туристического агентства. Также можно проводить эффективный анализ по различным категориям. Например, оценивать прибыльность определенных туров, выявлять тенденции, разделять продажи на определенные сегменты и выявлять самый прибыльный сегмент.

Программа может интегрироваться с сайтом вашего агентства и, например, предложить вашим клиентам возможность осуществлять покупки ваших услуг прямо в онлайн-режиме.

Система УСУ позволяет эффективно управлять маркетингом. Например, вы можете организовать рассылку по различным категориям, например, по горящим турам. Вы можете разделить ваших клиентов на сегменты и предоставлять им более персонализированные рассылки через различные каналы такие, как: смс, мессенджеры или электронную почту. Система также помогает работать с документами, например, с договорами и другой важной документацией, которая является неотъемлемой частью процесса.

Через программное обеспечение УСУ можно вести качественный учет турфирмы. У руководства будут под контролем основные категории по доходам и расходам фирмы. Можно анализировать процессы с разных сторон. Через УСУ можно запускать акции и другие программы лояльности, можно управлять картами, билетами, абонементами и так далее. В системе можно заложить механизмы для автоматических расчетов, списаний, начислений. Все индивидуально, и мы готовы подстроить систему под вашу деятельность. Доработки осуществляются под заказ.

Через программу УСУ можно подключить сервис по оценке качества предоставленных услуг, а также использовать речевую аналитику для определения качества консультаций и многое другое. Мы можем предложить вам гораздо больше возможностей. Предлагаем вам подписаться на наш канал и получать информацию о нашей системе. Также у вас есть возможность скачать бесплатную пробную версию и ознакомиться с видеоматериалами на нашем сайте, а также задать интересующие вас вопросы.