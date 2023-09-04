Вкуснейшая заготовка по простому рецепту: как приготовить соте из баклажанов на зиму

Для любителей баклажанов – этот рецепт настоящая находка.

Пока сезон баклажанов – стоит наслаждаться этим овощем и готовить из него самые разнообразные блюда.

И заготавливать на зиму, когда захочется вкусной овощной закуски. Соте из баклажанов приготовить очень просто. Рецепт опубликовали в кулинарном блоге «Кухня наизнанку».

Соте из баклажанов на зиму

Ингредиенты:

баклажаны – 1 кг;

помидоры – 1 кг;

морковь – 400 г;

болгарский перец – 400 г;

чеснок – 1 головка;

острый перец – 1 шт.;

растительное масло – 200 мл;

уксус 9% — 3 ст. л;

соль – 1 ст. л;

сахар – 1 ст. л.

Подготовьте овощи. Баклажаны помойте, обрежьте хвостики. Нарежьте крупными кусочками.

Болгарский перец помойте, разрежьте пополам. Удалите плодоножку, перегородки и семена. И нарежьте крупными кусочками.

Помидоры помойте и измельчите в блендере. Морковь помойте, очистите и нарежьте небольшими кусочками. Если морковь мелкая, то лучше нарезать кружочками или полукольцами.

Острый перец измельчите. Чеснок пропустите через пресс, или мелко нарежьте.

В большой кастрюле разогрейте растительное масло, добавьте морковь и болгарский перец. Доведите до кипения, уменьшите огонь и тушите, периодически помешивая, пока овощи не станут мягкими, это займет примерно 15 минут.

Добавьте в кастрюлю баклажаны и пюре из помидоров. Перемешайте и накройте крышкой. Тушите на небольшом огне до готовности баклажанов, примерно 25 минут.

Когда баклажаны будут готовы, добавьте чеснок, острый перец, соль, сахар и уксус. Перемешайте и тушите еще 5 минут. Затем снимите соте с плиты.

Горячее соте из баклажанов сразу же разложите по заранее простерилизованным банкам и сразу же герметично закройте их стерилизованными крышками.

Переворачиваем банки вверх дном и накрываем их полотенцем. Выдерживаем так до полного остывания. Храните соте из баклажанов в темном месте, можно при комнатной температуре.

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